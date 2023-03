No es una tarea fácil ocupar el puesto de celular de referencia del año, pero es un título que encaja bien en el Galaxy S23 Ultra de Samsung. Se trata de un dispositivo que ha puesto la valla alta a sus competidores, más aún cuando ha llegado casi a inicio del 2023. ¿Qué significa que sea un celular de referencia? Cuando los fabricantes quieran presumir la tecnología de sus productos, deberán apuntar a este modelo para poder compararse.

El S23 Ultra pertenece a la serie Galaxy S23 que fue presentada el pasado primero de febrero junto al Galaxy S23 regular y Galaxy S23+. Es, pues, el hermano mayor de la familia. Y no solo eso. También es el equipo insignia de la firma surcoreana, así que lleva la responsabilidad de demostrar qué tan bien hace las cosas su creador .

El Comercio tuvo acceso al terminal y, tras unas semanas de prueba, queda claro que su fabricante hace las cosas más que bien, tanto si hablamos de rendimiento, como de fotografía o hasta en lo estético –aunque esto último es un asunto más subjetivo–.

El Samsung Galaxy S23 Ultra es el smartphone más potente de la familia Galaxy S23. / El Comercio

¿Es el mejor celular del mercado? No necesariamente. Hay que entender que ser el más potente o tener la tecnología más avanzada no hace a un celular el mejor del momento. Determinar esto es algo relativo. Mucho dependerá de qué está buscando el usuario y cuánto tiene que pagar por él.

Por ejemplo, podemos tener un equipo con un gran procesador gráfico y un chipset de última generación, pero si no lo vamos a usar para jugar o editar, no vamos a sacarle provecho a esas ventajas. Lo mismo pasa si es que tiene un increíble zoom o una cantidad exorbitante de megapíxeles, pero si solo tomo fotos ocasionales, de poco sirven tales recursos. Y, claro está, el precio es un factor muy determinante también.

Como pasa con los dispositivo de alta gama, el Galaxy S23 Ultra es espléndido por la cantidad recursos que ofrece, el detalle aquí es si el usuario va a saber aprovechar este abanico de posibilidades , sobre todo, teniendo en cuenta que el modelo más económico –la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria– se vende en nuestro país a S/ 5.599 –y eso que de momento se encuentran con S/ 800 de rebaja–.

A continuación te dejamos las especificaciones técnicas del equipo:

Samsung Galaxy S23 Ultra Dimensiones 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Peso 223 g Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas

Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440

Refresco adaptativo de 1 a 120Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memoria RAM 8 GB, 12 GB Memoria interna 256, 512, 1 TB Cámara trasera Principal: 200 megapíxeles f/1.7 OIS

Angular: 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm

Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm

Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm Cámara frontal 12 megapíxeles f/2.2 25mm Batería 5.000 mAh

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 15W Sistema operativo Android 12

One UI 5 Otros 5G

IP68

Compatible con Samsung DeX

S-Pen con 2,8ms de latencia Precio Desde S/ 5.599

Diseño: apostando por lo seguro

La industria de teléfonos móviles es bastante innovadora, pero en ocasiones es mejor ir por lo seguro. Al menos ese ha sido el mantra de la firma asiática, que nos ofrece en este equipo un diseño prácticamente igual al de su versión del año pasado. Aunque sí hay algunas diferencias.

Diseño posterior del teléfono. / El Comercio

Entre los principales cambios salta a la vista la intención de Samsung de alejarse de la apuesta por las curvas. Venimos de una tendencia de dispositivos con bordes curvos que le dan esa misma inclinación a la pantalla. El Galaxy S23 Ultra rompe con ese esquema. Tenemos en frente un teléfono rectangular –gracias a sus bordes más planos– que aloja una pantalla muy ligeramente curvada en las esquinas . Esto hace que obtengamos un mejor agarre, al menos, si lo comparamos con la versión del año pasado.

