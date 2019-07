Siete aplicaciones para ver series y películas en tu celular

La forma de ver películas y series ha cambiado notablemente en los últimos años. Plataformas de videos como Netflix o HBO, permiten al usuario elegir una variedad de contenido multimedia en el orden que gusten, y ya no estar sujetos a una programación fija, como sucede con la televisión tradicional.

Y si bien son justamente estas dos plataformas las más populares del sector, en el mercado existe una variedad de aplicaciones que ofrecen el mismo servicio. Lo mejor de todo es que muchas de estas 'apps' pueden verse también desde el celular.

A continuación, te mencionamos siete aplicaciones para ver películas desde tu dispositivo móvil.



►Netflix

Con sus cerca de 140 millones de usuarios, Netflix es líder en el sector. Entre su contenido podrás encontrar películas, series, documentales, conciertos y más. Algunas de sus ventajas son que la plataforma te permite crear más de un perfil, te da recomendaciones en base a lo que has ido viendo y te deja descargar contenido para que lo veas cuando no tienes conexión.

La 'app' se descarga de forma gratuita, pero tendrás que pagar una suscripción mensual para acceder al servicio.

►HBO

Con la llegada a su catálogo de grandes series como “Juego de tronos”, “Westworl” o “Big Little Lies”, esta se ha convertido en una de las alternativas más apetecibles en el mercado de plataformas de video.

Como en el caso anterior, podrás instalar la aplicación de forma gratuita en tu móvil, pero tendrás que pagar para acceder al contenido.



►Amazon Prime Video

Amazon es una de las empresas más poderosas del mundo, casi omnipresente. Por lo tanto, es muy normal que participe en este creciente rubro.

Amazon Prime Video es una de las principales ventajas de las que podrás disfrutar si eres usuario de Amazon Prime. En su catálogo puedes encontrar contenido original de la plataforma como 'The Grand Tour' o 'The Man in the High Castle'.



►4. Rakuten TV

Una gran alternativa en donde podrás encontrar los últimos estrenos, películas independientes, series y contenido para niños. En Rakuten TV no hay una suscripción mensual, como en los casos anteriores, simplemente pagas por el material que deseas, pudiendo alquilarlo o comprarlo.

►Google Play

El servicio de Google ofrece todo tipo de películas, y, al igual que en el caso anterior, aquí también pagas para alquilar o comprar solo por el material que quieres consumir.Además, si no encuentras la película que quieres, solo tendrás que añadirla a tu lista de deseos para recibir una notificación en el momento en el que esté disponible.

►Crunchyroll

Si eres un amante de los animes japoneses, esta es la aplicación perfecta para ti. Crunchyroll reúne más de 25.000 episodios de los títulos más populares a los cuales podrás acceder de forma legal. La 'app' ofrece contenido gratuito y también pagado.

►Sony Crackle

Sony Crackle te permite ver películas de Hollywood, series de televisión y programas exclusivos de forma gratuita en tus dispositivos. Con una amplia biblioteca, podrás filtrar para encontrar el título que quieres y crear tu propia lista de favoritos. El problema es que la publicidad abunda.

