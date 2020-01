Samsung presentó SelfieType, un prototipo de un teclado que es realmente virtual: usa la cámara frontal del smartphone para leer la posición de las manos en la mesa y deducir, por sus movimientos, qué tecla virtual quiere pulsar el usuario.

La idea, con esto, es ahorrar el uso de teclados físicos plegables o funda con teclado cuando se usa una tablet o un celular. El dispositivo ofrece algo que es extremadamente flexible: alcanza con un lugar donde poner las manos (y el teléfono enfrente).

No es la primera vez que una compañía plantea algo así; hace al menos 15 años existen teclados láser que proyectan el dibujo de las teclas sobre una superficie (la mesa, por ejemplo) y usan un sensor para determinar el movimiento de los dedos. Y Sony tenía, hace un par de años, el Xperia Touch, un sistema que proyectaba toda la interfaz del teléfono en la mesa y detectaba la ubicación de las manos.

Pero en este nuevo diseño de Samsung no hay necesidad de hardware adicional: todo el sistema se basa en un algoritmo que corre dentro del teléfono y que usar la cámara frontal para analizar la posición y movimiento de los dedos. A priori, no obstante, surge una dificultad: el sistema que usa láser al menos muestra en la mesa la ubicación de las teclas, algo que no todo el mundo puede recordar con precisión, y que puede resultar una complicación para usar el SelfieType.

Por ahora, igual, es una demostración de la capacidad de los algoritmos de la compañía, y de C Lab, una incubadora de ideas que este año también presenta Hyler, un resaltador que escanea el texto seleccionado en la hora impresa, una lámpara que simula la luz solar para estimular la producción de vitamina D, un sensor de rayos ultravioleta y un sistema para analizar la salud de nuestro cuero cabelludo.

“La Nación” de Argentina, GDA

