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Resumen

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Así es Signature 27, el nuevo teléfono premium de Motorola que cuenta con un procesador dedicado para la IA agéntica. (Foto: Motorola)
Así es Signature 27, el nuevo teléfono premium de Motorola que cuenta con un procesador dedicado para la IA agéntica. (Foto: Motorola)
Por Agencia Europa Press

Motorola ha anunciado motorola signature 27, su ‘smartphone’ de gama premium, que impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ofrece funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA) y una cámara con teleobjetivo periscopio de 200MP, todo ello en un cuerpo cuidadosamente diseñado.

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