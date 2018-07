LG G7 ThinQ , el smartphone que apuesta por el sonido | ANÁLISIS

Era una de las que faltaban. LG también entra al baile de los smartphones de alta gama y presentó en el Perú su nuevo G7 ThinQ, un teléfono inteligente que sigue la línea Premium de su antecesor pero que ya no se concentra tanto en lo que puede ofrecer con su doble lente, sino en el audio.









Pero antes de continuar con este análisis, veamos primero las características principales que trae este smartphone:



Dimensiones: 153,2 mm x 71,9 mm x 7,9 mm y peso de 162 gramos.

Pantalla: 6,1 pulgadas, 1440 x 3120 píxeles de resolución, IPS LCD, protección Corning Gorilla Glass 5.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 845, CPU de ocho núcleos.

Memoria: 6 GB RAM

Almacenamiento interno: 64 GB

DISEÑO



Hubo un salto importante desde el G5 al G6. Ahora, en la evolución desde el G6 al G7 ThinQ se mantiene el sentido en el diseño. Esquinas redondeadas, acabado de vidrio por delante y por detrás (ambos lados con protección de Corning Gorilla Glass). Sin dudas es un diseño que mantiene el aire Premium. En el tema de las certificaciones, este modelo repite algunas: el IP68, que le da al equipo resistencia al polvo y al agua; y la STD 810g, que es una certificación militar que además de resistencia ofrece protección contra contaminación de fluidos, etc.

Este smartphone no tiene ningún botón en la parte frontal. Al lado derecho tiene un solo botón, que se usa para encender y apagar el equipo. Sobre la izquierda hay un botón que da acceso directo a Google Assistant. Sobre él están los controles para elevar o disminuir el volumen. En lo particular, me resultaba incómodo del botón adicional pues constantemente lo presionaba y cualquier tarea que se estaba ejecutando se quedaba en pausa para darle predominancia al asistente. Pero si tú ya te acostumbraste a usarlo, quizás lo verás como una ventaja.

En la parte superior del smartphone de LG está la bandeja para la nano SIM y la micro SD, y un micrófono. En la parte inferior está el conector para auriculares Jack 3,5 mm, la entrada USB tipo C y un altavoz.

En la parte posterior del G7 ThinQ vienen ligeros cambios: las dos cámaras ya no están ubicadas uno al lado de la otra, sino ahora tienen una orientación vertical (una sobre otra), y debajo está el ya distintivo lector de huellas dactilares (que ya no es un botón). Al centro del equipo está el nombre del modelo de este smartphone y más abajo, letras plateadas el logotipo de la marca. Mucho cuidado: es un imán de huellas.

En suma, el diseño logra que se tenga un smartphone que se siente muy bien en la mano, ligero y con un muy buen acabado.

PANTALLA



El G7 ThinQ de LG tiene una pantalla de 6”, con un panel muy luminoso y tecnología IPS. Un tema interesante es que al ajuste automático del brillo se le agrega un aumento de brillo temporal para comodidad del usuario en condiciones de luz complicadas. Aunque trae la tecnología HDR (que no es una novedad) este smartphone de LG sigue mostrando las imágenes un tanto lavadas.

Es un smartphone esbelto, con una proporción 18:6:1 dándole un aspecto más vertical y, por lo tanto dos cosas que son muy importantes: una mejor ergonomía y mayor espacio para lo que se mostrará en la pantalla.

Siguiendo una tendencia de la cual yo no soy muy fan, el G7 ThinQ también cuenta con un cerquillo o notch. Y como sucede con los smartphones de otras marcas, también hay opción para desactivarlo (completarlo con una barra negra o de colores).

DESEMPEÑO

​

Este smartphone cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 845 que va muy bien y una memoria RAM de 6GB. El G7 ThinQ es un equipo que va bien. Aunque como lo he exigido demasiado con muchas aplicaciones, fotos y demás contenido, después de algunas semanas de uso por momentos específicos ha mostrado ligeras demoras, pero no es una constante. Con aplicaciones pesadas, trabajo a doble pantalla y cambios de orientación, responde bien.

