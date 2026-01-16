Es verano y muchas personas están pensando salir de viaje, ir a la playa o a la piscina para pasar el verano. Aunque el smartphone hoy puede ser útil para capturar los mejores recuerdos, también puedes cometer algunos errores.

Una de las tendencias en los viajes es la fotografía bajo el agua. Sin embargo, algunas imágenes subacuáticas presentan problemas notables de color y claridad.

Según informa Oppo, citando a Underwater Image Enhancement Benchmark (UIEB), el 6.3% de estas fotografías tienen este problema. Además, presentan degradación de color, pérdida de nitidez y bajo contraste.

En ese sentido, la firma china de smartphones recomienda algunas formas de usar el smartphone en este tipo de fotografía.

Lo primero es tomar en cuenta que la luz tiene un comportamiento diferente en el agua. Señala que hasta el 70 % de la luz se pierde en solo unos metros de profundidad, lo que puede resultar en fotos subacuáticas apagadas.

También se recomienda tomar en cuenta la certificación. El nivel IP68 permite inmersiones seguras en agua dulce, protegiendo el equipo durante la captura de fotos y videos bajo el agua.

El siguiente punto sirve en todo momento, y más bajo el agua: limpiar el lente. Y es que incluso gotas de agua o suciedad en la lente producen manchas, desenfoque parcial o distorsión de los colores en las fotos subacuáticas. Esto es algo que se repite en más del 55% de los casos de imágenes con baja calidad reportado por aficionados.

Finalmente, nunca hay que olvidar retirar el agua del equipo. Es decir, no te confíes en los trucos en internet para sacar el agua del parlante. En el caso de los smartphones OPPO, esta limpieza se hace automáticamente al usar el modo Bajo el agua, ayudando a mantener el buen funcionamiento del equipo sin pasos extra.

Manuel Morey, Especialista de Producto de OPPO Perú, indicó que “con la preparación adecuada, los usuarios pueden capturar imágenes que realmente celebren sus aventuras acuáticas”.