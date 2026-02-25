Samsung ha puesto la mirada en un detalle de la pantalla que otros fabricantes quizá estaban pasando por alto: la privacidad. Su nueva función llamada Privacy Display llega con la línea Samsung Galaxy S26, y apunta a mantener en privado las interacciones con el teléfono.

Esta función es propia de la pantalla. Es decir, no se necesita de algún protector o mica adicional que se encuentra hoy en el mercado y reduce el ángulo de visión, haciendo que la pantalla se vea oscura o difuminada en ciertos ángulos.

¿En qué consiste el Privacy Display? Esta opción está integrada al equipo y puede ser activada o desactivada, según la preferencia.

Durante el Samsung Galaxy Unpacked se mencionó que es una “película de privacidad, y como está integrada en la pantalla, funciona incluso con elementos pequeños. Por ejemplo, desactivando notificaciones o áreas específicas”.

Es decir, no se trata solo de un filtro, sino que está integrado al hardware y al control de los pixeles.

Samsung también informó que la función Privacy Display controla el rango de visión de la pantalla para limitar la visión periférica. Pero hay que tomar en cuenta que, “cuando está activada, parte de la información aún puede ser visible para otros según el entorno de visualización, como el ángulo o el brillo”.

Esta función puede actuar muy bien en espacios públicos como el autobús o el tren, donde información sensible y personal puede ser copiada. Por lo que se sabe, está disponible en el modelo Samsung Galaxy S26 Ultra.