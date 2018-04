En lo que se está convirtiendo en una sana costumbre, solo unas semanas después de su presentación oficial -que este año ocurrió durante el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona-, El Comercio tuvo la oportunidad de probar el nuevo Galaxy S9, el modelo más básico de la nueva gama alta de Samsung. Se trata de un smartphone que, aunque no aparenta mucho cambio en el exterior, trae interesantes actualizaciones por dentro. Eso sí, no representa un gran salto desde el Galaxy S8.







Aunque debo reconocer que mi acercamiento al Galaxy S8 del 2017 fue muy limitado (interactué más con el S8+), las dos semanas que he podido tener a prueba el Galaxy S9 solo han logrado que me encariñe con este smartphone. Lo he tenido como dispositivo principal, lo he repletado de aplicaciones (muchas de utilidad, otras por solo poner a prueba el equipo), lo he utilizado para tomar prácticamente todo tipo de fotos y capturas, y en resultado en líneas generales ha sido satisfactorio. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Y sobre esas cosas buenas y malas con las que me encontré durante el uso a fondo de este dispositivo es que voy a contarles a continuación.



LO BUENO

En cuanto al diseño, no hay una actualización evidente en comparación del smartphone de la generación anterior. De frente, parecen el mismo teléfono con pantalla de 5,8” Quad HD+ Super Amoled, de gran desempeño. No se percibe a primera vista que el Galaxy S9 ha reducido ligeramente los bordes para que el efecto Infinity Display sea mayor. Sin embargo, sus dimensiones (147,7 mm x 68,7 mm x 8,5 mm y 163 gramos de peso) hacen que se trate de un equipo compacto, que es fácil de manejar con una sola mano.





Quizás la principal y más importante actualización en el tema del diseño, es la reubicación del sensor de huellas. Ya no está en ese incómodo lugar, a la derecha de la cámara, sino ahora está debajo. Esto hace que la mano del usuario del smartphone retome una posición natural. Pero eso no es todo, este sensor está -por lo menos a mi parecer- mucho más preciso en esta generación.



Una vez más, Samsung no decepciona en el tema de las cámaras de este smartphone. La principal (la trasera) es de 12 megapíxeles, con una apertura focal variable (de f/1,4 y f/2,4) de manera automática o manual, de manera que se puede aprovechar mucho mejor la luz y obtener resultados sobresalientes. Como siempre, en buenas condiciones de luz las imágenes salen muy bien, con poco ruido visual. Y, como sucede desde hace algunos años, Samsung aprovecha al máximo las pobres condiciones de luz para mostrar la mejor imagen posible.

En excelentes condiciones de luz, la cámara principal del Galaxy S9 -nuevo smartphone de Samsung- ofrece una calidad de imagen asombrosa. (Foto: Bruno Ortiz B.)



Este smartphone trae en la cámara secundaria (la frontal) un sensor de 8 megapíxeles, con las opciones de foco de selfie y selfie amplia (unir tres fotos para captar más espacio en la toma). Entre los principales atractivos está la posibilidad de crear un interesante efecto de fondo desenfocado con ambas cámaras. Aquí puedes ver nuestra galería completa.



Otra novedad es que incorpora la tecnología de Sony para grabar videos en super cámara lenta (super slow-mo), a 960 fps. Y sí, la manera de capturar este tipo de grabaciones es mucho más sencilla que en los smartphones de la compañía japonesa. Y finalmente, incluye los AR Emojis, o emojis de realidad aumentada. Esta, sin duda, es una respuesta a los Animojis presentados en el iPhone X, y aunque a primera vista no tienen mucha utilidad, pueden ser entretenidos y tienen el plus de que se pueden utilizar con casi todas las plataformas de mensajería que usan el sistema operativo Android.





El Galaxy S9 ahora incluye doble bocina. A la que se encuentra en la zona inferior del smartphone se le suma la habilitación de otra en la zona del auricular. De esa manera se aprovecha mejor la tecnología Dolby Atmos que trae este equipo.



LO MALO

Aunque las tomas en cámara lenta ofrecen un resultado destacable, se requieren muchas condiciones para tener éxito. Por ejemplo, se necesita que el objetivo de la grabación esté en un lugar muy iluminado. De no ser así, se corre el riesgo de obtener un video sumamente oscuro o que en cada cuadro mostrado se note el cambio de iluminación. Pero no solo eso. Si bien se mejora la manera de captar este tipo de videos, con la versión automática se puede llegar a perder la paciencia (sí, por no contar con las condiciones de iluminación adecuadas). La opción es usar el modo manual, pero este termina siendo tan limitado como el mostrado en los smartphones de Sony (dueña de la tecnología).



Su batería es de 3.000 mAh y no se nota una gran mejora en la autonomía. En un uso intensivo, el Galaxy S9 puede brindar hasta unas 16 horas de uso continuo. Si bien este nuevo smartphone de Samsung también cuenta con la tecnología de carga rápida (que es compatible también con la inalámbrica), será indispensable salir a la calle siempre con el cable y el adaptador a la pared.



LO FEO

La función de cámara de este smartphone viene con la opción de Enfoque Selectivo, la cual aún no es muy fina. Cuando se toma una foto con ese modo, solo hay tres alternativas de enfoque, mientras que otras marcas le permiten al mismo usuario determinar que tanto desenfoque darle a la toma.



Pese a su buena memoria RAM (4GB) y su interesante almacenamiento interno (64GB) he procurado llenar este smartphone de la mayor cantidad de aplicaciones y contenido. Esto ha generado que, en pocos días de uso, se sienta la necesidad de tomarse un segundo más en procesar las órdenes, como cambiar entre aplicaciones o abrir alguna en particular.





Una más: aunque su reconocimiento de iris ha mejorado sustancialmente con respecto a lo mostrado en el smartphone del año pasado, igual en el Galaxy S9 sigue presentando algunas limitaciones.



LA YAPA

Una de las cosas que más se le criticaba al Galaxy S8 era su real fragilidad, pues se trataba de un smartphone con una capa de vidrio por delante y otra por detrás. En el caso del S9 pasa lo mismo, pero debo contarles que el equipo se me resbaló de las manos y cayó sobre un piso de cemento a unos 50 cm de altura. Pese a impactar casi sobre una de las esquinas, el Galaxy S9 solo presentó un pequeño arañazo justo en la zona que dio contra el suelo.



¿VALE LA PENA COMPRARSE UN GALAXY S9?

Si tú eres un usuario del Galaxy S8 no vas a notar mucha diferencia, a menos que seas un real aficionado a la marca y tu objetivo sea tener lo último que lance Samsung. Sin embargo, el Galaxy S9 es un smartphone muy eficiente, que sobresale en la captura de fotos y de videos, y que pese a que pueda no cumplir con las expectativas con respecto a su autonomía, se convierte en un elemento fundamental en el día a día.



Como comenté al inicio de esta reseña: uno se puede acostumbrar y encariñar rápidamente con este nuevo smartphone del fabricante coreano. Además, significa un ahorro importante en comparación al Galaxy S9+ y teniendo en cuenta que las diferencias entre uno y otro son muy particulares y no son indispensables.

