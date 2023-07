Samsung continúa sorprendiendo a sus usuarios con los nuevos lanzamientos que ha tenido este año en cuanto a su línea móvil. En esta oportunidad, tenemos un equipo de la serie A que busca darle vuelta a sus competidores. Se trata del Galaxy A34-5G, el hermano menor de Galaxy A54-5G, un teléfono que promete sobresalir en los apartados de pantalla, cámara, batería y diseño, todo ello a un precio asequible. Sin embargo, ¿cumplirá con lo mencionado?

El A34-5G está disponible en los colores grafito, lima, violeta y plateado. No obstante, la disponibilidad de cada color dependerá del país en el que se encuentre. Además, el equipo cuenta con algunas características específicas en cuanto a su diseño y conectividad. A continuación te mencionamos algunas de ellas:

Especificaciones del Samsung Galaxy A34-5G

Especificaciones Galaxy A34-5G Dimensiones 161.3 x 78.1 x 8.2 mm Peso 199 g Pantalla Super AMOLED

1080 x 2340 pixels

Tasa de refresco de 120 Hz Procesador Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) Almacenamiento 128/256 GB RAM 6/8 GB Cámara Principal: 48 megapíxeles

Gran angular: 8 megapíxeles

Macro: 5 megapíxeles Cámara Frontal 13 megapíxeles Batería 5000 mAh Sistema Operativo Android 13

One UI 5.1 Conectividad 5G

Wi-Fi AC

Bluetooth 5.3

GPS

NFC Observaciones Protección contra polvo y agua

Escáner óptico de huellas bajo la pantalla

Diseño del Samsung Galaxy A34-5G

Al igual que los más recientes equipos de Samsung, este teléfono destaca por su diseño minimalista con apenas unas cuantas aberturas para los micrófonos y el cargador. En esta oportunidad, de los 4 colores disponibles, nos tocó probar el lima.

El dispositivo tiene dimensiones de 161.3 x 78.1 x 8.2 mm, con esquinas redondeadas que facilitan un agarre cómodo en nuestras manos. Si bien el diseño no es tan delgado como otros teléfonos, esto no presenta mayor problema en cuanto a su practicidad. Sin embargo, es cuestión de gustos, ya que si el usuario está acostumbrado a equipos más finos, este puede resultarle menos atractivo.

El acabado en la parte trasera conserva la sobriedad de los otros móviles de la marca y resiste bien las huellas dactilares sin dejar alguna marca. Aún así, siempre se recomienda cubrir el equipo con una funda para evitar accidentes.

Un punto en contra ha considerar es la falta de un puerto de audífonos de 3,5 mm, siendo el único tipo de entrada disponible un USB-C, lo cual podría ser un inconveniente para aquellos usuarios que prefieran usar auriculares con cable, a menos que adquieran un adaptador. No obstante, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de teléfonos de gama media y alta están optando por prescindir de esta entrada.

Pantalla, rendimiento y sonido del Samsung Galaxy A34-5G

El Galaxy A34 cuenta con un panel Super AMOLED, el cuál destaca en un gama media como lo es este teléfono. Además, muestra un buen rendimiento al ir utilizando el equipo. Los colores de la pantalla no se ven excesivamente saturados y, entre las configuraciones, podemos personalizar el brillo y la protección de vista. También incorpora una frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia de desplazamiento más fluida.

Una de las desventajas de la pantalla es el lector de huellas incorporado, ya que se demora en reconocer al usuario. El sensor óptico de Samsung puede ser lento e, incluso, fallar por momentos. Este problema se ha podido ver en algunos otros equipos de la misma marca surcoreana, tal y como en el Galaxy A54-5G.

En cuanto al sonido,, cuenta con un doble altavoz que ofrece sonido estéreo de cumple con la calidad esperada en un teléfono de su gama. Ofrece casi nada de distorsión a volúmenes altos, ya que puede alcanzar niveles de sonido bastante elevados.

Galaxy A34 cuenta con un procesador Octa Core Dimensity 1080 de MediaTek. Este chip está diseñado para la gama media y, en consecuencia, su rendimiento se encuentra acorde con esta categoría. Ofrece un buen rendimiento general al equilibrar software y hardware. El dispositivo se siente fluido en las tareas diarias y no muestra retrasos. Sin embargo, no es un equipo que pueda soportar tareas más pesadas, como los juegos con gráficos exigentes.

Un aspecto positivo del software es que Samsung garantiza que el Galaxy A34 recibirá actualizaciones para cuatro generaciones completas de Android y cinco años de parches de seguridad. Como se sabe, la marca presenta una gran ventaja en este apartado, en comparación con su competencia.

Batería

En cuanto al apartado de batería, Samsung nos deja un sabor agridulce. Por un lado, el A34-5G presenta una buena autonomía, la suficiente como para mantener el teléfono con carga todo el día, mientras estemos fuera de casa. Por otro lado, —esto es lo que más desilusiona— el equipo viene sin cargador.

Desde hace algún tiempo la marca surcoreana ha dejado de incluir cargadores en sus equipos. El Galaxy A34-5G no ha sido la excepción, por lo que el único accesorio que acompaña al celular es un cable USB tipo C.

La batería de 5000 mAh del teléfono se puede complementar adquiriendo el cargador de carga rápida de 25W en la tienda de Samsung. No obstante, lo óptimo sería tener el cargador incluido en la compra del equipo.

El tiempo de carga total con los 25W es el de 1 hora y 30 minutos aproximadamente.

Cámara

En el ámbito de la fotografía, el Galaxy A34 presenta un lente principal de 48 megapíxeles con estabilización óptica, una funcionalidad destacable para un dispositivo con este precio. Además, cuenta con cámaras adicionales de gran angular y macro de 8 y 5 megapíxeles, respectivamente.

El gran angular ofrece un amplio campo de visión y una interpretación adecuada de los colores. En cambio, en la cámara principal se observa una mejora significativa con un mayor nivel de detalle, sin saturar las escenas. Incluso en situaciones con baja luminosidad, la cámara se comporta bastante bien.

La cámara frontal es de buena calidad y resalta de forma realista los detalles del rostro. Pero, en ciertas ocasiones, el modo retrato no logra separar claramente el sujeto del fondo. Sin embargo, esto se puede arreglar manualmente en configuraciones.

En general, el equipo presenta buenos resultados con sus cámaras. Ofrece colores realistas y un nivel de detalle adecuado.

Conclusión

El Galaxy A34-5G cumple con todas las características para ser considerado un teléfono de gama media que vale la pena adquirir. Si eres un usuario que busca un smartphone que mantenga un nivel de mayor calidad en cuanto a cámara, diseño, batería y rendimiento a comparación de los móviles de gama baja, este podría ser para ti. Además, los equipos de Samsung cuentan con el beneficio de la larga duración a través del tiempo debido a sus 4 años de actualizaciones en Android y 5 años en parches de seguridad.

Sin embargo, no es un punto a ignorar el hecho que el equipo no traiga un cargador incorporado en su compra. Además, el tiempo de carga puede verse rebasado por otros competidores. En el caso de que necesites un teléfono para tareas de mayores exigencia —ya sea para juegos o funciones laborales— tal vez este móvil no sea para ti.

El precio del A34-5G es de 1,499.00 soles en la tienda oficial de Samsung Perú.