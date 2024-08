Uno de los consejos más utilizados en tecnología señala que es preferible no comprar un dispositivo cuando se lanza por primera vez al mercado, por el contrario, es mejor esperar unos años mientras la tecnología se perfecciona, se masifica y los precios bajan. Bien, pues ya han pasado seis años desde el primer lanzamiento de Samsung, nos encontramos en la sexta generación, ¿es tiempo de darle una oportunidad a los plegables?

He tenido la oportunidad de probar ambos modelos plegables de la compañía asiática en distintas oportunidades: el modelo Fold, que se abre como un libro, y el modelo Flip, que se pliega como una concha. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, siendo el precio uno de los principales factores a considerar.

Los modelos Fold son más costosos, debido a que sus pantallas incrementan el precio. Hay otras consideraciones a tener en cuenta, como el tamaño o lo vistoso que puede llegar a ser para los amigos de lo ajeno, sobre todo en una ciudad como Lima.

El Galaxy Z Flip, en cambio, es un equipo más versátil y atractivo para quien se está animando por un plegable –aunque con pantalla más pequeña–, con el añadido de que después de varias generaciones ha logrado hacer correcciones necesarias. Sin embargo, aunque se vende a menor precio que su hermano mayor, el Fold, sigue siendo bastante costoso (US$ 1.100 en Estados Unidos), más incluso que el modelo del año pasado (que se vendió en US$ 1.000) y similar a varios de los modelos insignias regulares de otras compañías.

¿Cuáles son las novedades del Galaxy Z Flip6? Las pantallas interior y exterior se vuelven más brillantes bajo la luz solar directa, hay una batería un poco más grande, una cámara principal mejorada e incorpora el último chipset Qualcomm.

Es gratificante saber que este plegable ha logrado la paridad con los teléfonos de la gama alta a la que pertenece; no obstante, no tiene el camino fácil. Para llevarse el primer puesto, compite directamente con otros plegables de su tipo, como el Razr de Motorola, que funciona bastante bien y se vende en el mercado a un menor precio.

/ Christian Mestanza Arquiñigo

Experiencia en el día a día

En vez de hacer una descripción del teléfono, narraré mi experiencia de las tres semanas que estuvo conmigo. Dicen que todo entra primero por la vista. Si es así, el Flip siempre se ha llevado un plus en lo estético. Pero, siendo sincero, pocos cambios ha habido respecto a su antecesor, más allá de la adopción de los bordes rectos –como también vimos en el S24 Ultra– y aluminio en los marcos, además, que es ligeramente más grueso (0,2 mm).

Tuve en prueba el diseño de color azul, que en realidad es un azul pastel, precioso para mi gusto. Estamos ante un teléfono muy cómodo para llevar en cualquier bolsillo, incluso en los más pequeños de las casacas. Si debo decir que al tener más o menos la mitad del tamaño de los celulares convencionales, por la falta de costumbre, a veces sentía que se me podía caer del pantalón. Nunca pasó.

Sin duda, lo más llamativo y encantador del Flip es su pequeña pantalla externa. Al salir a la calle a hacer pruebas con las cámaras, más de un transeúnte curioso desvió la mirada para apreciar este artilugio de la tecnología.

El dispositivo cuenta con una pantalla externa Super AMOLED de 3,4 pulgadas lo suficientemente espaciosa para poder visualizar el contenido, aunque a la hora de escribir puede complicarnos un poco por la estrechez. Asimismo, posee una tasa de refresco de 60Hz, 720 x 748 píxeles de resolución y 1.600 nits.

A diferencia del modelo del año pasado, que es más limitado en cuanto a los paneles y widgets que podemos personalizar en la pantalla externa, la versión de este año tiene mucho mejor tratamiento. Y si bien se puede ejecutar aplicaciones completas en la pantalla pequeña, solo son un puñado los que se pueden de manera nativa. Para agregar más hay que descargar Good Lock, lo que entorpece un tanto la experiencia.

Pese a ello, resulta extremadamente útil poder consultar las notificaciones e incluso responderlas sin necesidad de tener que abrir el teléfono. Resulta igualmente útil usar Google Maps o WhatsApp, todo desde la pantalla externa.

