Cuando se presenta un celular nuevo usualmente las marcas ocupan bastante tiempo mostrando las novedades y beneficios del hardware: procesador, cámaras, batería y un extenso etcétera. Esto pasa aún más al tratarse de equipos de alta gama, debido a que reúnen la tecnología más avanzada con la que cuenta un fabricante en ese momento. Samsung rompió este esquema en el lanzamiento del Galaxy S24 Ultra. El foco estuvo orientado casi completamente en las novedades de inteligencia artificial (IA) que lleva el equipo, dejando al aspecto técnico en un segundo plano.

Mostrar por primera vez un producto de esa manera no lo hace cualquier compañía. Samsung es consciente de la trayectoria que lo respalda, y confía en su trabajo, ya que incluso a una marca con su recorrido podría tener una patinada. Lo cierto es que el S24 Ultra no es el primer teléfono con IA, pero sí es el primero promocionar esta tecnología con bombos y platillos, algo que ya muchas otras empresas del sector tecnológico hacen desde hace un tiempo.

Desde El Comercio probamos el rendimiento de este smartphone por unas semanas. A continuación te contamos cómo nos fue. ¿Es este equipo de más de 5.000 soles realmente tan inteligente como lo pintan?

Antes de hablar de nuestra experiencia con el teléfono, dejamos un cuadro con sus especificaciones técnicas.

/ Christian Mestanza Arquiñigo

Especificaciones técnicas

Galaxy S24 Ultra Pantalla 6,8 pulgadas

Resolución Quad HD+

AMOLED LTPO

1 - 120 Hz

Gorilla Glass Armor Dimensiones y peso 162,3 x 79 x 8,6mm

233 g Procesador Snapdragon 8 gen 3 Memoria RAM 12 GB Almacenamiento 256 GB/ 512 GB / 1TB Cámara selfie 12 MP, f/2.2 Cámara trasera 200 MP, f/1.7

50 MP, f/3.4, zoom x5

10 MP, f/2.4, zoom x3

12 MP, f/2.2 Batería 5.000mAh

45W carga rápida

Carga inalámbrica 15W Sistema operativo One UI 6.1 basado en Android 14 Conectividad 5G (2xNano + eSIM)

WiFi 7

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

UWB

USB tipo C Otros IP68

S-Pen integrado

Samsung Dex Precio Desde S/ 5.699

Primer contacto

Estamos ante uno de los dispositivos más esperados del 2024, un modelo que cada año se encuentra entre los primeros puestos de las listas de mejores celulares. Para alguien que prueba equipos, el primer contacto siempre genera gran emoción. El S23 Ultra del año pasado, con su cámara de 200 MP, con telefoto de 10x y zoom óptico de 100x dejó la valla bastante alta, ¿representa esta versión un gran cambio?

El S24 Ultra mantiene un diseño muy parecido al modelo pasado, pero ahora con brodes de titáneo. / Christian Mestanza Arquiñigo

De buenas a primeras, el diseño del S24 Ultra no varía demasiado a su antecesor: es prémium. La caja en la que viene usa tonos grises que demuestran exclusividad. Como ya es común en dispositivos de gama alta, no se incluye cargador.

En cuanto al diseño, la forma del teléfono es bastante parecida al S23 Ultra, aunque ligeramente más liviano. No nos hagamos ilusiones, sigue siendo pesado y grande, no es fácil manipularlo solo con una mano, aunque evidentemente, su gran tamaño lo dota de otras ventajas como pantalla y batería más amplias.

Al igual que lo hizo Apple con el iPhone 15 Pro Max, la firma asiática ha optado por construir la estructura de titanio. En realidad, el cuerpo sigue siendo de cristal, como en generaciones anteriores, pero los biseles están recubiertos de titanio, luciendo una estética aún más prémium, que en cierto sentido lo hace asemejar bastante a su competidor, incluso las tonalidades platinadas de los colores dan esa impresión.

