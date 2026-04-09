Resumen

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El Galaxy S26 Ultra durante una prueba en exteriores, donde su acabado metálico y sistema de cámaras destacan en condiciones de luz natural.
El Galaxy S26 Ultra durante una prueba en exteriores, donde su acabado metálico y sistema de cámaras destacan en condiciones de luz natural.
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Hace poco, Samsung lanzó al mundo su celular más avanzado hasta la fecha: el Galaxy S26 Ultra, un equipo que pelea, junto con otros pocos modelos de la competencia, el título de mejor teléfono móvil Android. Estamos ante un dispositivo nada barato y con pocos cambios frente a su antecesor; sin embargo, no deja de ofrecer calidad tanto en hardware como en software. ¿Estás pensando renovar equipo y quieres escoger entre las mejores opciones del mercado? Esta pieza tecnológica debería estar como opción en tu lista.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.