00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para encontrar un dispositivo se suele usar señales de GPS, el WiFi y el Bluetooth. (Foto: magnific.com)
Para encontrar un dispositivo se suele usar señales de GPS, el WiFi y el Bluetooth. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

El robo de ‘smartphones’ se ha perfeccionado con el empleo de un producto de uso común en las cocinas, el papel de aluminio, que permite crear una jaula de Faraday que evita que el dispositivo sea geolocalizable, aunque esta técnica rudimentaria no es infalible.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.