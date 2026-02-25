El Galaxy S26 Ultra es la nueva apuesta premium de Samsung para 2026, con pantalla QHD+ de 6,9 pulgadas, cámara principal de 200 MP y funciones avanzadas de inteligencia artificial integradas en el dispositivo. En el ecosistema Android, uno de sus rivales naturales es el Pixel 10 Pro XL de Google, conocido por su fotografía computacional y Android puro.

Aunque el Pixel no se comercializa de manera oficial en Perú, es posible adquirirlo mediante importación o tiendas especializadas. Estas son las principales especificaciones frente al nuevo modelo de Samsung.

Comparativa Galaxy S26 Ultra vs Pixel 9 Pro XL

Especificación Galaxy S26 Ultra Google Pixel 10 Pro XL Pantalla 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 6,8" QHD+ OLED LTPO, 1-120 Hz Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Google Tensor G5 RAM 12 GB / 16 GB 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras traseras 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP 50 MP + 48 MP + 48 MP (tele 5x) Cámara frontal 12 MP 42 MP Batería 5.000 mAh 5.200 mAh Carga Hasta 75% en 30 min (60 W) 45 W alámbrica / 25 W inalámbrica Qi2.2 Sistema operativo Android 16 (One UI 8.5) Android 16 (Pixel UI)

En líneas generales, el Galaxy S26 Ultra apuesta por mayor resolución en cámara y carga más rápida, mientras que el Pixel 10 Pro XL destaca por su fotografía computacional y experiencia Android pura. Aunque no se vende oficialmente en Perú, el modelo de Google puede importarse, lo que amplía las opciones para quienes buscan alternativas dentro de la gama alta Android.