No obstante, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un equipo bastante grande y algo pesado, las manos pequeñas pueden sufrir un poco a la hora de manipularlo. Peor aún si tenemos en cuenta de que los botones físicos se encuentran fijados muy arriba en el lateral.

En la zona de las cámaras también podemos ver diferencias con el Galaxy S22, ya que en la nueva versión sobresalen del cuerpo. Asimismo, si bien Samsung ha fabricado su celular con más material reciclado (aluminio) que nunca, no deja de verse sobrio y premium.

Las cámaras sobresalen del cuerpo. Por otro lado, los botones están colocados bastante arriba, lo que podría dificultar su manipulación. / El Comercio

Características de la Pantalla

Hablemos ahora de cómo se comporta este equipo en el día a día. Comenzaremos comentando sobre la pantalla, que a la fecha sigue siendo Dynamic AMOLED con resolución de 1440 x 3088 píxeles y con 6,8 pulgadas . Es de las más grandes del mercado.

Una pantalla como esta, en definitiva, te ofrece una experiencia visual formidable, ya sea que quieras ver videos, hacer videollamadas, jugar o simplemente navegar por internet. Por el contrario, si eres más amante de lo minimalista, vas a encontrar dificultades al manejar este equipo, incluso –por su volumen– cuando lo quieres guardar en el bolsillo de tu pantalón.

Posee, además, una tasa de refresco de 120 Hz y un pico máximo de 1.750 nits, cifra que se queda un tanto corta si tenemos en cuenta el iPhone 14 Pro Max de Apple, que incorporó 2.000 nits. Esto no quiere decir que tendremos una pantalla con poco brillo, funciona de manera aceptable. En cuanto al brillo automático, se desenvuelve correctamente.

Rendimiento: el procesador lo es todo

El tesoro de este dispositivo móvil se encuentra en su interiorr: en su procesador principal o chipset, que es el corazón de todo este sistema de circuitos electrónicos.

El chipset es un componente que tiene la tarea de controlar el flujo de datos entre el CPU, la memoria, la tarjeta gráfica, el APU, el ISP y todas las otras partes del equipo. En resumen, es el centro de comunicaciones del dispositivo. Mientras más avanzado sea este componente, mejor se gestionarán las cámaras, el modem, el WiFi, los gráficos, inclusive hasta la batería.

En el caso del S23 Ultra incorpora el Snapdragon 8 Gen 2, el procesador más moderno de Qualcomm. Sin embargo, hay algo más. El buque insignia de Samsung no utiliza la versión genérica de Qualcomm, sino un modelo diseñado especialmente para él, dotándolo también de mayor velocidad.

Acompañan a su potente procesador un sistema de 8 GB o 12 GB de memoria RAM –dependiendo del modelo–. ¿En qué se traduce esta combinación? En una fluidez inquebrantable a la hora usar el móvil. Navegar por las aplicaciones es algo vertiginoso. Puedes estar jugando, tener abierto servicios de streaming o cualquier tipo de aplicación y pasarte de un lado a otro sin retraso: el teléfono seguirá “corriendo” con facilidad.

Si creas contenido, tomas muchas fotos, juegas videojuegos pesados o controlas tus negocios y finanzas desde el celular, puedes depositar tu confianza en este terminal sabiendo que no se va a colgar o ralentizar.

Samsung Galaxy S23 Ultra: prueba de rendimiento al jugar COD

Ahora pasemos a analizar otro de los aspectos más importantes en un terminal: su batería. Algo que siempre debemos tener en cuenta a la hora de elegir un equipo es que mayor cantidad de mAh (miliamperios) no quiere decir necesariamente más horas de duración. Es una medida referencial. No obstante, elementos como el chipset o el software pueden optimizar la duración de la carga.

