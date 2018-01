El año pasado Motorola lanzó el Moto Z Play, su smartphone modular. ¿Cómo es eso? Se trata de un teléfono al cual el usuario podía agregarle accesorios (o mods), dependiendo de sus necesidades. Así podríamos ponerle un mod para dotarlo de más batería, otro para mejorar la cámara, uno con unos parlantes JBL y otro que permitía proyectar lo que se estuviera viendo en el celular.











Ahora llega el Moto Z2 Play, la actualización del smartphone modular de la marca que hoy es parte de Lenovo. Pese a contar con menos batería que su predecesor por ligeros cambios en el diseño, la experiencia con este nuevo dispositivo es buena. Hay un punto también a favor: los mods originales y los nuevos que se han lanzado este año son compatibles.



LO BUENO

Este Moto Z2 Play tiene varias características interesantes. Una de ellas es su pantalla. Es de 5,5” Super Amoled Full HD. Este smartphone ofrece una buena experiencia visual. Y como dicen que equipo que gana no se cambia, en este equipo la pantalla mantiene las mismas características de su antecesora. Bajo el sol va bien y el brillo automático reacciona de manera adecuada.



Otro aspecto muy interesante es el rendimiento. El Moto Z2 Play cuenta con procesador Snapdragon 626, con 4GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, con la posibilidad de extenderla con memoria externa micro SD. Todo esto sumado a esta versión casi pura de Android, permite que el usuario experimente una gran fluidez al saltar entre aplicaciones y al levantar algunas funciones del smartphone. Además, mantiene la posibilidad de programar tres gestos sobre el sensor de huellas para ganar algunas pulgadas en la pantalla como sucede en otros modelos.



En cuanto a las cámaras, mejora con respecto a la generación anterior. Tiene un sensor de 12 megapíxeles, con apertura focal de 1.7 y enfoque híbrido que combina el sistema Dual Pixel, auto enfoque láser y PDAF, además de flash LED de doble tono. La cámara frontal de este smartphone es de 5 megapíxeles y apertura focal de 2.2. Aquí puedes ver una galería.



En lo que refiere a su batería, el Moto Z2 Play tiene solo 3.000 mAh (500 mAh menos que el modelo anterior). Pensé que esa reducción iba a ser notoria (sobre todo por la demanda de energía relacionada por la pantalla), sin embargo la experiencia es buena. Si bien no alcanzas los niveles de duración como con el teléfono del año pasado, con este superas con creces la jornada laboral en modo de uso alto. Este smartphone incluye la tecnología Turbo Power, que te puede dar hasta 8 horas de autonomía con solo 15 minutos de carga .









LO MALO

Pese a varias mejoras que se notan en este smartphone Moto Z2 Play, hay varias cosas en las que quedó en debe. Por ejemplo en lo referido con su principal diferencial: los módulos o mods. A diferencia del teléfono del año pasado, este smartphone no incluye el Mod de carcasa. De ese modo se siente que el dispositivo pueda quebrarse ante una caída y además parece que siempre está mostrando el esqueleto. Pero eso no es todo. Al no contar con este Mod de carcasa, el lente del teléfono queda siempre salido de la parte trasera. Esto lo expone de sobremanera a un mal golpe.







Además, ser compatible con los Mods de la generación anterior y con los que vengan después obliga al fabricante a mantener un modelo de smartphone similar. El Moto Z2 Play se termina sintiendo un poco ancho en mano y con sus 6 mm de grosor puede ser hasta resbaladizo.

El Gamepod es uno de los Moto Mods que fue anunciado para llegar hacia finales del 2017 al Perú. Los mods antiguos son compatibles con el nuevo smartphone. El Gamepod es uno de los Moto Mods que fue anunciado para llegar hacia finales del 2017 al Perú. Los mods antiguos son compatibles con el nuevo smartphone.



LO FEO

El Moto Z2 Play de Moto sigue arrastrando un problema que, a nivel local, afectó al modelo anterior: la disponibilidad de los Mods para este smartphone. Estos están disponibles según la operadora que lo venda. Pero eso no es todo, al momento de su lanzamiento en el Perú aún no se podían conseguir los dos Mods más recientes. Mientras el Gamepad estaba anunciado para fines del 2017, no había fecha fija para la llegada del Mod de cámara 360.



CONCLUSIÓN

El Moto Z2 Play de Motorola es un smartphone que continúa con una interesante propuesta modular, pero que en lugar de convertirse en una alternativa versátil termina quedando atrapada en lo que puede y lo que no puede hacer.





Sin embargo, es un dispositivo que tiene un desempeño nada despreciable y que se acomodará, sobre todo, a las necesidades de quienes ya son fieles adeptos a este fabricante de smartphone.