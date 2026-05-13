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Nubia trae dos dispositivos pensados para el gaming móvil. (Imagen: Difusión)
Nubia trae dos dispositivos pensados para el gaming móvil. (Imagen: Difusión)
Por Redacción EC

Nubia ha presentado su serie Neo 5 que apunta al sector del gaming móvil en nuestro país con dos modelos: el nubia Neo 5 5G y nubia Neo 5 GT, que comparten un enfoque en rendimiento, control y fluidez.

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