El modelo de Samsung ha mejorado mucho su pliegue, que ahora queda bastante hermético. / Christian Mestanza Arquiñigo

¿Y la pantalla interna? El año pasado, tras probar el Galaxy Z Fold5, mi conclusión fue que usé más tiempo la pantalla externa que su gran pantalla desplegada. El caso del Flip6 es diferente. Usamos la pantalla externa para consultarla rápidamente mientras caminamos por la calle o conducimos, es decir, lo hacemos brevemente. La mayor parte del tiempo, cuando queremos utilizar cualquier aplicación, desplegamos la pantalla.

Una vez abierto, encontramos un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, resolución 1.080 x 2.640, y formato 22:9, 2.600 nits y tecnología HDR10+. ¿Cómo se traduce todo esto?

La pantalla destaca por su buen manejo del color y ha experimentado una notable mejora en brillo. Incluso bajo luz directa, la visibilidad es buena. Sin embargo, su diseño alargado presenta un inconveniente: el contenido en la parte superior queda fuera del alcance de los dedos al usar el móvil con una sola mano.

Este formato alargado de 22:9 también hace que el bloqueo por huella sea un poco complicado con solo una mano, por el contrario, el desbloqueo fácil es uno de los mejores que se encuentra en teléfonos Android.

Al hablar de teléfonos plegables, es imposible no mencionar la marca del doblez en la pantalla. Samsung ha perfeccionado este aspecto a lo largo de sus generaciones, y en su modelo más reciente, aunque la marca sigue siendo visible, es tan sutil que solo es perceptible durante los primeros minutos; después, la vista se adapta y casi pasa desapercibida.

Esta generación ha perfeccionado también la bisagra. La firma surcoreana lleva años corrigiendo errores y esta vez lo han hecho muy bien. La sensación que transmite es de rigidez y robustez. El cierre es muy agradable, ya que ofrece cierta resistencia al mismo tiempo que fluidez.

El Flip6 cuenta asimismo con una clasificación IP48, lo que lo hace totalmente resistente al agua. Sin embargo, su protección contra el polvo no es la mejor. Aunque puede resistir partículas de más de 1 mm, no es recomendable exponerlo a ambientes como la playa, donde podría dañarse con la arena.

/ Christian Mestanza Arquiñigo

Rendimiento a todo dar

Dijimos anteriormente que el Flip ha alcanzado en buena medida la paridad con otros modelos de la gama alta. No solamente tenemos un diseño vistoso y novedoso que se puede plegar, es además una pequeña computadora, que integra el chipset más poderoso de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 3, acompañado a su vez por un sistema de 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno.

Se trata de un celular que puede competir (en capacidad) a un Galaxy S24 Ultra o a un iPhone 15 Pro Max, es decir, corre cualquier aplicación, ya sea de edición de video o incluso juegos pesados (aunque a nivel de cámaras aún queda rezagado con respecto a los modelos mencionados). Aunque si bien es el primero de su tipo en llevar una cámara de vapor integrada, para refrigerar el interior del móvil, con videojuegos que demandan altos recursos se calienta.

El dispositivo llega con la capa de personalización One UI 6.1.1, que mejora las funciones de inteligencia artificial que llegaron en el primer semestre del año para el S24 Ultra. Así que tenemos la opción de crear dibujos de diferentes tipos a partir de una imagen o, lo que es incluso más llamativo, poder editar fotos con inteligencia artificial, incluyendo objetos.

Aquí un breve y sencillo ejemplo –disculparán la poca creatividad– de cómo haciendo trazos en una foto, la IA puede transformarlos en una imagen.

Las funciones aún no están optimizadas al 100%. Aún existen restricciones porque la IA no entiende el mensaje. De tal manera que, si intentamos añadir un bigote, es probable que el sistema lo rechace.

Continúan además otras opciones que vimos en el Galaxy Unpacked de inicio de año, como la transcripción automática de las notas de voz, las sugerencias de texto y respuestas y el asistente de fotografía. La verdad es que, para novedad, excelente; pero sinceramente en el día poco se van a usar.

Pero lo mejor de todo es que One UI 6.1.1 llega junto a la promesa de recibir hasta siete actualizaciones importantes, algo que hasta ahora la competencia no puede igualar.

