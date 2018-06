Faltan pocos días para que suene el pitazo que de inicio al Mundial Rusia 2018, que se inaugurará con el encuentro entre los dueños de casa y la selección de Arabia Saudita. El Perú estará presente en el máximo torneo de fútbol, luego de 36 años de ausencia, por eso, para que no te pierdas ni un detalle, te mostramos un lista con cinco aplicaciones que te mantendrán al tanto de todas las novedades.

1. Aplicación Oficial de la Copa FIFA 2018



Con esta app podrás tener toda la información necesaria para no perderte ningún partido desde la propia fuente, ya que este es el software oficial desarrollado por la FIFA para todo el evento que comienza esta semana. Desde el calendario hasta la situación de las mayores figuras de este deporte.

► Descarga Android

►Descarga iOS

2. Kiss my score



Una de las formas entretenidas anexas a la Copa del Mundo es intentar adivinar los resultados de los partidos antes de que estos sucedan. Con esta aplicación de Build Up Labs, los usuarios podrán crear sus propias predicciones y compartirlas con amigos, para así apostar diversas cosas.

►Descarga Android

►Descarga iOS

3. Resultado en tiempo real



A lo largo de todo este mundial es esencial mantenerse al día con todos los resultados, es por esto que 360 Scores permite seguir en tiempo real el desarrollo de los partidos, incluso si no tienes un televisor en frente o no puedes ver la transmisión oficial. Con esto no te perderás ningún detalle del Mundial de Rusia 2018.

►Descarga Android

►Descarga iOS

4. FIFA Soccer: FIFA World Cup



Para distraerse entre los partidos, el desarrollador de videojuegos Electronic Arts, puso a disposición de los usuarios la versión de la Copa del Mundo su título "FIFA". El juego cuenta con diversas modalidades para enfrentar a las selecciones clasificadas y las principales figuras de este mundial.

►Descarga Android

►Descarga iOS

5. "Forza Football"



Mantenerse al día de los partidos y los equipos favoritos puede no ser tan fácil en esta oportunidad, es por esto que esta app permite configurar notificaciones en tu teléfono inteligente para recibir alertas frente a diversas situaciones, desde los inicios de los partidos hasta una modificación en la formación. Para esto, "Forza" debe ser configurada con las selecciones favoritas y los datos que te interesan.

Con información de El Mercurio- GDA

►Descarga Android

►Descarga iOS