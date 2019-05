Los móviles más potentes del mundo, según AnTuTu | FOTOS

El reconocido benchmarck AnTuTu actualizó su ránking de los mejores celulares Android del mercado. Se trata de una de las listas más populares en la industria móvil, que sirve tanto a usuarios como fabricantes para medir la calidad de los equipos y proporciona información relevante a la hora de saber cuán potentes, rápidos y eficientes son.

Las pruebas de rendimiento de los equipos más potentes del momento, según AnTuTu, hacen referencia a los modelos analizados hasta abril de 2019.

¿Cómo se hace la clasificación de AnTuTu?

AnTuTu realiza pruebas de rendimiento para medir la respuesta general de la interfaz, del propio sistema de la CPU, la GPU, la memoria RAM y la lectura y escritura de datos en la memoria interna de los dispositivos móviles. Con base en los resultados obtenidos, produce una puntuación en forma de cifra única y es una de las herramientas de medición más completas.

No obstante, no hay que dejarse llevar ciegamente por los resultados. Estas pruebas de rendimiento indican, efectivamente, qué teléfonos son capaces de desarrollar más potencia que otros, pero no determinan la experiencia global que un usuario puede tener con ellos. Finalmente, la relación entre calidad y precio, fidelidad a la marca, la utilidad que se le de al equipo, entre otros, son aspectos más subjetivos pero de igual importancia a la hora de valorar un smartphone.



Celulares más potentes del mundo

En el reciente ránking presentado por AnTuTu, los primeros puestos lo ocupan el Xiaomi Mi 9 Explorer, el MI 9 estándar y el Black Shark 2.



La cuarta y quinta posición está ocupadas por el Meizu 16s y el Vivo iQOO Monster.

El resto del Top 10 lo completan el Samsung Galaxy S10 Plus, el Galaxy S10, el iQOO Standard, el Nubia Red Magic Mars y por último el Honor View 20.



A continuación, te presentamos la lista completa de celulares más sus especificaciones técnicas:

Los 10 móviles más potentes del mundo en abril. (Foto: AnTuTu)

1. Xiaomi MI 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Explorer. Puntuación: 373.715. (Foto: GMSArena)

XIAOMI MI 9 Explorer (Puntuación 373.715 ) Pantalla Super AMOLED 6,39 pulgadas Resolución 1080 x 2340 píxeles Cámara principal Triple: 48+16+12MP Cámara frontal 20MP Memoria RAM 6/8 GB Memoria interna 64/128 GB Procesador Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Batería 3.300mAh Carga rápida 27W

2. Xioami Mi 9

Mi 9. Puntuación: 373.511. (Foto: Xiaomi)

XIAOMI MI 9 (Puntuación 373.511 ) Pantalla Super AMOLED 6,39 pulgadas Resolución 1080 x 2340 píxeles Cámara principal Triple: 48+16+12MP Cámara frontal 20MP Memoria RAM 6/8 GB Memoria interna 64/128 GB Procesador Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Batería 3.300mAh Carga rápida 27W

3. Black Shark 2

Black Shark 2. Puntuación: 371.837. (Foto: GMSArena)

Black Shark 2. Puntuación: 371.837 Pantalla AMOLED 6,39 pulgadas Resolución 1080x2340 píxeles Cámara principal Dual: 48+12 Cámara frontal 20MP Memoria RAM 6/8/12GB Memoria interna 128/256GB Procesador Snapdragon 855 (7 nm) Batería 4.000 mAh carga rápida 27W

4. Meizu 16s

Meizu 16S. Puntuación: 370.306. (Foto: GMSArena)

Meizu 16S Puntuación: 370.306 Pantalla AMOLED 6,2 pulgadas Resolución 1080x2232 píxeles Cámara principal Dual: 48+20MP Cámara frontal 20MP Memoria RAM 6/8GB Memoria interna 128/256GB Procesador Snapdragon 855 (7 nm) Batería 3.600 mAh carga rápida 24W

5. Vivo iQOO Monster

5. Vivo iQOO Monster. Puntuación: 363.360 puntos.

Vivo iQOO Monster (Puntuación 363.360) Pantalla AMOLED 6,39 pulgadas Resolución 1080 x 2340 píxeles Cámara principal Dual: 12+13MP Cámara frontal 12MP Memoria RAM 6/8/12 GB Memoria interna 128/256 GB Procesador Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Batería 4.000mAh Carga rápida 22.5W

6. Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 +. Puntuación: 359.936 puntos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

SAMSUNG GALAXY S10 + Puntuación: 359.936 Pantalla AMOLED 6,4 pulgadas Resolución 1440x3040 píxeles Cámara principal Triple: 12+12+16MP Cámara frontal Dual: 10+8MP Memoria RAM 8/12GB Memoria interna 128/512GB / 1TB Procesador Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm Batería 4.100 mAh carga rápida 9W

7. Samsung Galaxy S10

Galaxy S10. Puntuación: 358.726 puntos. (Foto: EFE)

SAMSUNG GALAXY S10 Puntuación: 358.726 Pantalla AMOLED 6,1 pulgadas Resolución 1440x3040 píxeles Cámara principal Triple: 12+12+16MP Cámara frontal 10MP Memoria RAM 8GB Memoria interna 128/512GB Procesador Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Batería 3.400 mAh carga rápida 15W

8. Vivo iQOO

Vivo iQOO. Puntuación: 354.538 puntos. (Foto: GMSArena)

Vivo iQOO (Puntuación 354.138) Pantalla AMOLED 6,39 pulgadas Resolución 1080 x 2340 píxeles Cámara principal Dual: 12+13MP Cámara frontal 12MP Memoria RAM 6/8/12 GB Memoria interna 128/256 GB Procesador Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Batería 4.000mAh Carga rápida 22.5W

9. Nubia Red Magic Mars

Nubia Red Magic Mars. Puntuación: 310.612 puntos. (Foto: GMS Arena) Agencias

ZTE NUBIA RED MAGIC MARS Puntuación: 310.612 Pantalla LTPS IPS LCD 6 pulgadas Resolución 1080x2160 píxeles Cámara principal 16MP Cámara frontal 8MP Memoria RAM 6/8/10GB Memoria interna 64/128/256GB Procesador Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Batería 3.800 mAh carga rápida 18W

10. Honor V20

Honor V20. Puntuación: 306.289. (Foto: GSMArena)

HONOR V20 Puntuación: 306.289 Pantalla AMOLED 6,4 pulgadas Resolución 1080x2310 píxeles Cámara principal Dual: 48+TOF Cámara frontal 25MP Memoria RAM 6/8/GB Memoria interna 128/256GB Procesador HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Batería 4.000 mAh carga rápida 22.5W

Síguenos en Twitter...