El Samsung S23 Ultra cuenta con una batería de 5.000 mAh, cantidad significativa, aunque no es la más alta del mercado, además, es la misma que la de su antecesor . Sin embargo, de acuerdo a la compañía, la mejor gestión de su nuevo chipset ayuda a mejorar su rendimiento. ¿Qué notamos en la práctica?

Usando el teléfono móvil de forma intensa tomando fotos, grabando, realizando videollamadas y jugando llegó al final del día con 25% de carga. Cualquier usuario que sepa lo tortuoso que es depender de la batería agradecerá poder trabajar toda una jornada completa sin la ansiedad de que el equipo se apague, más aún cuando hay que hacer viajes muy largos.

Por otro lado, como suele suceder cada vez más en los modelos premium, el cargador no viene incluido. Podemos comprar el cargador oficial y aprovechar la carga rápida de 45W o utilizar cualquier otro compatible con la tecnología Power Delivery. Llenar el 100% de la carga toma más de una hora. Este punto puede que disguste a algunos, sobre todo a aquellos acostumbrados a cargas rápidas de 20 o 30 minutos.

Vale mencionar que Samsung apuesta por cuidar la vida útil de la batería, por ello, es posible limitar la carga al 85%, que es una de las recomendaciones de toda la vida para alargar la duración de la misma. Tengamos en cuenta que las cargas rápidas exigen al máximo a la batería, provocando una muerte más acelerada de la misma.

De acuerdo a la compañía, el terminal no debería sobrecalentarse luego de ser sometido a altos rendimientos, como al jugar PUBG o COD, nuevamente el Snapdragon 8 Gen 2 ayuda a evitarlo. En lo particular, sí llegue a sentir que esto sucedía, no sé si fue por el penetrante calor del verano limeño.

Software y S-Pen

Con el S-Pen podemos realizar múltiples funciones. / El Comercio

El S23 Ultra viene con precio, la interfaz de basada en Android 13 de Samsung. Es una actualización bastante liviana de One UI 4, con la que se lanzó la serie S22. Sin grandes novedades, hace énfasis en la configuración de modos y las rutinas, así como añade más opciones de personalización de la pantalla de bloqueo.

Lo mejor del software de Samsung recae en su política de soporte, ya que le otorga al equipo un tiempo de vida superior al promedio, nada menos que cuatro años de actualizaciones del sistema y cinco años de actualizaciones de seguridad . Se trata de una de las mejores políticas entre los fabricantes de Android.

Un pormenor que no puede pasar desapercibido es el lápiz inteligente de Samsung, S-Pen. Básicamente es el mismo de la generación pasada. ¿Para qué sirve? Podemos crear notas en la pantalla, seleccionar alguna porción de la pantalla para editarla, escribir sobre la misma pantalla, traducir, dibujar, entre algunas cosas más.

Lo que suele suceder con este complemento es que, al poco tiempo, uno se olvida de que está ahí. En lo personal, sí aprecio poder usarlo como libreta de notas, ‘feeling’ de periodista.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cómo convertir cualquier elemento de una foto en sticker Para convertir el elemento de una foto a sticker en el Samsung Galaxy S23 Ultra solamente hay que ingresar a la galería, escoger la foto que vamos a utilizar, presionar unos segundos sobre el elemento que queremos volver sticker y pulsar sobre 'copiar'. Luego podemos compartirlo por nuestras redes sociales.

Más alla de los 200 MP

Estamos ante uno de los más potentes sistemas de cámara de celular que se pueda conseguir a la fecha, y no solo por sus 200 MP. Tenemos también un teleobjetivo de 3X y 10X, un ultra gran angular. Así, nos encontramos con las siguientes especificaciones:

Cámara principal de 200 MP f/1.7 de ancho estándar con OIS

Teleobjetivo de 10 MP f/2.4 3X con OIS

Teleobjetivo de 10 MP f/4.9 10X con OIS

Ultra gran angular de 12 MP f/2.2

Cámara selfie de 12 MP f/2.2 con enfoque automático

Foto de día. / El Comercio

Foto nocturna. / El Comercio

Una de las cosas más sorprendentes de este juego de cámaras es el zoom. Cuando hablamos de teléfonos móviles, el zoom no es una herramienta muy valorada por los amantes de la fotografía. Sin embargo, e l S23 Ultra logra tomar fotos en un rango 3x y 10x –e incluso, en ocasiones, 30x– muy aceptables, algo poco visto en otros equipos . El zoom llega hasta 100x, pero a menos que se quiera jugar al espía no le veo mayor utilidad.

