Tuve la suerte de estar en la presentación que se realizó en Paris, en julio pasado, pero solo tiempo para hacer un ‘hands-on’ con el equipo (el que sí tuve por casi dos días fue el Galaxy Z Flip6). Así que cuando ya llegamos a Lima la gente de Samsung Perú me ofreció alguno de los equipos para hacer la reseña, esta fue mi primera opción.

¿Qué te puedo adelantar? Solo un par de cosas. Primero, que es impresionante cómo un fabricante que ha tomado la delantera en un concepto para hacerlo suyo y empujar un determinado nicho, ha causado tanto revuelo en la industria que hoy no hay competidor que no haya seguido su camino. Pero lo segundo es que, a veces, todavía hace falta presionar un poco más. Sigue leyendo y me entenderás.

MODELO GALAXY Z FOLD6 Pantalla externa 6,3 pulgadas HD+ Dynamic AMOLED 2X

Resolución de 2.376 x 968 píxeles

410 PPI Pantalla interna 7,6 pulgadas QXGA+ Dynamic AMOLED 2X

Resolución de 2.160 x 1.856 píxeles

374 PPI Ratio 20.9:18

Brillo máximo de 2.600 nits 120Hz

Frecuencia de actualización adaptativa (1~120Hz) Dimensiones y peso Plegado: 68,1 x 153,5 x 12,1 mm

Desplegado: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm

Peso: 239 gramos Procesador Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy RAM 12 GB Almacenamiento 256 GB/512 GB/1 TB Cámaras principales Principal 50 MP, Dual Pixel AF, OIS, f/1.8, 1,0 μm, FOV: 85˚

Gran angular: 12 MP, f/2.2, 1,12 μm, FOV: 123˚

Telefoto: 10 MP, PDAF, OIS, f/2.4, 1,0 μm, FOV: 36˚, 3X zoom óptico Cámaras delanteras Externa: 10 MP, f/2.2, 1,22 μm, FOV: 85˚

Bajo la pantalla plegable: 4 MP, f/1.8, 2,0 μm, FOV: 85˚ Batería 4.400 mAh

Carga rápida de 25 W

Carga inalámbrica

Carga inalámbrica reversa

Cargador no incluido Sistema operativo Android 14 con capa de personalización One UI 6.1.1 Otras características Lector de huellas en el lateral

Altavoces estéreo duales

Certificación IP48 Precio de lanzamiento internacional 1899 dólares





Cambios sutiles en el diseño

Parece que en diseño no ha cambiado, pero sí lo ha hecho. Tiene bordes más cuadrados, el pliegue parece cerrar aún más que antes, plegado es más pequeño que el Galaxy S24 Ultra y es más pesado por solo unos pocos gramos . Aunque plegado se siente más alargado e invita a usarse con una sola mano, en realidad la disminución de los bordes en la pantalla exterior hace que la pantalla gane ligeramente un poco más de espacio aliviando que todo se perciba apiñado.

Estos ajustes, sumados a sus bordes afinados, han hecho que su pantalla interior se perciba un poco más cuadrada. Esto, obviamente se agradece para el entretenimiento y, sobre todo, para la multitarea con tres ventanas en simultáneo en la misma pantalla.

Pese a que cuando el Galaxy Z Fold6 está desplegado se puede tomar con una mano, realmente para usarlo necesitamos las dos. Entonces, ahí viene el dilema: trato de abrir lo menos posible el equipo o necesito estar en una posición y/o un lugar adecuado y cómodo para poder destinar mis dos manos a la manipulación del equipo.

Tanto la pantalla externa como la interna son muy buenas en cuanto a color, brillo, contraste, reproducción de multimedia y respuesta a los gestos. Ah, solo la interior es la que interactúa con el SPen, aunque eso lo detallaré más adelante.

Cámaras muy buenas, pero sin mucha novedad

En cuanto a las cámaras, creo que hay un momento “¡Qué bien! ¡Qué mal!” de Los Simpson. A saber…

Como ya se ha hecho una buena costumbre, los equipos de gama alta y premium de Samsung sobresalen en este apartado. Ahí no hay vuelta que darle (¡Qué bien!).

Ahí no hay vuelta que darle Sin embargo, si uno compara configuraciones, en el papel pareciera que no hay reales actualizaciones . Y, más o menos, así sucede porque encontramos lo ya visto en modelos anteriores (¡Qué mal!).

. Y, más o menos, así sucede porque encontramos lo ya visto en modelos anteriores Pero, ahora, este hardware viene repotenciado gracias a Galaxy AI , que mejora el resultado final de las fotos y, además, agrega algunas otras funciones que mejoran bastante la experiencia fotográfica (¡Qué bien!)

, que mejora el resultado final de las fotos y, además, agrega algunas otras funciones que mejoran bastante la experiencia fotográfica No obstante, creo que por el tamaño de la inversión que hará quien quiera este aparato una mejora sustancial y evidente en el apartado fotográfico hubiera sido lo esperable (¡Qué mal!).

Como era de esperarse con las cámaras de los teléfonos de gama alta de Samsung, en este Galaxy Z Fold 6 los colores de las fotos son vibrantes, hay mucha nitidez y claridad. / Bruno Ortiz Bisso

Esta foto está hecha con el ultra gran angular del Galaxy Z Fold 6. / Bruno Ortiz Bisso

Así luce desplegado el Galaxy Z Fold 6. Aunque no es muy exagerado, se sigue notando el pliegue central de la pantalla interna. / Bruno Ortiz Bisso

Aunque no parezca, esta foto está tomada de noche y con muy poca luz. Sin embargo, con Nightography se aprovecha toda la luz posible. / Bruno Ortiz Bisso

Otra foto con el ultra gran angular del Galaxy Z Fold 6. / Bruno Ortiz Bisso

Nuevamente, más allá de todo, las cámaras de los teléfonos Samsung de alta gama y premium son absolutamente destacables.

