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Por Agencia Europa Press

Samsung ha detenido las ventas de su dispositivo plegable Galaxy Z TriFold, que cuenta con tres pantallas y dos bisagras que hacen que alcance un tamaño de 10 pulgadas, tres meses después de que lo empezara a comercializar en Corea del Sur.

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