Foto con zoom 1x.

Foto con zoom 10x.

Foto con zoom 30x.

Foto con zoom 100x. / El Comercio

Por otra parte, en la cámara principal tenemos los 200 MP. No estamos ante el primer celular que incorpora esta tecnología. Samsung presentó en 2021 su sensor fotográfico de 200 MP ISOCELL HP1, adoptado por el Xiaomi 12T Pro. Este año, Samsung ha incorporado la evolución del sensor en su teléfono, hablamos del ISOCELL HP2.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que más megapíxeles no es sinónimo inherente de calidad. Es más, lo más seguro es que la mayoría de usuarios ni siquiera utilice esta función. Como ejemplo podemos citar a los iPhone, que han mantenido sus 12 MP desde hace años y recién aumentaron las cifra a 48 MP en los modelos Pro de este año. ¿Para qué podría servir tantos megapíxeles? Si queremos ampliar la foto considerablemente, como para el diseño o la impresión de un afiche grande, entonces sí notaremos la calidad del detalle. Si vamos utilizar las imágenes para las redes sociales, son otras las características que deberían preocuparnos.

Foto de 200 MP / El Comercio

La misma foto, pero recortada para ver el nivel de detalle de los 200 MP. / El Comerc

El usuario promedio utilizará el modo automático de 12 MP. Samsung ha mejorado algunos aspectos de este modo en su actual versión. En modelos anteriores la textura de los bordes perdía nitidez; en el nuevo teléfono, en cambio, se ha corregido notoriamente este aspecto. Hoy tenemos bordes más sólidos.

Los usuarios más exquisitos encontrarán los colores de las fotos en automático sobresaturadas. Esto debido a los arreglos que hace la inteligencia artificial en las cámaras de los teléfonos celulares: nos alejamos de la naturalidad.

Contrarresta esta situación la amplia posibilidad de modos de fotografía que ofrece el S23 Ultra. Además de los 12 MP del modo automático podemos ajustarlos por 50 MP o 200 MP. En el modo Pro RAW 12 MP y 50 MP. En el modo Expert RAW 12 MP y 50 MP. Tenemos múltiples alternativas.

Con los modos profesionales obtenemos mayor realismo y detalles, evidentemente perdemos la saturación, por lo que es probable que tengamos que realizar los retoque por nuestra cuenta, de manera manual.

Foto en modo automático. El equipo hace todo lo posible por compensar la luz. La iluminación se nota artificial, teniendo en cuenta de que es un ambiente cerrado sin tanta iluminación. / El Comercio

Modo Pro Raw. La foto captura mejor la situación, sin tanta artificialidad en la iluminación. / El Comercio

No podemos dejar de mencionar el nivel macro que ofrece el ultra gran angular. El enfoque de los objetivos es bastante amplio y limpio, lo que da como resultado detalles sorprendentes.

El modo macro puede captar muy bien los detalles de su objetivo. / El Comercio

Cámara selfie de 12 MP.

La calidad del video también es buena, la grabación está disponible hasta en 8K/30p y logra hasta 20X de zoom con grabación fluida. El trabajo en estabilización es muy bueno, y tanto 4K como Full HD se comportan bastante bien. En interiores, la cámara pude sufrir ligeramente, hay cierta tendencia a estabilizar el rango dinámico de tal manera que los blancos tiran a grises.