Nubia ha presentado su serie Neo 5 que apunta al sector del gaming móvil en nuestro país con dos modelos: el nubia Neo 5 5G y nubia Neo 5 GT, que comparten un enfoque en rendimiento, control y fluidez.

Por un lado, señala la firma, el nubia Neo 5 5G está orientado a usuarios que buscan una experiencia estable en títulos populares, con transiciones fluidas y menor latencia gracias a su pantalla de 120 Hz y a una arquitectura optimizada para sesiones prolongadas de juego.

En el caso del nubia Neo 5 GT se eleva la propuesta con características pensadas para una experiencia más competitiva. Es decir, destaca la incorporación de un sistema de enfriamiento activo con ventilador integrado —poco común en su categoría— que permite mantener un rendimiento sostenido incluso en escenarios de alta exigencia.

El dispositivo integra un ventilador de enfriamiento. (Foto: ztedevices.com)

A estas características se suma una pantalla AMOLED de 1.5K y 144 Hz, que ofrece mayor nitidez y fluidez en cada partida.

Otro aspecto en estos dispositivos es que se integran gatillos físicos configurables (shoulder triggers), potenciados por la tecnología Neo Triggers 5.0, que alcanza una frecuencia de muestreo táctil de 550 Hz y una latencia inferior a 5,5 milisegundos.

¿Cómo beneficia esto al juego? Los gatilllos permiten registrar acciones casi de forma instantánea, mejorando la precisión y reduciendo el tiempo de reacción en partidas competitivas. Esta experiencia se complementa con Magic Touch 3.0, un sistema optimizado con inteligencia artificial que mantiene la sensibilidad de la pantalla.

A nivel de autonomía, la serie incorpora baterías de alta capacidad. Destaca la carga bypass —que alimenta el dispositivo directamente sin sobrecalentar la batería durante el juego— y el diseño de cargador con cable en ángulo de 90°, pensado para ofrecer mayor comodidad y agarre.

“Buscamos que más usuarios accedan a herramientas que realmente impacten en su desempeño dentro del juego, no solo en la potencia del equipo, sino en el control, la estabilidad y la inteligencia”, señaló Franshesca Saona, Brand Manager de Nubia Perú.

En cuanto a los precios, el nubia Neo 5 5G puede adquirirse a un precio sugerido desde S/ 1.099 y el nubia Neo 5 GT está disponible desde S/ 1.499.