El turno de un gigante, el smartphone Xperia XA2 Ultra | ANÁLISIS

Hace casi un par de años, Sony Mobile decidió replantear su estrategia en el Perú y para ello lanzó los nuevos XA y XA Ultra. Esos smartphones no tenían demasiados diferenciales y pasaron un tanto desapercibidos. Hace varias semanas, la empresa me prestó para reseña el nuevo Xperia XA2 Ultra, su nuevo modelo de phablet. Confieso que mi primera reacción no fue la más positiva, pero tras usarlo algunos días puedo decir que se trata de una buena alternativa, sobre todo para tareas muy específicas.



Antes de seguir, les comparto cuáles son las características técnicas de este smartphone de Sony:



Dimensiones: 163 mm x 80 mm x 9,5 mm.

Peso: 221 g.

Materiales: marcos de aluminio y cubierta de plástico.

Pantalla: 6" IPS LCD 1080 x 1920, radio 16:9.

Sistema operativo: Android 8 (Oreo).

Procesador: Qualcomm Snapdragon 630, octa core a 2,2 GHz

Memoria: 32 GB (interna) expandible hasta 256 GB vía mico SD.

RAM: 4 GB

Cámara trasera: Lente de 23 MP, f/2.0, 24 mm, 1/2,3 mm flash LED, HDR, Panorama. Grabación de video de 2160@30fps, 1080@30fps, sonido stereo y HDR.

Cámara frontal: doble sensor. Uno de 16 MP, f/2.0, 23 mm, 1/2,4", estabilizador, autofoco; y el otro del 8MP, f/2,4 y 1/4". Grabación de video a 1080@30fps.

Batería: 3.580 mAh

DISEÑO

Es un equipo muy grande, un tanto pesado y no aprovecha el espacio para tener más pantalla, de manera que su diseño pudiera ser un poco más moderno. En lo personal, que un smartphone tenga más o menos bordes no me parece suficiente diferencial para considerarlo bueno o malo. En el caso del Xperia XA2 Ultra, aunque los bordes laterales son casi inexistentes, son los de arriba y debajo en la cara frontal los que pueden llegar a desconcertar.

En el caso del borde superior, se justifica porque en esa zona del Xperia XA2 Ultra están los sensores de la cámara doble frontal, de la cual les contaré en detalle más adelante. El problema está en el borde inferior del smartphone. Ahí no hay absolutamente nada y es un espacio sin usar. ¿Se imaginan si es que en lugar de un ratio de pantalla de 16:9 se usaba el más moderno 18:9, haciendo la pantalla más alargada? Esto también va en contra de la ergonomía porque el aparato tiene un aspecto grueso y se nota más complicado para tenerlo en una sola mano.

En la parte de abajo tiene la entrada USB Tipo C y la salida del único parlante del smartphone. Arriba tiene el Jack de 3,5 mm para los auriculares y el micrófono. Al lado derecho tiene, arriba, el control de volumen; al centro, el botón para encender y apagar el equipo; y hacia la parte inferior el botón disparador del modo cámara. A la izquierda está la bandeja para la SIM y la micro SD. Todos los bordes son metálicos.

Atrás del Xperia XA2 Ultra el material principal es plástico. La cámara del smartphone está en la zona central y debajo está el lector de huellas. Pese a que esto último permite el desbloqueo teniendo la mano en una posición más natural, no es tan ergonómico. Puntos en contra: no es resistente ni al agua y al polvo.

DESEMPEÑO

En este apartado, el smartphone (o phablet, como quieras verlo) de Sony se ha portado bien. En cuanto a su interfaz de usuario, el Xperia XA2 Ultra mantiene ese aspecto que ha acompañado a los dispositivos móviles de Sony desde hace un buen tiempo. Si eres fan de la marca, la reconocerás desde el inicio: trata de ser muy explicativa para quienes no la conocen usando tutoriales. Ofrece algunas aplicaciones a las que se les puede dar una oportunidad y no decepcionan (para reproducir música, pack de íconos, etc.).

Sony sigue incluyendo en sus teléfonos el Xperia Lounge, para acceder a apps y funciones especiales. #XperiaXA2Ultra pic.twitter.com/XsEB3BuArc — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 1 de agosto de 2018

La configuración del equipo que probé venía con un procesador Snapdragon 630, 4GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Me pareció que iba bien. No hubo retrasos evidentes en el salto entre aplicaciones. Fluido, rápido. Los lags (o baches en la fluidez) han sido mínimos. El principal inconveniente en el uso del smartphone Xperia XA2 Ultra está referido a que por su diseño es muy complicado manejarlo con una sola mano.