Otro cambio pequeño, pero para algunos usuarios crucial: el equipo abandona las curvas y se vuelve mucho más cuadrado, con esquinas de ángulos de 90 grados. Hace algunos años, Samsung instauró el formato curvo en celulares como sinónimo de exclusivo, aunque realmente no agregaba algún valor más allá de lo estético. Hoy, la marca decide despedir esta tendencia y volver al formato lineal. ¿Hay alguna ventaja en esto? Mínima, pero la hay. La pantalla gana un poco más de espacio, algo que cobra sentido en un equipo tan grande. Aquí una experiencia personal con la quizás pueda ilustrar esta –al menos para mí– mejoría. Me pasa que al momento de jugar algunos títulos como ‘Call of Duty’ resulta un poco complicado presionar los íconos de las esquinas, el S24 Ultra me da mayor margen para hacerlo. Como digo, son detalles.

El panel ha dejado de ser curvo casi por completo. / Christian Mestanza Arquiñigo

Apuesta por un diseño mucho más recto, con esquinas casi de 90 grados. / Christian Mestanza Arquiñigo

El gran acierto de Samsung

Desde mi perspectiva, lo mejor del equipo este año es la pantalla, por varios factores. Por un lado tenemos 2.600 nits, que si bien no es el rango más alto de la gama media, mejora los 1.750 del año pasado. Si te preguntas para qué sirve esto de los nits, básicamente para tener un mayor nivel de brillo y no perder la imagen cuando estamos en ambientes muy iluminados.

Al igual que el año pasado, esta vez tenemos una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución Quad HD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. El tratamiento de color es realmente espectacular y siempre podemos hacer modificaciones desde los ajustes. Asimismo, podemos activar la opción ‘Always on Display’ para que la pantalla siempre esté encendida y, gracias al buen manejo del brillo mínimo, con un ahorro máximo de batería.

Después, tenemos la acertadísima inclusión de una capa antirreflejos. Estamos ante un panel realmente negro. En mi caso lo noté desde que hice las grabaciones para el unboxing, usualmente en las pantallas se logar ver uno que otro reflejo, el S24 Ultra los minimiza al máximo. Los beneficios también se notan al ver videos en el celular, sobre todo en los tonos oscuros, donde más se marcan los reflejos; no tendremos distracciones.

Finalmente, hay que mencionar la aplicación del Gorila Glass Armor desarrollada exclusivamente para este modelo y que hace del cristal el triple de resistente a arañazos y caídas.

La pantalla del S24 Ultra es una de las mejores del mercado a la fecha. / Christian Mestanza Arquiñigo

Rendimiento: aprobado con honores

Toca hablar ahora de mi experiencia con el equipo en el día a día. De plano debo decir que, como era de esperarse del flagship de Samsung, cumplió mis expectativas. La pregunta en todo caso podría ser, ¿representa un gran salto frente a su antecesor el S23 Ultra? La respuesta ahora no es tan contundente. No es un salto abismal, en realidad, tanto en diseño, hardware y software ambas versiones son muy parecidas; incluso en algunos apartados me parece que la versión del año pasado tuvo mejoras más considerables, como en el fotográfico. Sin embargo, lo que finalmente marca la diferencia es el conjunto de herramientas de inteligencia artificial, que se han diseñado de tal manera que acceder a ellas es muy sencillo. De ello hablaremos más adelante.

¿Qué significa ser el smartphone más potente de Samsung? Integrar el chip más avanzado de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 3 y estar acompañado de un sistema de 12 GB de RAM y desde 256 GB de almacenamiento. Esto nos asegura un rendimiento pleno en cualquier jornada de trabajo, incluso en las más intensa, por ejemplo, grabando y editando contenido o jugando videojuegos que demandan alto rendimiento, en los cuales llega a ejecutarse a 90 FPS.

Podemos tener abiertas múltiples ventanas y pasar de una a otra sin ningún inconveniente, difícilmente el sistema se ralentizará. Podemos tener abierto varios juegos a la vez, plataformas de streaming u otro tipo de aplicaciones y el teléfono se ejecutará con normalidad.

El S24 Ultra llega con Android 14 y la capa de personalización One UI 6.1. En este aspecto no hay reclamos que hacer, esta muy bien cuidado, no he detectado fallos, por el contrario, es bastante amigable. Esta vez, según anunció la tecnológica surcoreana, el smartphone llega con 7 años de actualizaciones de Android, algo que no lo ha hecho ninguna otra marca más allá de Google, que equipa sus teléfonos con su sistema nativo. Con esto el S24 Ultra se actualizará hasta el 2021, la gran pregunta es –si es que aún se sigue usando Android–, ¿qué tan compatible será el hardware con el sistema operativo de ese año?

