Smartphones: Evaluamos el Huawei P20 Pro | FOTOS Y VIDEOS

Hace dos años Huawei encendió las alarmas al presentar el P9, su primer smartphone con doble cámara, desarrolladas de la mano de Leica. Este año volvió a centrar la atención de todos al presentar, dentro de su familia P20, el P20 Pro, el primer smartphone con triple cámara trasera. El Comercio ha podido realizar una evaluación de largo plazo (long-term test) de este dispositivo y a continuación podrás conocer más detalles de su desempeño.





Para empezar, repasemos las características de este smartphone.

Dimensiones: 155 mm x 73,9 mm x 7,8 mm

Peso: 180 gramos

Pantalla: 6,1 pulgadas AMOLED, 1080 x 2240, 18:7:9

Sistema operativo: Android 8.1 (Oreo)

Procesador: Kirin 970 Octa core

RAM: 6 GB

Almacenamiento: 128 GB

Cámara principal: Triple (40 MP f/1.8, 27 mm, 1/1.7”; 20 MP blanco y negro d/1.6, 27 mm, ½.7”; y 8 MP f/2.4, 80 mm ¼”). Geolocalización, enfoque táctil, detección de rostro, HDR, panorama; grabación de video en 2160p a 30 fps; 1080p a 30/60 fps; 720p a 960 fps.

Cámara secundaria: Frontal 24 MP (f/2.0, 26 mm), grabación a 1080p.

Otros: Lector de huellas fuera de la pantalla, puerto infrarrojo, resistente al agua y al polvo.





--Diseño--

Si en generaciones anteriores se podía acusar a Huawei de inspirarse en los modelos de smartphones de marcas consagradas, desde hace unos años ya se puede reconocer hacia dónde apuntan con respecto al diseño en sus gamas más altas. Se ha ido refinando y con el P20 Pro la vara ha sido dejada muy alta.



Es ergonómico, con cristal por delante y por detrás, bordes al mínimo, pantalla redondeada que cae finamente sobre el resto del equipo y sí… trae notch (cerquillo) para sus cámaras frontales y demás sensores. Su versión en color Twilight es simplemente sorprendente. Es sumamente bonito, pero por su material es un imán de huellas (algo inevitable en los smartphones de alta gama).



A favor: Pese a su tamaño es muy ergonómico. El diseño es muy atractivo.



En contra: Es muy resbaladizo. Las cámaras traseras sobresalen del cuerpo del equipo, lo que le quitan estabilidad sobre superficies planas.



--Pantalla--

Aunque es de poco más de seis pulgadas, es lo suficientemente grande para disfrutar al máximo el contenido. El AMOLED brinda una buena calidad de imagen, aunque sufre un poco bajo la luz del sol. Ocupa casi la totalidad del frente del smartphone.



El nivel de detalle que ofrece es muy bueno, tiene contrastes altos y colores brillantes. Quizás no es la mejor pantalla en el segmento de los smartphones de alta gama, pero su desempeño es muy destacable.



A favor: La reproducción de contenido en video es muy buena, así como la visualización de imágenes.



En contra: El notch hace que sufran algunas aplicaciones que aún no están adecuadas y ven su borde superior cortado. Ese problema se soluciona en la configuración, nivelando el final de la pantalla al inicio del notch.

​



--Cámaras--

Aquí es donde reside uno de los principales atractivos del Huawei P20 Pro: la triple cámara trasera y una vez más de la mano de Leica. Una cámara es de color, la otra en blanco y negro, y la tercera un teleobjetivo. Desde el (hoy antiguo) P9 sabemos que Huawei ha concentrado todos sus esfuerzos en que sus smartphones sean capaces de tomar la mejor foto que jamás hayas imaginado.



Tras probar el P20 Pro de Huawei puedo decir que cada vez se acercan a su objetivo. Lo bueno de este aparato es que te brinda dos alternativas: la posibilidad de controlar de manera manual todas las herramientas de la cámara para lograr los resultados deseados; o confiar en la configuración automática o en los modos preprogramados. Estos, en combinación con la inteligencia artificial que presume el smartphone, permiten identificar de manera automática el tipo de escena y ajustar los valores para lograr el mejor resultado.



Como soy tan malo para tomar fotos, esta última fue mi alternativa elegida. Los resultados fueron asombrosos. No solo porque las configuraciones automáticas de la cámara del smartphone le sacaban el “jugo” a las condiciones de cada lugar, sino a que estuve por muchos lugares con excelente luz natural y objetos a fotografiar impresionantes. Todos esos elementos entran a tallar siempre cuando se busca una buena foto. No hay que olvidarlo.



No quedé tan satisfecho con los resultados de la cámara delantera de este smartphone. En algunos casos funcionaba perfecta; en otros “quemaba” mucho la imagen privilegiando el color blanco. En este enlace podrás ver una galería completa de fotos. Ah, y el modo nocturno es una cosa impresionante.



Para que te des cuenta de la calidad de imágenes que puedes captar con este dispositivo, te pongo un ejemplo más: para que una foto pueda ser considerada en la versión impresa de este Diario no solo necesita cumplir con sus objetivos comunicacionales, sino que además necesita tener buenos colores y estar en una muy alta resolución. Como esta prueba de equipo me agarró fuera del país, usé este smartphone para tomar las fotos que acompañaron a un par de notas que publiqué desde el lugar donde me encontraba.



