ANÁLISIS | Evaulamos el smartphone Nokia 5.1 Plus [VIDEOS]

Hace poco tiempo evalué en este espacio el Nokia 2.1, un smartphone de gama de entrada que marcaba el retorno formal al mercado peruano de la recordada marca finlandesa. Ahora me tocó analizar el Nokia 5.1 Plus, un teléfono inteligente que se ubica dentro de la gama media, pero que cuenta con algunas características que lo hacen muy interesante a un precio razonable.



Gracias a Entel Perú pude probar por varias semanas el Nokia 5.1 Plus. ¿El veredicto? En resumen se trata de smartphone muy eficiente y que supera mucho las expectativas. A continuación voy a contarte las razones por las que creo que este teléfono se ha convertido en una grata sorpresa y por las que Nokia tiene todo para recuperar algo del espacio cedido en los últimos años.



Pero antes de continuar, vamos a revisar la configuración que trae este smartphone Nokia 5.1 Plus, de HMD Global a través de Entel Perú.



Dimensiones: 149.5 mm x 72 mm x 8.1 mm

Peso: 160 g

Materiales: Vidrio y plastico.

Pantalla: 5,86” IPS LCD Resolución 720x1520 píxeles, ratio 18:9

Sistema operativo: Android 8.1 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie); versión One.

Procesador: Mediatek MT6771 Helio P60, ocho núcleos

Memoria: 3GB RAM

Almacenamiento: 32GB interno expandible vía microSD.

Cámaras: Principal, doble 13MP con apertura f/2.0 y 5MP (sensor de profundidad); grabación de video en Full HD a 30 fps. Frontal: 8MP f/2.2

Batería: 3.060 mAh

Conexiones: USB tipo C, Jack 3,5 mm.

Otros: Sensor de huella digital, Bluetooth 4.2, GPS, Radio FM, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula. No tiene NFC.

PUNTOS A FAVOR

Su diseño. El Nokia 5.1 Plus tiene como materiales principales el vidrio (adelante y atrás) y el plástico en los marcos, que no se ve corriente. Su forma es ergonómica, se amolda y se siente muy bien a la mano. Su aspecto es realmente ‘premium’: sus curvas, sus acabados de la carcasa posterior lo hacen ver muy bien.

Trae los botones de volumen y de inicio sobre la derecha, pero no sobresalen demasiado. El espacio de las cámaras posteriores tampoco se salen mucho del cuerpo del smartphone, con lo que este Nokia 5.1 Plus no queda inestable al colocarlo sobre un escritorio. El sensor de huellas tiene un relieve muy fino, que se ve muy bien. En la parte inferior tiene un conector USB tipo C (que ya se está convirtiendo en una obligación en dispositivos de esta gama) y en la parte superior mantiene el conector jack 3,5mm, que permite conectar auriculares u otros accesorios.

La pantalla del Nokia 5.1 Plus no llega a los 6”, pero por su orientación 18:9 muestra bien los contenidos. Aunque solamente es HD, es una pantalla muy brillosa y muestra bien los colores.

Otro punto a favor del Nokia 5.1 Plus: viene con Android One. A diferencia del Android tradicional y Android Go (hecho para smartphones con ciertas especificaciones, como 1GB de RAM), Android One ofrece una versión muy limpia del sistema operativo y que recibirán actualizaciones de manera más rápida que otros modelos.

Lo interesante del Nokia 5.1 Plus es que, pese a trabajar con un procesador Mediatek, funciona muy bien. Es fluido, corre aplicaciones pesadas sin mucho problema, dentro de sus posibilidades. Este es un punto muy importante para tomar en cuenta. Está en condiciones de enfrentarse a cualquiera de las otras marcas en su segmento y ganarse la preferencia del usuario.

Las cámaras del Nokia 5.1 Plus van bien, sobre todo con luz natural. La principal es doble lente, una de 13 MP y otra de 5 MP. Esta última es un sensor de profundidad lo que permite que las fotos con el efecto de desenfoque se trabajen muy bien para su gama (lo que se nota en cómo se trabajan los bordes en ese tipo de imágenes). La cámara frontal también va bien, aunque no tiene funciones adicionales más que el modo retrato y el modo manual.

Aquí les dejo nuevas fotos y vídeos con el Nokia 5.1 Plus de #NokiaMobilePe pic.twitter.com/zp8xqB2iOV — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 15 de enero de 2019

Por otro lado, las cámaras principales del Nokia 5.1 Plus cuentan con algunas funciones interesantes: cuenta con una función para adicionar máscaras y un modo que combina la cámara trasera con la frontal. Eso sí, la falta de luz hace sufrir las cámaras de este equipo. Aunque durante el tiempo que lo tuve a prueba conseguí unas fotos muy interesantes en pleno atardecer. PUEDES VER UNA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS AQUÍ.

En cuanto a la batería el rendimiento es bueno. Sus 3.060 mAh son bien gestionados por el procesador. Con un uso exigente, el Nokia 5.1 Plus puede brindarte autonomía durante toda una jornada. Otro punto interesante es que en menos de dos horas puedes tener recargada tu batería.

PUNTOS EN CONTRA

El notch o cerquillo. Este Nokia 5.1 Plus se une a la moda de otras marcas de presentar modelos con notch o cerquillo en la pantalla. Sin embargo, en este caso no tiene mucho sentido: ahí se encuentra el lente frontal, un sensor de luz y uno de proximidad, y un parlante, pero el notch es demasiado grande. El borde superior de la pantalla se desperdicia por seguir la moda.

Antes que me olvide, el vidrio hace que el Nokia 5.1 Plus se vea muy elegante, pero es un imán de huellas. Eso sí: pese a todo es recomendable colocarle un protector o case, aunque eso haga que se pierda un poco de atractivo de este smartphone.

En el caso de las cámaras, el Nokia 5.1 Plus tiene un problema que lamentablemente es muy evidente: entre que se presiona el disparador y el equipo toma la foto. Esa demora en iniciar la acción no se presenta en la función video. Puede parecer una minucia, pero si tu objetivo es tomar fotos casuales o capturar momentos informales, esa demora –por más mínima que sea- puede hacer que pierdas la paciencia.

UN PAR DE COSAS MÁS

El Nokia 5.1 Plus trae un solo altavoz en la parte inferior del smartphone, que aunque es mono suena muy bien. Su lector de huellas en la parte posterior es sumamente sensible y responde muy bien.

CONCLUSIÓN

He quedado gratamente sorprendido con este Nokia 5.1 Plus. No es el mejor smartphone de su gama, pero es un equipo que entrega lo que ofrece y de la mejor manera posible. Es solvente, es fluido, es útil. Tiene cámaras con un funcionamiento dentro del promedio de su segmento, pero con algunos aspectos que llaman la atención.



Hace un tiempo escuché que Nokia estaba apostando a la eficiencia, con modelos sencillos pero atractivos y con desempeños buenos, aprovechando al máximo su cercanía a Google. Con este Nokia 5.1 Plus he podido comprobar que, pese a no tener la maquinaria de marketing de antaño, hoy decidirse por un equipo de la finlandesa no es una locura.