Smartphones: evaluamos el Huawei Y7 [VIDEOS]

La atención suele estar puesta en los ‘flagships’, ‘buques insignia’ o terminales representativos de cada fabricante. Son smartphones en los que cada empresa trata de reunir lo más moderno de su tecnología, pero como es lógico esos equipos son cada vez más caros. Y aunque el grueso de los consumidores prefiera un teléfono de gama media, muchos otros se sienten cómodos con los que ofrecen los dispositivos con especificaciones básicas o de entrada.







He podido probar por varias semanas del Huawei Y7, un terminal de entrada que no solamente es muy requerido en el mercado local sino también en otras partes de la región. Se trata de un Smartphone que eleva la valla de la categoría sin invadir el segmento superior.



Características principales del smartphone Huawei Y7



Dimensiones: 153,6 mm x 76,4 mm x 8,4 mm (peso 165 gramos).

Pantalla: 5,5”, IPS LCD, resolución 720 x 1280 píxeles, 16:9.

Sistema operativo: Android 7 (Nougat)

Personalización: EMUI 5.1

Procesador: Qualcomm Snapdragon 435, octacore de 1,45 GHz.

Cámaras: Trasera de 12 MP (f/2,2) autoenfoque con detección por fases, flash LED, HDR, Panorama, etc. Grabación de video a 1080p a 30 fps. Frontal: 8 MP (f/2.0).

Batería: 4.000 mAh no removible.







El Smartphone Huawei Y7 tiene un diseño interesante, que ya se ha vuelto tradicional en la marca china. La mezcla de aluminio por detrás y vidrio por delante, en una propuesta unibody, hace que se aleje del concepto tradicional de un teléfono de entrada, no solamente barato sino sin gracia y con materiales olvidables.



La pantalla de este Smartphone solo es HD, no es la mejor obviamente pero no es mala. Se las ingenia bajo la luz del sol y su control automático de brillo suele reaccionar con rapidez. Hace su trabajo. Como ya nos tiene acostumbrados Huawei, la pantalla viene con una mica de plástico, que si bien no es un seguro contra quiebres ante caídas, por lo menos nos saca de apuro en cuanto a los rayones leves.



Las cámaras del Huawei Y7 van bien dentro de la gama donde se encuentran. Como la mayoría de smartphones de este segmento, si se cuentan con excelentes condiciones de luz natural pueden capturar las mejores tomas fijas y en movimiento. Sin embargo, cuando falta la luz se empiezan a hacer muy evidentes sus limitaciones. No tiene flash delantero, pero suple esa carencia iluminando con tonos brillantes la pantalla. Puedes ver la galería completa de fotos tomadas con este equipo en mi cuenta de Flickr.



En cuanto al desempeño, el Huawei Y7 no es el más veloz. Una vez más: se comprende por la gama en la que se encuentra. Pero hay que recordarle al fabricante, que también las necesidades de los usuarios van en aumento y cada vez quieren más. El Smartphone corre fluido, pero cuando se empieza a cargar de trabajo puede empezar a demorar. No se queda plantado, pero si se empieza a exigir al procesador llegará un momento en que se tomará su tiempo para cumplir con todas las tareas.



Pero si hay algo por lo que recordarás a este Smartphone es por su batería. El Huawei Y7 tiene una de 4.000 mAh, que le permite soportar el trabajo intenso del día a día (correos, redes sociales, visualización de videos, streaming de música, etc.) sin problemas, sobrepasando la jornada laboral y hasta superando el día de autonomía. Todo va a depender del uso que se le dé al equipo.



Uno de los puntos más bajos del Huawei Y7 es que solo cuente con 16GB de memoria interna, de las cuales toma la gran mayoría para software del sistema. Esto hace que el espacio en el Smartphone para el usuario se vea sustancialmente reducido. Si te piensas comprar este teléfono, es obligatorio acompañarlo con una memoria Micro SD. Este terminal soporta hasta 128 GB. Cuenta, entre otras características, con Radio FM, pero no trae auriculares.







CONCLUSIÓN

El Huawei Y7 es un Smartphone pensado para quienes no requieran de un desempeño muy fuerte, que necesiten batería de largo aliento que vaya a la par de sus actividades digitales más comunes. Es para quienes estén buscando un terminal que los mantenga conectados, que se vea bien, que responda a necesidades muy puntuales y que no tenga un precio tan elevado.