Agradezco haber movido hacia la parte trasera el lector de huellas dactilares. No agradezco tanto que la precisión de este sensor no es tan buena. A esto se puede sumar a que el desbloqueo de Xperia XA2 Ultra es más lento en comparación con otros smartphones dentro de su misma categoría.

Desde el encendido del #XperiaXA2Ultra, esta tarde, hasta estos momentos el equipo está a punto de descargarse. pic.twitter.com/c1Jgaxxjnp — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 1 de agosto de 2018

La batería de este dispositivo es de 3.580 mAh y aunque es menor, si se le pone junto a otros smartphones de características similares, el Xperia XA2 Ultra se las arregla para brindar una buena autonomía. Como teléfono principal, a uso extremo, la batería me duró más de un día, rondando las 5 horas totales de pantalla. Sony, como ya es costumbre, tiene la aplicación Stamina que permite sacarle un mayor jugo a la batería y empujar la autonomía aún mucho más.

Hoy me despido del #XperiaXA2Ultra de @sonyxperiape. Interesante renovación. La doble cámara frontal es una buena propuesta. Sale la reseña en breve en @elcomercio_peru pic.twitter.com/rvjG2kjswA — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 10 de agosto de 2018

En cuanto a la pantalla, tiene 6”, con tecnología IPS, ratio 16:9 y resolución 1080p. El Xperia XA2 Ultra te brinda una muy buena experiencia. Es amplia, ofrece buena calidad de colores, no muy saturados y el brillo correcto. El consumo de videos y de juegos transcurre sin problemas y de forma agradable. Uno de los puntos a favor, desde mi punto de vista, para este smartphone es la pantalla.

CÁMARAS

Aquí es donde vienen las principales novedades. La cámara principal es de 23 megapíxeles con apertura focal de 2.0 y capacidad de grabar en 4K. Aunque con estos datos pareciera que se trata de una cámara de smartphone sobresaliente, la verdad es que su desempeño es correcto y nada más. Toma buenas fotos, pero confirma que anunciar una gran cantidad de megapíxeles no necesariamente es sinónimo de un desempeño destacable. El Xperia XA2 Ultra mantiene la misma interfaz de cámara nativa que ya es un clásico en Sony.

¿Quieres ver qué tal me está yendo con las cámaras del #XperiaXA2Ultra? Aquí te dejo la galería https://t.co/ZuOiBS4kG6 pic.twitter.com/kCb8JtlEiF — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 3 de agosto de 2018

No es una novedad, pero siempre es simpático jugar con ella. El software de cámara del Xperia XA2 Ultra trae la función de realidad aumentada, que permite colocar objetos cargados previamente en el smartphone que pueden empezar a moverse sobre una escena real que es captada con uno de los lentes. Entretenimiento puro.

El #XperiaXA2Ultra trae en su app de cámara el modo realidad aumentada. Siempre es muy simpático. pic.twitter.com/m556HRqAgs — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 2 de agosto de 2018

Y aquí viene lo bueno. Este Xperia XA2 Ultra es un smartphone especializado en los selfies. Para ello, Sony incluyó dos sensores en la parte frontal: uno de 16 megapíxeles y otro de 8 megapíxeles. Cuenta con flash LED delantero. ¿Y qué tal? Pues bien, a mí me pareció que los resultados son muy buenos. Las imágenes muestran mucho detalle y, sobre todo, una buena interpretación del color. Además, las cámaras ofrecen una función para ampliar el angular y tomar selfies grupales. En este tipo de tomas la imagen no pierde calidad.

El #XperiaXA2Ultra trae doble cámara delantera: una de 16 mp y otra de 8 mp. En la app nativa muestra que permite ampliar el ángulo para selfies grupales y que dispara reconociendo un gesto con la mano. pic.twitter.com/vmXeJPFWso — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 1 de agosto de 2018

Como siempre, los smartphones de Sony tienen varias opciones de conectividad muy interesantes. Xperia XA2 Ultra incluye conexiones NFC, Bluetooth 5.0, radio FM, incluye entrada jack 3,5mm, entre otros.

Esto del aptX y aptX HD en el #XperiaXA2Ultra es una tecnología para mejorar la calidad de audio durante el uso de auriculares inalámbricos. pic.twitter.com/h4RNIwdukf — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 1 de agosto de 2018

CONCLUSIÓN

Pese a que no tuve una muy buena experiencia con los modelos antiguos de esta misma familia, el Xperia XA2 Ultra me ha dejado una mejor opinión. Más allá de sus problemas por el diseño, el tamaño y el peso; es un smartphone que va fluido, con buena autonomía, muy buen par de cámaras delanteras y gran pantalla.

Sin embargo, por lo visto en posteriores modelos ya lanzados al mercado por la marca, va a ser muy difícil que veamos nuevos smartphones similares a este Xperia XA2 Ultra.