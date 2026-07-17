El robo de ‘smartphones’ se ha perfeccionado con el empleo de un producto de uso común en las cocinas, el papel de aluminio, que permite crear una jaula de Faraday que evita que el dispositivo sea geolocalizable, aunque esta técnica rudimentaria no es infalible.

“El papel de aluminio puede dejar a un móvil prácticamente mudo”, ha confirmado a Europa Press el gerente global de Operaciones de Consumo de Panda Security, Hervé Lambert. “Es física básica. El aluminio conduce la electricidad y, cuando envuelve por completo, el dispositivo actúa como una jaula de Faraday rudimentaria que atenúa o bloquea la red móvil, el GPS, el WiFi y el Bluetooth”.

La jaula de Faraday hace referencia a una caja protectora de un metal con capacidad para bloquear las señales elecromagnéticas, que inventó en 1836 el científico británico Michael Faraday. Un ejemplo de ello en la actualidad es el microondas.

Esta forma casera de evitar que los ‘smartphones’ transmitan señales se ha conocido a raíz de la celebración de la octava edición del Pirata Beach Festival, en Gandía, después de que la Unidad de Intervención Policial identificara a una persona con una docena de móviles envueltos en papel de aluminio, como informó el diario Levante.

Sin embargo, Lambert explica que, aunque efectiva, una jaula hecha con este material no es infalible: “Una abertura, un pliegue mal hecho o una sola capa pueden permitir fugas, sobre todo en zonas con buena cobertura”, asegura.

Tampoco destruye el sistema de localización, lo que significa que “en cuanto el ladrón retire el envoltorio, abra la bolsa, encienda el aparato o falle el blindaje, el dispositivo puede volver a conectarse y ejecutar las órdenes pendientes”.

Ante la posibilidad de recuperar el móvil robado, el experto en ciberseguridad indica que lo que hay que hacer es denunciar el robo a las autoridades con el número IMEI, bloquear la tarjeta SIM o eSIM del teléfono y mantener la cuenta de Google o Apple, porque eso pone trabas a su reventa y habilita protecciones como el bloqueo de activación.

“El papel de aluminio puede comprar tiempo al delincuente, pero también puede jugar en su contra en cuanto el móvil vuelva a emitir”, ha apostillado Lambert.