Otra mejora que hay que mencionar es lo bien construido que está el lector de huellas, desbloquea casi instantáneamente el dispositivo y corrige, de esa manera, cierta lentitud presente el año pasado.

Otro punto a favor es la gestión de la energía, que ha mejorado bastante. Un equipo tan grande, pesado y con tantas capacidades consume grandes cuotas de energía, no obstante, he quedado sorprendido con la duración de una carga, que incluso ha llegado a día y medio con un uso moderado del dispositivo.

Finalmente tenemos el S-Pen, el lápiz óptico no ha recibido mayor novedad. Nos sirve para tomar notas, hacer dibujos y seleccionar elementos de la pantalla. Es especialmente útil para aquellos que tienen que hacer apuntebs a todo momento.

El S-Pen del teléfono no se ha renovado demasiado. Permite tomar notas rápidamente. / Christian Mestanza Arquiñigo

Galaxy AI: un teléfono realmente inteligente

Las mejoras de diseño y componentes que hemos mencionados son específicas. El celular ha tenido un ‘upgrade’ con respecto a su antecesor, efectivamente, pero no ha sido un salto abismal, salvo por una cosa: la inteligencia artificial. A veces genialidad viene en los pequeños detalles.

Hay que dejar claro algo. Desde hace años los smartphones poseen distintas funciones de IA, pero han sido procesos internos que ejecuta el equipo y que, usualmente suelen pasar desapercibidos para el usuario, quien solo ve el resultado final. Samsung, no ha creado la pólvora, pero ha logrado subirse al tren de la IA generativa. Ha construido un sistema de herramientas con esta tecnología y lo ha agrupado en algo que se ha bautizado como Galaxy IA. Algunas de estas herramientas ya existían incluso hace años, pero la compañía asiática les ha dado mayor visibilidad y ha hecho que su acceso sea más sencillo. A veces genialidad viene en los pequeños detalles.

¿Qué novedades tenemos en este campo? Funciones de traducción y transcripción en tiempo real en una llamada, y no es necesario que quien recibe la llamada tenga un S24 Ultra. Con el teclado se pueden hacer también traducciones en tiempo real, recibir sugerencias gramaticales y ortográficas e incluso cambiar el tono de la conversación.

Encontramos una función de intérprete con traducciones simultáneas de conversaciones habladas, tanto en salidas de voz como de texto. Asimismo, tenemos la posibilidad de entrar a una web y traducir el texto, así como resumirlo.

Gracias a la IA podemos traducir una página web a otro idioma e incluso pedir un resumen en nuestro propio idioma o en otro. / Christian Mestanza Arquiñigo

Una de las funciones más comentadas en la presentación del equipo es ‘Circle to Search’, que llega en colaboración con Google. Seleccionando un objeto de la pantalla podemos buscar información sobre este, puede ser una foto u otra imagen. Y lo mejor de todo es que no es necesario ingresar a alguna aplicación en particular para hacerlo, simplemente seleccionando el elemento de la pantalla obtendremos la información.

Otra de las herramientas más llamativa –y útil– es la de edición de las fotos. Podemos eliminar elementos de la imagen o cambiarlas de posición. Además, existe una opción para generar fondos de pantallas.

Proceso de edición de fotos con IA. Quitamos un elemento de la imagen sin salir de la aplicación del teléfono. El equipo recubre el espacio faltante de tal manera que realmente parece que el elemento borrado nunca estuvo ahí. / Christian Mestanza Arquiñigo

En la presentación global del teléfono, nuestra enviada especial pudo probar la traducción de llamada en línea. Logró hacer una reservación en un restaurante de EE.UU sin tener que hablar en inglés, todo gracias a la traducción en tiempo real. Aquí el video.

Igualmente, pude probar las traducciones desde WhatsApp, funcionaba bastante bien, para hacer un símil, se asemeja a traducir desde el Traductor de Google.

Hay que hacer una precisión. Todas estas funciones de inteligencia artificial estarán disponibles de manera gratuita hasta 2025. Samsung aún no ha confirmado si luego se volverán de pago ni cuánto costarían. Lo que se conoce hasta ahora es que estas funciones llegarán a otros dispositivos de gama alta lanzados desde 2023. De esta manera podremos usar Galaxy AI en los S23, los plegables Fold y Flip lanzados el año pasado y las tablets S9.

