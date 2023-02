Todavía faltan seis meses para el posible estreno del nuevo iPhone 15, pero hemos visto una de las primeras fotos del que sería el nuevo diseño del iPhone 15. El celular volvería a las esquinas redondeadas e introduciría el USB Tipo C para su carga.

De momento solo habíamos sido testigos de filtraciones en texto de fuentes como Mark Gurman o Ross Young, pero recientemente 9to5Mac ha publicado una serie de imágenes renderizadas de Ian Zelbo que vendrían a mostrar cómo sería el próximo iPhone 15 Pro.

El iPhone vuelve al cuerpo redondeado y llega el USB Tipo C

Recordemos que estas imágenes filtradas son parte de los esquemas de diseño CAD, los cuales son entregados por Apple de manera anticipada a los fabricantes para accesorios (fundas, cables, etc.). Es decir, este material gráfico cuenta con una similitud bastante significativa con el producto final.

Así sería el nuevo iPhone 15 Pro. / 9to5mac

Ahora bien, tomando en cuenta este diseño del iPhone 15, podemos observar algunas diferencias con el iPhone 14 Pro, su más directo sucesor. Por ejemplo vemos los marcos reducidos de la pantalla, los laterales del cuerpo vuelven a tener esa estética redondeada y también vemos que el grosor del módulo de las cámaras es mucho más significativo que en pasadas generaciones.

iPhone 14 Pro (izquierda) vs. iPhone 15 Pro (derecha). / 9to5mac

Un detalle que no se deja atrás es la presencia del puerto USB Tipo C, que por fin Apple ha decidido agregarlo, seguramente tras la presión de la Unión Europea por uniformizar un mismo cable de carga.

Algunos medios especializados han apuntado que Apple introduciría tendría limitaciones para que no cualquier cable Tipo C funcione en los próximos iPhone 15, y que solo sean 100% funcionales los cables con la certificación MFi (Made For iPhone), aunque esto no se ha confirmado al 100%.

Así sería el nuevo iPhone 15 Pro. / 9to5mac

Otro rumor respecto al diseño es que su cuerpo estaría hecho en base a titanio.

Por otro lado, todavía queda por ver cómo sería el nuevo iPhone 15 estándar y también el hipotético iPhone 15 Ultra del que también se ha hablado.