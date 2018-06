Xiaomi, la firma china que sigue escalando posiciones en los mercados de oriente y occidente, lanzó la versión global del Redmi Note 5, su smartphone con mejores características en la gama media.



Los equipos Xiaomi empiezan a posicionarse en las listas de los más vendidos y también en las de los más potentes, codeándose con los móviles de más alto rendimiento.

El Comercio probó el Redmi Note 5, que tiene como principales atributos su doble cámara, su batería y su precio.

--- Especificaciones técnicas ---



Alto: 158,5 mm / Ancho: 74,45 mm / Grosor: 8,05 mm / Peso: 180g

Pantalla: 5,99 pulgadas

Resolución: 2.160 x 1.080 pixeles, ratio 18:9

Procesador: Snapdragon 636

Memoria interna: 32/64 GB

RAM: 3/4 GB

Cámara principal: Doble 12 megapixeles, f/1.9 y 5 megapixeles, flash LED. Tecnología Dual Pixel Autofocus

Cámara frontal: 13 megapixeles, flash LED

Sistema operativo: Android Oreo, MIUI 9.5

Colores: Negro, azul y dorado

Batería: 4,000 mAh

Resistencia al agua: No

--- Características ---



Lo primero que destaca de este smartphone es su diseño. Es un modelo agradable a la vista que intenta imitar la forma de un celular de gama alta: delgado, elegante y con una pantalla que abarca el mayor espacio posible. De hecho, es esta última característica es la que más lo diferencia de su antecesor. El considerable aumento de la pantalla, es el resultado de eliminar los botones físicos de la cara frontal e incluirlos de forma virtual en la propia pantalla.

Otra diferencia con respecto a la versión anterior, es la posición de la cámara principal, que –aparte de ser dual- ahora se sitúa a un extremo y deja el centro para el lector de huellas.

Con respecto a sus atributos funcionales, el Redmi Note 5 se define por tener una pantalla en formato 18:9, procesador Snapdragon 636, cámara doble trasera, una frontal de 13 megapíxeles, y una generosa batería de 4.000 mAh.

--- Pantalla ---



La pantalla es de buen nivel, con alta nitidez gracias a su resolución FullHD+ de 2.160 x 1.080 píxeles y su formato 18:9, que sirve para una mejor navegación, escritura, lectura, forma de consumo de contenidos multimedia y experiencia a la hora de jugar.

La reproducción de color de este LCD es correcta, con tonos bastante fieles y un buen equilibrio. Además, el brillo automático suele acertar y no hay necesidad de estar ajustándolo manualmente.

--- Cámara ---



Su cámara principal de 12 megapíxeles permite obtener imágenes de calidad, con un adecuado ajuste de colores y un buen nivel de detalle, tanto para tomas cercanas como panorámicas. Además, no solo aprovecha la luz, también saca fotos nocturnas bastante aceptables.



Prueba de la cámara principal.

Los 13 megapíxeles en la cámara frontal, junto con una apertura f/2.0, modo belleza y flashLED la hacen notable a la hora de sacar selfies.

Por otro lado, este es el primer modelo Redmi con doble cámara, un añadido que le otorga la posibilidad de hacer fotos en modo retrato, con el cual se pueden obtener imágenes con desenfoque. Pero eso sí, con este modo el tamaño de la imagen se reduce un poco. Mientras que las imágenes estándar tienen una resolución máxima de 4.000 x 3.000, en el modo retrato se queda con 2.752 x 2.064 píxeles.

Modo retrato día.

Modo retrato noche.

--- Video ---



La cámara del Xiaomi Redmi Note 5 permite grabar video hasta resolución 1080p y 30 fps. También es posible grabar timelapses.

Así graba la cámara del Xiaomi Redmi Note 5

--- Procesador y batería---



Uno de los grandes aciertos de este smartphone es sin duda su procesador Snapdragon 636, el cual es excelente para todo tipo de tareas, capaz de soportar incluso los juegos más completos, como PUBG, sin ninguna dificultad. Un usuario que utilice variedad de aplicaciones pesadas quedará satisfecho con la velocidad y el rendimiento.

(Foto: Xiaomi)

Por último, no podemos dejar hablar de su batería. Con nada menos que 4.000 mAh, esta ofrece una larga duración. Incluso utilizado el equipo de forma intensa, la carga puede durar más de 24 horas. El problema, y un punto en contra, es que no tiene carga rápida ni entrada USB tipo C.

--- Conclusión ---



Lo bueno: el teléfono tiene una gran batería, un diseño atractivo, buenas cámaras y un buen rendimiento gracias a su procesador.

Lo malo: no incluye carga rápida, no es resistente al agua y no tiene entrada USB tipo C.

--- Precio ---



El Redmi Note 5 se vende a S/. 919. Soporta 4G a nivel nacional con operadores Bitel, Entel y Movistar. Con Claro, solo soporta 4G en Lima y algunas ciudades del Perú.

--- Dato ---

​

Este celular fue probado gracias a Xiaomi Perú, empresa que importa estos celulares en nuestro país.