Este dispositivo hereda de modelos antiguos el utilísimo y un tanto mejorado Always on Display. Una de las cosas que no me gustaron mucho es que su capa de personalización –que no molesta, pero a la que te tienes que adecuar si nunca la has usado antes- no ha sufrido ninguna mejora aparente. Salvo contar con algunas funciones como el Smart Doctor, que hace diagnósticos de los elementos clave del smartphone (pero que es una función que casi todos los dispositivos de la competencia tienen).

CÁMARAS



En este apartado tengo sentimientos encontrados. ¿La razón? Pese a que las cámaras del G5 y el G6 no fueron las mejores en sus años, yo quedé muy satisfecho con su propuesta de doble lente: uno regular y otro de ángulo amplio. En el G5, este último lente daba un área de visión mayor que me resultaba no solo interesante sino útil. Para las fotos, no necesitaba alejarme demasiado para tener, por ejemplo, una fachada completa o una foto de una esquina o una toma bacán de un sitio arqueológico. Y cuando lo tenía en modo video, se activaba un estabilizador que daba un efecto muy bueno. El principal problema era que a los lados se deformaba mucho la imagen. Esto se corrigió en el G6, donde disminuyeron un poco el ángulo y el efecto quedaba mucho mejor. Si bien en el G7 ThinQ las cámaras andan –a mi entender- muy bien, esperaba de este smartphone un poco más.

Esta vez, las cámaras del G7 ThinQ vienen con lentes IMX 351 de 16 megapíxeles cada una; la primera con apertura focal de 1.6, 30 mm, 1/3.1”, estabilizador óptico de imagen (OIS), autofoco láser; la segunda tiene una apertura focal de 1.9 (en el angular), 16 mm, 1/3.1 sin autofoco. La cámara frontal de este smartphone es de un solo lente, de 8 megapíxel, con apertura focal de 1.9 y 26 mm.



El nuevo G7 ThinQ mantiene el lente de ángulo amplio, pero reducido a 107° esta vez. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Se trata de una propuesta de cámaras que van, en líneas generales, bien. Tiene buena entrada de luz, así como una interpretación correcta de los colores. Podrás ver el desempeño de las cámaras del smartphone en esta galería.

Los colores que muestran las cámaras del nuevo smartphone de LG son ligeramente lavados, una constante en los dispositivos de la coreana. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto al software, el G7 ThinQ debuta en la inclusión de inteligencia artificial para la detección automática de escenarios. Tiene varias opciones, pero a veces depende mucho de las condiciones de iluminación para decidirse por alguna. Incluye modo retrato, que permite desenfocar el fondo; y la opción de Google Lens, para hacer búsqueda –desde la misma app nativa de la cámara- a partir de imágenes. He probado algunos otros equipos con esta función y me parece que la de este smartphone anda bien, pero no reacciona tan rápido como en otros.

Y aquí viene la parte que no me dejó del todo contento con las cámaras principales de este smartphone. Si el wide angle del G5 era de 135° y luego se redujo en el G6 a 125°, ahora en el G7 ThinQ es solo de 107°. Si bien ya la distorsión se reduce del todo, en lo particular me parece que se pierde un poco de la gracia que daba este lente en las versiones anteriores. Sin embargo, en el modo video mantiene la estabilización.

Y hablando de video, permite grabación en 4K HDR. Y si eres de los que prefiere los smartphones de LG para hacer contenido multimedia, debes saber que mantiene su apertura hacia los accesorios de audio. Es decir, reconoce todo tipo de micrófonos externos, claro, pudiendo configurar las entradas de audio si es que lo permite el software que estés usando.

Entre los modos nuevos que incluye la app nativa de la cámara del smartphone G7 ThinQ, están –además del automático y manual para foto y video- el modo Cine Video (que permite hacer un zoom muy suave hacia determinado punto); el modo Comida; cámara lenta; panorama; Flash Jump-Cut (para hacer gifs); Timelapse; y el panorama 360. De todos estos, el Cine Video funciona muy bien.