El video es una cuestión aparte. Es evidente la mejora con respecto a las generaciones anteriores de smartphones de la marca, pero aún quedan cosas por ajustar. Si bien el P20 Pro trae grabación en 4K, esta es solo a 30 cuadros por segundo (o fps, lo cual haría que por más nítida que pueda verse la imagen, los movimientos no se apreciarían de forma tan fluida). La opción de 60 fps está en las otras opciones de menor resolución. Y, bueno, la situación se mantuvo con la cámara frontal. Ojo, no estoy diciendo que la grabación en video sea pésima. Han mejorado mucho y ahora lo hacen muy bien, pero no es aún su especialidad. Para muestra te dejo una serie de videos grabados, editados y publicados directamente desde este smartphone.





Un párrafo aparte para la cámara super lenta de este smartphone de alta gama de Huawei. Permite grabar hasta a 960 fps. No es el primero, pero su manera de uso es muy interesante. Puede desconcertar: tras elegir el modo de cámara lenta, se pulsa el botón rojo.



Son solo segundos, pero suficiente para captar el efecto. Ofrece las opciones 4x (120 fps), 8x (240 fps) y 32x (920 fps). El problema viene si quieres captar un momento en particular, pues la interfaz no te muestra alguna marca que te sirva para saber que desde ese punto empieza la grabación del efecto. En todo caso es cuestión de cogerle el truco.



A favor: Excelente cámara principal para hacer fotografías y con preconfiguraciones que pueden convertir al más neófito en un fotógrafo competente.



En contra: Aunque han mejorado, este smartphone mantiene la deuda en el rubro del video.



--Autonomía--

El Huawei P20 Pro trae una batería incorporada de 4.000 mAh que no me ha desagradado, en líneas generales. He logrado tener una autonomía superior a las 24 horas, con casi 5 horas de pantalla, en un día de uso intenso pero equilibrado entre las diferentes funciones del smartphone.



Cuando me he dedicado más a la grabación, edición y publicación de videos, la cosa cambia. Pero lo importante es que he superado largamente la jornada laboral y, algunas otras veces hasta he pasado el día completo. Eso sí: de noche, ya con 15% de batería, lo he dejado hasta la mañana siguiente y continuaba con carga. Al parecer, la poca actividad durante esas horas es detectada por el smartphone y ahorra energía. Igual, cuenta con opciones para el ahorro de energía que también son una buena opción según sea el caso.



El smartphone viene con un cargador con la tecnología Super Charge que ya es conocida en la marca, con entrada USB tipo-C. Cumple con la promesa de cargar la mitad de la capacidad en media hora. Saca de apuros.



A favor: Tras un mes y medio de uso continuo no noté un deterioro evidente en la autonomía del equipo. La tecnología Super Charge es un salvavidas.



En contra: La dependencia del cable y cargador originales para tener la carga rápida.



--Otros aspectos--

En el tema del audio va bien, sobre todo con los auriculares. Sin embargo, estos son de serie (es decir, no tienen algún diseño en especial) y terminan lastimando los oídos por el uso prolongado. A diferencia de lo que sucede con otros smartphones de la misma gama, los auriculares no ayudan mucho para mejorar el audio cuando se hace un video: con los micrófonos incorporados basta.





Este smartphone no trae Radio FM, tampoco tiene espacio para colocarle una tarjeta de memoria micro SD (aunque viene con almacenamiento de 128 GB, lo cual debería ser suficiente), y tampoco trae conector Jack de 3,5 mm. Los materiales y el diseño tan Premium de este equipo terminarán por ser ocultados ante la necesidad de protegerlo ante cualquier caída.



--Desempeño en general--

Tuve la suerte de tener este dispositivo desde algunos días antes de partir de viaje fuera del país: con datos, solo con Wi Fi, grabando videos y tomando fotos gran parte del día (tengo en galería más de 1.300), descargando todo tipo de aplicaciones (más de 100 en total), etc. Traté de empujar al máximo este smartphone y la buena noticia es que rindió sin problemas.



La capa de personalización EMUI nunca ha estado entre mis preferidas, pero la versión 8.1 que trae el P20 Pro mejora en lo amigable y funcional. La organización de todas las opciones no es tan compleja, aunque hay algunas funciones que no tienen el nombre más lógico y te puedes demorar en encontrarlas. En una opinión personal, siguen sin gustarme mucho los íconos, pero no es nada grave (y siempre está la opción de instalar algún otro launcher en el smartphone).





En total, he tenido el equipo en uso intenso por un mes y medio. Como es lógico, con el paso de las semanas se pueden ir presentando algunas situaciones en las que el smartphone deja en evidencia que no es recién sacado de la caja. Lo importante es empezar a identificar cuáles son las tareas, las cargas o los momentos en los que, por ejemplo, el consumo de batería va a ser mayor.



--CALIFICACIÓN GENERAL--

En resumen, el P20 Pro de Huawei es un smartphone muy bueno en todo sentido. Yo considero que aún tiene techo para llegar a ser un dispositivo “redondo” en todo sentido, pero en las funciones que son su especialidad sí logra un desempeño muy destacado. Es de los primeros que empezó a hablar del uso de inteligencia artificial en sus procesos, pero mientras que el usuario no perciba esa característica en otras funciones o tareas, seguirá siendo una característica no tan relevante. Sin dudarlo, estará en la relación de los mejores smartphones del 2018.