Excelente desempeño

En este apartado no se podía esperar menos en un teléfono inteligente de esta gama. Se trata de un equipo con mucha potencia gracias a que cuenta con el procesador más moderno del mercado (Snapdragon 8 Gen 3), así como 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno.

Quizás el punto más bajo (y es entendible, por las características y configuración del equipo) es la autonomía. Su batería es de solo 4.400 mAh (la misma que la versión del año pasado) que me duró por un poco más de un día. Además, hay algunos puntos en contra a considerar: su carga rápida alámbrica es de solo 25W, la inalámbrica es de 15W y no incluye cargador (adaptador de pared) en la caja.

Pero, regresando a las cosas positivas, su capa de personalización One UI 6.1.1 solo confirma su maduración y trae como novedad las funciones de Galaxy AI.

Y, para finalizar en este punto, hay que tener en cuenta que Samsung está prometiendo siete años de actualizaciones de parches de seguridad y sistema operativo. Algo nunca antes visto y que, sin dudas, se puede convertir en un nuevo (e importante) diferencial frente a la competencia.

Inteligencia artificial lista para disfrutar

Este apartado lo dividiré en dos secciones: entretenimiento y productividad. En cuanto a entretenimiento, el Galaxy Z Fold6 ofrece muchas opciones, sobre todo para intervenir imágenes con inteligencia artificial. Tiene mucho de lo que ya vimos con el Galaxy S24 Ultra, pero realmente corregido y aumentado.

Por ejemplo, para borrar o mover elementos de las fotos el ícono de Galaxy AI ya se encuentra en el menú inicial de la herramienta de edición de imágenes, a manera de acceso directo. Antes, había que entrar a un menú y buscarla.

Otra cosa muy entretenida que trae es la posibilidad de generar elementos sobre las fotos que hemos tomado (colocar sombreros, animales y otro tipo de objetos). Sin embargo, todavía hay limitaciones cuando se trata de intervenir un rostro. Por ejemplo, si quieres colocar un bigote o barba falsa, es probable que el sistema no lo permita. El cabello falso aparecerá solo si el contorno de la imagen es favorable para eso.

Hay otra herramienta que te permite generar versiones hechas en cómic, acuarela, carboncillo o pintura. Es bastante divertido ver cómo interpreta el sistema los rostros y los trabaja con diferentes texturas.

Luego, con la herramienta de Notas, es posible dibujar unos trazos y pedirle a la inteligencia artificial que los interprete y que los convierta en un dibujo convencional. Convertir unos rayones en un paisaje es impresionante.

En cuanto a productividad hay una combinación de tareas que se mostró durante la presentación en julio, que la he podido poner en práctica casi al 100%, pero que al final ha resultado una delicia, sobre todo porque es clave en el trabajo, por ejemplo, de un periodista: una vez más, con la app de Notas se activa la grabadora de voz para registrar una conferencia, una entrevista o lo que sea. Al terminar, con presionar el ícono con una T se procede a la transcripción de voz a texto. Mientras más claro hablen y la captación de audio sea la correcta, mejores resultados se tendrán. En cuestión de pocos minutos (dependiendo de la extensión de la grabación) tenemos todo transcrito. Pero eso no es todo. Se nos ofrece la posibilidad de hacer un resumen, que te ordena hasta por temas lo transcrito. Todo con bastante precisión y gracias a Galaxy AI. Lo probé yo, e incluso con algunos colegas en la redacción y los resultados fueron asombrosos. Eso sí, si la grabación hubiera sido en otro idioma, también habría podido hacerse la traducción del texto.

Y si a todo esto le sumamos otras herramientas de IA que ya estaban en el S24 Ultra , como la traducción en tiempo real en algunas aplicaciones de mensajería, la traducción en llamadas, etc., es cuestión de un poco de imaginación para aprovechar todas las posibilidades de productividad.

¿Vale la pena ir por el Galaxy Z Fold6 de Samsung?

Después de varios días con el Galaxy Z Fold6 puedo decir que se trata, sin duda alguna, de un equipazo. Pero la pregunta es si vale la pena hacer una gran inversión para ir por él este año.

Si te gustan los plegables tipo libro y este va a ser tu primer teléfono de este tipo, sin dudas debe ser tu principal opción. Eso sí, debes considerar que para sacarle más el jugo necesitarás el Spen especial para este dispositivo, que viene junto con una carcasa (porque el SPen que viene con el S24 Ultra no es compatible). Así que habrá un gasto adicional.

Si tienes o has tenido alguna versión anterior de los Galaxy Z Fold es muy probable que notes la evolución y madurez en el concepto. Pero si tienes la versión del año pasado (o incluso la 4), quizás puedas esperar un poco más para la renovación, porque ahí sí no sentirás los cambios. Y si lo que te mueve es tener las funciones de Galaxy AI, recuerda que la compañía ya anunció cuáles serán los modelos que irán recibiendo las actualizaciones necesarias con el paso de los meses.

Porque si bien ya sabemos que estos dispositivos son bastante caros -incluso esta versión y la Flip de este año han aumentado sus precios internacionalmente- una complicación para quien lo quiera es que aún no tenemos fecha ni precios definidos para el mercado peruano.

Pero si con todo esto en cuenta, tienes la plata y tienes la intención de comprarlo pero sientes que falta algo para estar 100% convencido, quizás la promesa de los siete años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad pueda ser lo que necesitas para que se incline la balanza.

Ya que por fin tenemos en la categoría de plegables configuraciones que están a la par con la de los teléfonos de la gama alta, espero que para el próximo año por fin se animen a diferenciarse y dar mucho más que justifique de manera categórica la inversión.