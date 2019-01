ANÁLISIS | Evaluamos el smartphone Moto Z3 Play de Motorola

Un año más he tenido la oportunidad de probar el smartphone que Motorola presentó para cada una de sus gamas. Luego de experimentar con el Moto E5 Plus (de la gama de entrada), el Moto G6 Plus (gama media), pude tener durante las últimas semanas del año el Moto Z3 Play. Si bien no es exactamente un gama alta o alta Premium, es un gama media Premium que le permite a la marca de la gran M competir en el mercado, lo más arriba posible, con una oferta interesante.



El Moto Z3 Play de Motorola es un smartphone muy interesante, sobre todo para los fanáticos de la marca. Y para quienes no lo son, se muestra como una buena alternativa para quienes buscan un teléfono simple, sin capas de personalización que complican el uso, con la posibilidad de mejorarlo a través de accesorios llamados ‘mods’ y que ofrece videos, fotos y un desempeño en general bueno. Sin embargo, a continuación te voy a dar un poco más de detalles sobre este móvil.

Pero primero, repasemos las características principales del smartphone Moto Z3 Play de Motorola.



Dimensiones: 156,5 mm x 76,5 mm x 6,8 mm

Peso: 156 gramos

Material: vidrio y marcos de alumino

Pantalla: 6,01”, Super AMOLED, 1080 x 2160 p, ratio 18:9.

Sistema operativo: Android 8.1 (Oreo)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 636, octacore a 1,8 GHz.

RAM: 4 GB

Almacenamiento: 64 GB (expansible hasta 512 GB)

Cámara principal: Doble de 12 MP, f/1.7, 1/2.55, 1.4 um, dual pixel PDAF; y de 5 MP, con sensor de profundidad. Grabación de video en 2160p a 30 fps; y a 1080p a 30/60 fps

Cámara frontal: 8 MP, f/2.0, ¼”, 24 mm (amplio), 1.12 um. Grabación de video a 1080p a 30 fps.

Batería: 3.000 mAh, de Li-Ion. Carga rápida de batería.

Otros: NFC, Radio FM, sensor de huellas, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, conector USB tipo C, USB on the go (OTG).

DISEÑO Y PANTALLA

El Moto Z3 Play guarda el diseño que Motorola nos había adelantado un poco en el Moto G6 Plus, pero con varias modificaciones que se notan al ver con calma el equipo. Tiene el vidrio y el metal como materiales principales: vidrio delantero y trasero y los bordes metálicos, así como el anillo de las cámaras traseras. A primera vista puedes encontrarle mucho parecido a la primera serie Z. Pese a los materiales, no es un smartphone resbaloso. Eso sí: todo el teléfono es un imán de huellas dactilares.

Sobre la izquierda, el Moto Z3 Play solo tiene el botón de desbloqueo; a la derecha los controles de volumen y el sensor de huellas dactilares; arriba la bandeja de SIM y micro SD, y un micrófono; abajo el conector USB tipo C. Por delante, arriba el parlante y la cámara frontal; y abajo los dos micrófonos. Atrás, el anillo con la doble cámara y el doble flash; al centro el logo de Motorola; y abajo los pines para adaptar los ‘mods’ o accesorios. Aunque los bordes superiores e inferiores de este smartphone son algo amplios, los laterales son muy delgados. Este equipo se siente muy bien en la mano. Ya no trae el conector de audífonos de 3,5 mm.

En este modelo Motorola vuelve a ensayar una nueva ubicación y forma para su sensor de huellas digitales. El Moto Z3 Play lo coloca en un lugar muy similar a como lo han venido haciendo los smartphones de Sony. Con el tiempo te acostumbras a la ubicación y eso llega a explicar la ubicación al lado opuesto del botón de encendido. Sin embargo, de manera personal no quedé muy cómodo con el botón a la izquierda y el sensor a la derecha. Quizás manteniéndolo en la parte de debajo de la cara frontal o debajo de la cámara hubiera quedado mejor.

Cuenta varias capas de seguridad. El Moto Z3 Play ofrece el desbloqueo por PIN (números), huella digital y reconocimiento facial. El sensor de huellas es rápido y el reconocimiento de rostro va bien. Es interesante que el usuario sepa que hay varias maneras de asegurar al smartphone.

En cuanto al diseño del Moto Z3 Play hay algunos puntos que me parecen poco favorables. Las cámaras traseras siguen sobresaliendo demasiado del cuerpo principal del smartphone. El ‘Mod’ de carcasa no logra estabilizar completamente el equipo al apoyarlo en una superficie plana. Al apoyar de manera horizontal el equipo –dejando los controles de volumen hacia arriba- corría constantemente el riesgo de presionar el botón de encendido y que se apague la pantalla en plena visualización de un video. Cuando utilicé el móvil con el ‘Mod’ de parlante (el de segunda generación) el problema de esa presión involuntaria del botón de encendido no se presentó.

La pantalla del Moto Z3 Play es de 6,01” y Super AMOLED, con el equilibrio justo de color. El área es alargada, tiene un ratio de 18:9 y resolución de 1080 x 2160. Este smartphone muy bien, muestra de manera muy correcta los colores y en la reproducción de videos, juegos y visualización de fotos responde por lo alto. En su desempeño bajo luz natural sufre por el vidrio y pese al ajuste automático de brillo la cosa se pone un tanto complicada.

DESEMPEÑO

Como es de suponer, la experiencia de Motorola sigue siendo la misma. El smartphone Moto Z3 Play viene con el sistema operativo Android 8.1.0 que, como es ya costumbre, viene en una versión casi pura. Incluye la función Moto Actions, que te permite ejecutar ciertas tareas a partir de gestos. Por ejemplo, Moto Display permite que el equipo despierte cada vez que pasas la mano por encima de la pantalla (sin tocarla).