Apartado fotográfico: cámaras sin tantas novedades

El S23 Ultra me sorprendió con sus cámaras, el S24 Ultra mantiene esa calidad, sin variar demasiado. Esto no es nada fuera de lo normal. Las marcas no suelen hacer grandes cambios de una generación a otra, por eso, una de las principales recomendaciones es esperar al menos dos generaciones para actualizar equipo. No existe un gran cambio generacional desde el S22 Ultra o S23 Ultra al nuevo modelo.

Vayamos al grano. Cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica y apertura de f/1.7. Ultra gran angular de 12 megapíxeles con tecnología Dual Pixel (para desenfoque) y apertura de f/2.2. Teleobjetivo con sensor de 10 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, zoom óptico 3X y apertura de f/2.4. Segundo teleobjetivo con 50 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, Zoom óptico 5X y apertura de f/3.4

El mayor cambio del nuevo modelo es el teleobjetivo 5X, que reemplaza al de 10X de la versión del año pasado, ¿un retroceso? Para nada. Con una cifra menor promete alcanzar los mismos rangos, así, tenemos un zoom de 30X, 50X y 100X.

Foto de día con cámara principal (izquierda) y gran angular (derecha). / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto nocturna con cámara principal (izquierda) y gran angular (derecha). / Christian Mestanza Arquiñigo

Prueba de zoom: gran angular, X1 y X5. / Christian Mestanza Arquiñigo

Prueba de zoom: X10, X25 y X100. / Christian Mestanza Arquiñigo

Cámara selfie de día (izquierda) y en con desenfoque (derecha). / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto macro (izquierda) y modo retrato (derecha), ambas tomadas con la cámara principal. / Christian Mestanza Arquiñigo

Otro de los puntos bastantes comentados ha sido el anuncio que hizo Samsung sobre las mejoras respecto a la compatibilidad de sus cámaras con Instagram y Snapchat. Para lo que estamos algo enterados de lo que pasa en el mundo de los celulares sabemos que existe una crítica hacia el procesamiento de las imágenes y videos de Android al subir contenido a dichas plataformas. En comparación del sistema de la firma de la manzana, Android baja considerablemente su calidad.





Este año, Samsung ha intentado compensar un poco esta situación implementando el formato Ultra HDR, que permite visualizar fotografías con un mayor rango dinámico en pantallas compatibles con HDR. El detalle es que no se resuelve la raíz del problema, es decir, cómo procesa la información el sistema operativo de Google.

¿Y la grabación de video qué tal va? El S24 Ultra grabar en 80K a 30FPS, configuración que consigue una gran naturalidad, pero que sacrifica la estabilización. En cambio, en 4k se nota mayor artificialidad en la imagen, aunque la estabilización no decae tanto.

Autonomía mejorada

El equipo repite los mismo 5.000 mAh del año pasado; sin embargo, gracias a la eficiencia de su nuevo procesador gestiona mejor la energía. En líneas generales los smartphones de alta gama han mejorado la autonomía, claro que esto variará dependiendo del tipo de uso que se les dé. En mi caso, usándolo para grabar y editar, con un uso intenso llegó al final del día todavía con un poco de batería.

Si hablamos de la carga rápida, encontramos que el celular llega con 45W, poco si tenemos en cuenta de que actualmente ya hay modelos de otras marcas con más de 120W. En 20 minutos llenamos casi el 50% de la batería, mientras que para completar el 100% necesitamos una hora y quince minutos.

Opinión: ¿vale la pena adquirir el S24 Ultra?

Lo primero que debes analizar es qué tipo de celular estás buscando. Si quieres optar sí o sí por un modelo de alta gama que te pueda asegurar lo mejor de la tecnología actual, definitivamente esta es una buena opción, por supuesto, si estás dispuesto a gastar más de 5.000 soles.

Si tienes un S22 Ultra o S23 Ultra no sentirás un gran cambio, quizás podrías esperar un poco más.

Al elegir este modelo tendrás en tus manos el primer smartphone que llega cargado de herramientas de inteligencia artificial de fácil acceso, así como 7 años de actualizaciones, algo que ninguna otra marca ofrece más allá de Google con sus modelos Pixel, ya que tienen el sistema nativo (Android) de la compañía.