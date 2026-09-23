Motorola ha anunciado motorola signature 27, su ‘smartphone’ de gama premium, que impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ofrece funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA) y una cámara con teleobjetivo periscopio de 200MP, todo ello en un cuerpo cuidadosamente diseñado.

El motorola signature 27 no es solo el ‘smartphone’ de Motorola más avanzado hasta la fecha, sino también el primero de los dispositivos premium de la marca que adopta una nomenclatura numérica que utiliza los dos últimos dígitos del año siguiente; un cambio con el que la compañía pretende crear una identidad coherente para las generaciones futuras.

Este dispositivo se ha presentado en el marco de la Snapdragon Summit, donde Qualcomm ha desvelado el chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que dota al nuevo motorola signature 27 de un rendimiento “rápido, fluido y fiable”, que se traduce en “potentes capacidades de IA en el dispositivo” y “aplicaciones de IA en la nube más rápidas”, así como “experiencias de cámara mejoradas, gaming responsivo y velocidades de descarga más rápidas”.

Todo ello está respaldado por el sistema de refrigeración ArcticMesh de Motorola, que combina un nuevo gel térmico con diamante, metal líquido, malla de cobre y una cámara de vapor 3D rediseñada para gestionar el aumento de temperatura durante el uso en tareas intensivas.

Se trata también del primer ‘smartphone’ de Motorola en aprovechar la asociación que ha anunciado con Bang & Olufsen, lo que le permite ofrecer audio sintonizado por los ingenieros acústicos de la firma danesa. La colaboración también impulsará tecnologías de audio, modos de sonido y nuevas experiencias de usuario bajo el sello ‘Audio by Bang & Olufsen’.

En lo que respecta a la cámara, el dispositivo cuenta con un sistema avanzado compuesto por el sensor principal Sony LYTIA 910 de 50MP y el teleobjetivo periscopio de 200MP, que se complementa con mejoras que introduce la IA, como en el Motor de Mejora de Vídeo, donde ayuda a mantener las imágenes nítidas y a ofrecer colores naturales. El dispositivo incluye la integración de la Estabilización de Imagen de Qualcomm Technologies, que trabaja junto con el estabilizador de imagen óptico de 3,5° integrado.

Las funciones de inteligencia artificial se amplían de la mano de Gemini de Google, que se integra en aplicaciones y servicios. Por ejemplo, permite utilizar Gemini Omni para convertir imágenes en vídeos y Lyria para generar música.

Motorola ha incidido en el diseño de motorola signature 27 que, asegura, está basado en un equilibrio la expresión estética con el rendimiento práctico. El nuevo dispositivo presenta una silueta de aluminio con bordes redondeados y un acabado de cerámica suave y aluminio cepillado, que elevan la estética a un nivel premium.

El motorola signature 27 estará disponible en los acabados Pantone Coal Smoke y Pantone Capulet Green. Ofrecerá siete años de actualizaciones de sistema operativo y se espera que llegue al mercado en 2026.