En cuanto a las cámaras, los teléfonos plegables están alcanzando a los modelos tradicionales. Este año, la firma asiática enfrentó este desafío actualizando el Z Flip 6 con un sensor principal de 50 megapíxeles. La calidad de imagen es comparable a la de cualquier smartphone insignia, aunque carece de un teleobjetivo para acercamientos ópticos, ofreciendo solo zoom digital y una cámara secundaria ultra gran angular. A continuación, algunas imágenes obtenidas en las pruebas:

Cámara principal:

/ Christian Mestanza Arquiñigo

/ Christian Mestanza Arquiñigo

El plegable toma fotos correctas con la cámara principal en 12 MP (formato predeterminado), está dentro de lo que debemos esperar de un celular de gama alta, pero no llega al nivel del Galaxy S24 Ultra, el modelo más avanzado de la firma. Podemos observar que el equipo procesa demasiado las texturas, algo que a los más puristas de la fotografía puede no agradar. Para poder notar esos detalles habrá que ampliar la foto, así que si no eres tan exigente, no hay pierde.

Gran angular:

/ Christian Mestanza Arquiñigo

/ Christian Mestanza Arquiñigo

El gran angular se desenvuelve bien, maneja correctamente los colores y la luz, aunque no tanto la nitidez. De todas maneras, este apartado suele ser el más flojo en las cámaras de los celulares.

Cámara Selfie

/ Christian Mestanza Arquiñigo

Mejor que la interior, la cámara externa maneja un buen nivel detalle. Se aplaude la delicadeza en la transición del sujeto con el fondo desenfocado, este celular lo maneja bastante bien, se ve bastante natural.

Zoom:

Gran angular (0,6), Principal (X1) y Zoom (X2). / Christian Mestanza Arquiñigo

Zoom (X5) y Zoom (X10). / Christian Mestanza Arquiñigo

El teléfono no tiene teleobjetivo, por lo que el zoom es digital. La recomendación general es, si se quiere una imagen nítida, andar entre el X1 y X2, más allá de eso, las imágenes pierden calidad.

Foto nocturna (principal y gran angular):

/ Christian Mestanza Arquiñigo

¿Qué tal las fotos de noche? Lo hace bien. Sabemos que los sensores sufren con la falta de luz natural reduciendo la nitidez; sin embargo, dentro de lo que he podido probar en el mundo de celulares, el Flip 6 da buenos resultados nocturnos tanto con la cámara principal como con

En cuanto al video, el Samsung Galaxy Z Flip6 es capaz de grabar en resolución de 4K a 60 fotogramas por segundo, y el resultado es excelente. La cámara ofrece un gran nivel de detalle, una iluminación adecuada, un buen rango dinámico gracias al HDR, y una estabilización eficaz. En resumen, se trata de una cámara bastante bien hecha, que además permite grabar incluso con el teléfono plegado, si bien en este caso la resolución se limita a Full HD a 60 FPS, por razones que se desconocen

‘Upgrade’ en la batería

/ Christian Mestanza Arquiñigo

Una de las mayores críticas que recibió el Flip5 recayó sobre su autonomía. El propio diseño del teléfono deja poco espacio para este apartado. Este año ha habido un avance que, si bien no es abismal, mejora la experiencia de uso: 4.000 mAh.

En las pruebas que realizamos hemos alcanzado un día de autonomía, incluso, grabando contenido, lo que exige más al equipo, esto es aproximadamente unas cuatro horas de pantalla encendida. Evidentemente con un uso menos intenso, la cantidad de horas sería mayor.

Donde Samsung sigue quedando a deber es en la velocidad de carga, un aspecto que no es ninguna novedad. El Z Flip6 ofrece una carga por cable de 25W, lo cual es algo modesto para un smartphone de gama alta que supera los 1.000 dólares. El dispositivo tarda más de una hora y media en cargarse por completo, y, como es habitual, el cargador no viene incluido en la caja

¿Vale la pena adquirir el Galaxy Z Flip6?

El plegable de Samsung ya tiene el nivel de cualquier otro flaghsip, tanto en procesador como en cámaras. Es un diseño llamativo, práctico y cómodo. Ha mejorado también su batería para una experiencia más duradera. Y como si fuera poco llega, al igual que el Fold y la serie S24, con siete años de actualización de sistema.

Samsung a dado en el clavo, pero no del todo. La gran consideración a tener es su precio. Por 1.100 dólares (aún no se conoce su precio en Perú) podemos adquirir teléfonos tradicionales de alta gama que incluso ofrecen más calidad en algunos apartados, como el fotográfico. Si el dinero no es un problema, este dispositivo no cabe duda que es de vanguardia.