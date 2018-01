Desde que Motorola lanzó su familia G, esta fue un éxito debido a que ofrecía a un precio más económico smartphones con características de gama alta. Sin embargo, el 2017 fue un año poco común, pues el fabricante no solo repitió la estrategia del año anterior de lanzar una versión regular y una plus, sino que ahora además se presentó una tercera versión con un diferencial muy valorado en estos días: la doble cámara.







Así, Motorola deja bien configurada su estrategia para la gama media: media baja, el modelo G5; media, el modelo G5 Plus; y media alta, el G5s Plus. Sin perder las líneas de diseño que lo identifican como un smartphone de la familia Moto, su acabado en aluminio le da un aire más Premium.



He tenido la oportunidad de probar por varias semanas el Moto G5s Plus de Motorola y puedo decir, sin temor a equivocarme, que se trata del mejor smartphone en su categoría. A continuación les explicaré las razones.



LO BUENO

El Moto G5s Plus mantiene la base del Moto G5 Plus, pero con algunas modificaciones que hacen una gran diferencia. La primera es la inclusión de cámara principal (trasera) doble. Aquí hay varias novedades. Este smartphone tiene dos lentes de 13 megapíxeles, cada una con apertura focal de 2.0.



Motorola hace una gran mejora en sus cámaras principales. Tiene un buen desempeño, sobre todo en buenas condiciones de luz. De noche o con poca luz la cosa cambia, pues sufre dándote como resultado imágenes con mucho ruido. En el caso de la cámara frontal, este smartphone trae un lente de 8 megapíxeles. Favorece a las selfies (ampliando el ángulo y agregando un flash LED frontal), aunque también sufre con la luz y no tiene estabilizador. En nuestra galería puedes ver las fotos conseguidas con este smartphone.









Volviendo a la cámara principal de este smartphone, hay otro aspecto que es muy representativo: el sensor de profundidad. Este permite, por un lado, diferenciar entre el objeto de la toma y su fondo para poder elegir entre uno y otro a través de un divertido editor, que permite componer imágenes. Por el otro lado, el sensor te permitirá tomar fotos con el hoy popular efecto de fondo desenfocado. Sin embargo, hay que evitar abusar de su uso porque pierde naturalidad en el producto final.

Así es la cámara doble del nuevo smartphone de Motorola, el Moto G5s Plus. (Foto: Bruno Ortiz) Así es la cámara doble del nuevo smartphone de Motorola, el Moto G5s Plus. (Foto: Bruno Ortiz)



La otra principal novedad que trae el Moto G5s Plus está en su memoria RAM. Su configuración (a excepción de las cámaras) es la misma que la del Moto G5 Plus –incluso repite el procesador Qualcomm Snapdragon 625-, pero trae 3 GB de RAM. Esto permite que se pueda forzar un poco más a este smartphone y su desempeño sea mejor en comparación con el modelo previo. Repite también los 32 GB de almacenamiento interno y la posibilidad de ampliar este con micro SD. También trae sensor NFC y radio FM.



Y aunque la pantalla del Moto G5s Plus puede ser algo sensible a arañones cuando comparte el mismo espacio con llaves o monedas, debo reconocer que es un equipo más resistente de lo que pensaba. Saliendo del taxi se me salió del bolsillo, cayendo duramente contra la pista. Al levantarlo (pensando que iba a encontrar la pantalla rota y al smartphone con muchos rayones), solo encontré un par de quiñes muy pequeños producto del impacto.



LO MALO

Al ser aún un modelo de la gama media, el Moto G5s Plus no trae conector USB tipo C; no cuenta con LED de notificaciones; y aunque su pantalla es eficiente sigue sufriendo cuando está bajo la luz del sol. Otros smartphones en esta gama solucionan estos problemas.



LO FEO

Este smartphone de Motorola vuelve a repetir una situación que se está volviendo común en varias de sus familias: el lente de la cámara principal sobresale del cuerpo del equipo. Esto lo expone a golpes, rayones u otro tipo de accidentes que pueden arruinar la experiencia de uso. Sobre todo si se tiene en cuenta que por sus acabados puede ser algo resbaladizo.



CONCLUSIÓN

A mi modesto entender, y luego de usarlo por más de un mes, considero que el Moto G5s Plus es el mejor smartphone de gama media alta del 2017. Aunque tiene algunos puntos por mejorar (por ejemplo, la cámara pese al gran salto que ha dado), resulta el más redondo en toda la experiencia: la energía de su batería de 3.000 mAh es muy bien administrada, no calienta, tiene un buen diseño (con solo el aspecto de la cámara salida por mejorar).



Hay una cosa que queda muy en clara con el Moto G5s Plus: después de cinco generaciones, Motorola ya tiene muy maduro el concepto de lo que quiere para un smartphone en esta categoría. Y sobre eso que funciona empieza a trabajar, hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que hace que sea, desde mi punto de vista, el teléfono más completo en todos los aspectos dentro de los equipos de gama media alta.