AUDIO



Aquí es donde LG le ha puesto varias cosas interesantes a su nuevo smartphone. Para empezar, hay un conector Jack de 3,5mm para auriculares. Cuando se conectan por esa vía, el G7 ThinQ activa el sistema HiFi Quad DAC (un procesador que convierte la señal de digital a analógica, de cuatro núcleos) que reduce las distorsiones y aumenta la precisión del audio, sobre todo cuando se están utilizando auriculares de muy alta gama. También trae la tecnología DTS: X 3D Surround Sound, que ayuda a mejorar la calidad del sonido cuando no se utilizan auriculares muy finos.



En el #G7ThinQ la gente de @lg_Peru le ha vuelto a poner cariño al tema del audio. No puedo acceder a todas las funciones porque estoy con un audifono Bluetooth. Todo se aprovecha con los cabreados (sí, trae jack de 3,5 mm). pic.twitter.com/HvswR7uvOV — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 21 de junio de 2018



Pero quizás lo más interesante del LG G7 ThinQ es lo que puede ofrecer sin audífonos. Este smartphone trae un Boombox Speaker, que permite aprovechar el mismo dispositivo para amplificar el sonido hasta 10 veces más. Para ello, solo basta colocar el dispositivo en una superficie plana. Al reproducir el sonido, el aparato utilizará el interior del smartphone como una caja de resonancia o woofer, dándole una mayor presencia a los sonidos graves. Sin dudas, otra novedad que se aplaude.



BATERÍA



Este es el punto débil del LG G7 ThinQ. Lo malo es que no es una novedad, sino un problema que los persigue desde hace algunos años. Este smartphone viene con una batería de 3.000 mAh, que puede dar una autonomía de entre 10 y 12 horas, dependiendo del uso que se le dé al equipo. Los equipos de otros fabricantes pueden superar con creces ese límite. Si se le exige demasiado –sobre todo con contenido multimedia- la batería se puede drenar más rápido. La combinación entre gran pantalla, un procesador que consume mucho y todas las funcionalidades del audio parecen ser una receta que no les es favorable.



Me quedé con 5% de #batería en el #G7ThinQ de @lg_Peru. Activé el modo máximo de ahorro y no me mostró una interfaz minimalista. Cambió, más bien, todos los fondos a negro. Eso sí, los saltoa entre aplicaciones se hicieron más lentos. pic.twitter.com/JmImuGthiN — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 5 de julio de 2018



Sin embargo, hay que mencionar a favor de este smartphone que cuenta con la tecnología de carga rápida Quick Charge 3.0 (le toma un poco más de una hora y media alcanzar la carga completa) y de carga inalámbrica Qi.

OTRAS FUNCIONES



El LG G7 ThinQ trae preinstalada la función de Radio FM. Este smartphone cuenta con varias capas de seguridad biométrica, como reconocimiento facial y de voz, aunque la primera me parece que le falta mejorar.



CONCLUSIONES



Luego de varias semanas de uso del LG G7 ThinQ, puedo decir que se trata de un smartphone bueno. Si bien la cuestión del tiempo de lanzamiento hizo que muchas de las novedades que trajo no lo parezcan tanto, es un equipo de diseño elegante y atractivo; un desempeño muy bueno; cámaras interesantes; aunque con algunos aspectos por mejorar como el de la batería.

Y aunque sería exagerado decir que el smartphone de LG ha superado a su competencia en todos los aspectos que hoy se le exige a un dispositivo de alta gama, lo adecuado es dejar en claro que la coreana no ha necesitado colocarle todo lo que las tendencias dicten a su G7 ThinQ para que este sea un equipo muy competente y que se pueda ajustar a las necesidades de los usuarios. Sin dudas, es una interesante alternativa para los fans de la marca, para los que veían en el lente con gran angular un verdadero diferencial, para los creadores de contenido multimedia y para los amantes de la música.

​