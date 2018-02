¿Cuál smartphone es el que se acomoda mejor a lo que necesitas? [VIDEO]

El 2017 fue un año muy particular para Motorola: lanzó una gran cantidad de modelos de smartphones, tratando de adecuarse a las necesidades específicas de cada grupo de usuarios. Así, entre nuevas series (como la C y la Gs) se terminaron presentando a nivel mundial casi 10 equipos. Este mismo año, y de manera realmente rápida, llegaron al Perú casi todos (a excepción de los nuevos integrantes de la serie X).











En este último tramo del 2017 tuve tres smartphones de Motorola que, justamente, encajan en los tres segmentos en los que solía concentrarse esta empresa que forma parte de Lenovo: el Moto e4 Plus; el Moto G5s Plus y el Moto Z2 Play. A continuación les contaré qué me pareció cada uno de estos equipos. Como adelanto te puedo decir que, sí, ninguno de los tres incluye auriculares.



MOTO E4 PLUS, TODO LO QUE EL USUARIO BUSCA. Es un smartphone robusto y con un diseño conocido. Tiene acabados de metal, lector de huellas y pantalla de 5,5”. Tiene todo lo que busca el usuario promedio, es decir una buena autonomía, buen desempeño y buen diseño.

LO BUENO: Su batería de 5.000 mAh brinda una autonomía de hasta dos días en uso moderado.

LO MALO: Sus cámaras solo cumplen. No son malas, pero hay otros dispositivos de la misma gama que destacan en este apartado.

LO FEO: Su pantalla es solo HD y aunque no es mala, sufre bajo el sol. Para más detalles, puedes ver nuestra reseña completa.



MOTO G5S PLUS, LA DOBLE CÁMARA DE MOTOROLA. La G es la línea más exitosa de Motorola. Contar con características de gamas superiores a precios accesibles y con un Android casi puro fue la fórmula ganadora. Esta vez, estamos frente al tercer modelo de la quinta generación de la línea G que se comercializa en el Perú este año. Con este smartphone debuta en la novel gama alta Premium. Su principal novedad es que se trata de uno de los dos modelos con doble cámara de Moto. El otro, el X4, no llegará al Perú (al menos por ahora).

LO BUENO: Las cámaras traseras son dobles y con estabilización óptica y los 3 GB de RAM que trae.

LO MALO: No tiene conector USB Tipo C; no cuenta con LED de notificaciones; y su pantalla sigue sufriendo cuando está bajo la luz del sol.

LO FEO: Tal como pasa con otros modelos, el lente de la cámara sobresale del resto del equipo. Esto hace que uno de los valores más importantes del smartphone quede expuesto a golpes, rayaduras u otro tipo de agresiones. Para más detalles, puedes ver nuestra reseña completa.



MOTO Z2 PLAY Y LA APUESTA POR LA MODULARIDAD. Es la continuación del revolucionario smartphone modular lanzado el año pasado, con un cuerpo al que se le puede ir adicionando accesorios según se necesite. Pese a contar con menos batería que su predecesor, su autonomía no tiene nada que envidiarle al Moto Z Play original. Además, es compatible con los Mods originales y con los nuevos que se han lanzado este año.

LO BUENO. Su pantalla de 5,5” Full HD se porta muy bien, sobre todo para los temas del entretenimiento.

LO MALO. Que no se incluya por lo menos el Mod de carcasa, como sí sucedía con la versión anterior. Esto hace que parezca que el smartphone esté mostrando siempre el esqueleto.

LO FEO. Lo complicado que puede ser encontrar el Mod que el usuario necesite. Para más detalles, puedes ver nuestra reseña completa.



¿Y tú por cuál smartphone te inclinas?