Otro gesto es el desbloqueo del smartphone cuando se levanta de una superficie plana, aunque siempre requiere deslizar el dedo sobre la pantalla para acceder al equipo. Eso sí, este Moto Z3 Play mantiene el gesto de presionar con tres dedos la pantalla para hacer capturas, sacudir el smartphone para activar la interna, girar para activar la cámara.

El equipo corre de manera muy fluida, sin trabarse entre aplicaciones y funciones. Se nota que este Moto Z3 Play cuenta con un procesador distinto (Snapdragon 636): se porta muy bien con juegos, en la reproducción de videos, en streaming, va bien en multitarea. Este smartphone no recalienta en exceso.

El Moto Z3 Play tiene un solo parlante frontal. Va muy bien, este smartphone alcanza un nivel muy alto y no llega a “reventar” el audio cuando se tiene el volumen al máximo.

CÁMARAS

Desde hace algún tiempo se notó el cambio favorable que Motorola hizo a sus cámaras de fotos. Sin embargo, aunque las cámaras del Moto Z3 Play tienen un desempeño general bueno, con la cantidad y variedad smartphones de la competencia en este segmento quedan un poco rezagadas.

Las cámaras principales de este smartphone (12MP y 5MP) tienen un muy buen funcionamiento en condiciones excelentes de luz: brillo, color y contraste. El Moto Z3 Play trae el mismo sensor del Moto Z2 Play, al que se le ha agregado el sensor de 5MP adicional. Pero cuando la luz escasea las cosas varían completamente. Si bien las fotos no son un desastre (es más, pueden llegar a ser correctas) sufren por el cambio.

Ahora les dejo unas fotitos de noche con el #MotoZ3Play pic.twitter.com/O02de5JjUr — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 15 de noviembre de 2018

Pero, a nivel de software el Moto Z3 Play muestra buenos resultados. La función de Retrato de este smartphone va bien, modificar el desenfoque luego de tomar la foto es simple de usar y el editor de fotos. Mantiene modo manual y varias funciones adicionales que vienen desde versiones anteriores. En el caso de la cámara de frontal, su desempeño mejora mientras mayor iluminación natural haya. Quizás su principal virtud es que ofrece un lente de 84° que permite un selfie amplio.

En cuanto al video, el Moto Z3 Play permite hacer grabación en 4K. Este smartphone mantiene la estabilización electrónica. En suma, me parece que las cámaras de este dispositivo de Motorola son eficientes, pero aún no se nota una gran evolución en este sentido. AQUÍ LES DEJO EL ENLACE A UNA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS.

MOTO MODS

Una de las principales virtudes de la familia Moto Z es que los accesorios o ‘mods’ fueron hechos para ser compatibles con versiones posteriores. Es decir, si eres usuario de un Moto Z3 Play puedes usar un ‘mod’ de smartphones de generaciones anteriores.

Para esta prueba conté con el Moto Mod de parlante estéreo de Motorola. En la primera generación, pude probar el smartphone que venía en pack con el Moto Mod Speaker Stereo Soundboost de la marca JBL, que además de brindar un buen sonido, contaba con batería incorporada y no consumía la del smartphone.

El Moto Mod de este año ya no es de una marca especializada, sino es simplemente Motorola. Cuenta con un anillo que sirve como parante para el smartphone. Este Moto Mod Speaker Stereo no cuenta con batería independiente. Sin embargo, cumple con su labor y ayuda a mejorar la audición.

BATERÍA

Ahora llegamos a uno de los temas más sensibles en cualquier reseña de smartphones. En el caso del Moto Z3 Play trae una batería de 3.000 mAh. Nunca este modelo ha vuelto a tener la misma cantidad de miliamperios que mostró el Moto Z Play original y que dejó a todos impresionados. En el caso de este smartphone, puedes tener autonomía sin problemas al final del día. Es decir, a la noche no llegarás con 3%. Me tocó en algún momento llegar a la noche con 25% y dejarlo sin cargar durante la madrugada… y sin problemas. Eso sí, si le dan un uso intensivo al teléfono es posible que la degradación de la batería sea mayor.

Lo importante es que el Moto Z3 Play incluye un cargador con adaptador a la pared que tiene tecnología Turbo Charger. Es realmente rápido y puedes tener tu batería cargada al 100% en un poco más de una hora. Recuerda que la recomendación de los fabricantes es darle a la batería una serie de microcargas y así mantener el smartphone buen estado.

CONCLUSIÓN

Antes de iniciar la conclusión de este review, tengo que recordarles que el Moto Z3 Play no cuenta con Radio FM incorporado. Pues bien, me parece que este smartphone de Motorola muestra la maduración del concepto de los teléfonos modulares, los cuales probablemente sean reformulados a partir de la nueva generación de esta familia.

Se trata de un smartphone que ofrece una buena experiencia simple, rápida, fluida y sin intermitencias en Android. El Moto Z3 Play es un teléfono competitivo en la gama media alta (o gama alta de entrada, según como lo quieras ver). Tiene una batería cumplidora y cámaras que hacen bien su trabajo, pero nada más. La compatibilidad con ‘mods’ de generaciones anteriores le da también un componente atractivo, sobre todo para los que son aficionados a la marca. Eso sí, el hecho de que se necesite contar con los accesorios o ‘mods’ para que la experiencia sea más personalizada y, además, completa puede hacer que la inversión en nuestro teléfono sea mucho mayor.