Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10+: primeras impresiones

Con un severo secretismo Samsung llevó a cabo el martes último, en el piso 25 del Indigo Hotel de Nueva York, una sesión exclusiva con periodistas de América Latina donde mostró sus dos nuevos teléfonos orientados al trabajo de oficina, pero también al entretenimiento: los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10+.

El Comercio estuvo una hora con estos equipos antes de su presentación a nivel mundial el miércoles 7, cuyas imágenes pueden apreciar en el video que acompañará a este artículo. ¿Vale la pena? A continuación, nuestras primeras impresiones.

Diseño

Salvo en el tamaño, los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10+ son casi idénticos, donde el segundo es ligeramente más grande; como el Note 9. Además, tienen esa característica ya presente en los modelos de la línea S: suavidad en el uso, pero sin dar la impresión de ser un equipo delicado. Todo lo contrario.

El equipo viene en varios colores, pero de momento algunos serán exclusivos para ciertos modelo. Por ejemplo, el color aura blue será solo para los Note 10+; mientras que el aura red (que sin duda se convertirá en el más codiciado de los equipos de esta serie, es solo para los Note 10.

Samsung Galaxy Note 10 y 10+. Foto: El Comercio. difusión

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas: Samsung Galaxy Note 10 y 10+. Foto: Difusión difusión

Especificaciones técnicas: Samsung Galaxy Note 10 y 10+. Foto: Difusión difusión

Especificaciones técnicas: Samsung Galaxy Note 10 y 10+. Foto: Difusión difusión

Especificaciones técnicas: Samsung Galaxy Note 10 y 10+. Foto: Difusión difusión

Cámara

Al momento de probar los Note 10 y 10+, no captamos diferencia alguna en las cámaras posteriores; a pesar de que el modelo de mayor tamaño tiene una cámara cuádruple.

Samsung Galaxy Note 10+: prueba de cámara: objeto a cercanía, con zoom. Foto: El Comercio. difusión

Al tomar fotografías a objetos cercanos, lo recomendable es efectuar el zoom. No hace falta acercarse al objeto, pues de hacer ello las imágenes se mostrarían borrosas. La cámara, además, incluye opciones como Live Focus Video (permite controlar con facilidad el enfoque), Zoom In Mic (cuando se hace zoom, el volumen aumenta), Super Steady (tomas más estables) y AR Doodle.

AR Doodle

Si bien los Galaxy Note10 y Galaxy Note 10+ están orientados al trabajo, también buscan ser un centro de entretenimiento completo. En ese contexto entra el AR Doodle, funcionalidad que permite crear garabatos en realidad aumentada, donde el usuario puede, por ejemplo, crear una máscara sobre su rostro y, al momento de moverse, dicha máscara se mantendrá como un objeto en tres dimensiones.

Galaxy Note 10: AR Doodle. Foto: El Comercio. difusión

S-Pen

Además de servir como un control remoto al Note, como ya se había visto en modelos previos, el nuevo S-Pen tiene más funciones para controlar a los dispositivos; algo que Samsung describe como una “varita mágica”.

El S-Pen, además, tiene una función mejorada de reconocimiento de escritura, que a su vez puede ser transformada a texto. Si nunca has escrito con el S-Pen, como es el caso del redactor de este artículo, la experiencia es muy intuitiva.

No obstante, se trata aún de una funcionalidad con imperfecciones, pues dependiendo de la caligrafía del usuario y las bases de datos del Note, el equipo podría no reconocer algunas letras (eso me pasó). De acuerdo a Samsung, el sistema operativo “aprende” del usuario para precisar esto.

Videojuegos

Si bien por la premura del tiempo no pudimos llevar a cabo nuestro tradicional Benchmark de 3D Mark, sí pudimos jugar por unos minutos con el Note el “Call of Duty Mobile”. El equipo estuvo conectado a un smart tv, con una velocidad correcta.

Protección visual

Finalmente, si eres de los que utilizan su smartphone en la noche mientras está a punto de dormirse; puede que te interese saber que la pantalla OLED del dispositivo (una Infinity-O), está diseñada para emitir una luminosidad que afecta menos los ojos. Para que uses tu dispositivo como y cuando quieras con consecuencias mínimas.

Samsung Galaxy Note 10 y 10+. Foto: El Comercio. difusión

DATO

Los Samsung Galaxy Note10 y 10+ salen a la venta en septiembre (Perú).