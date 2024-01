¿Puede una batería de celular provocar un incendio? ¿Cómo debo cuidar la batería? ¿Cuánto tiempo puede durar? Se trata de una situación más común de lo que se cree, pero que pocas veces se toma en cuenta.

A fines del año pasado, en la localidad española de Bera, un hombre de 25 años falleció por un incendio que se habría originado por un equipo mal conectado. Una situación similar a la ocurrió en un hotel de Australia, cuando dos turistas dejaron cargando su smartphone toda la noche.

También puede ocurrir en campo abierto, como en Uruguay, donde una batería de celular habría provocado el incendio de un basural. Y en el Perú, un caso que aún está en investigación, es del incendio ocurrido en Surquillo, donde un joven de 24 años resultó con graves quemaduras en las manos.

No es extraño que uno de estos dispositivos llegue a producir un incendio. Después de todo, las baterías son elementos que almacenan energía.

Además… ¿Qué es el litio? Se trata de un elemento químico metálico, alcalino, de número atómico 3, muy poco denso, escaso en la corteza terrestre, señala el Diccionario de la Lengua Española. En el Perú se desarrolla la refinería más grande de la región, para 100,000 toneladas de carbonato de litio de alta pureza, ubicada en Puno.

A fines del siglo pasado, el material que se utilizaba era níquel y cadmio, pero la llegada de los smartphones demandó más energía para realizar las diferentes tareas que hoy parecen rutinarias.

“Las baterías de los smartphones han evolucionado con tecnologías como iones de litio. Los materiales actuales priorizan la eficiencia y la seguridad, mejorando el rendimiento general”, indicó Manuel Morey, especialista de producto de OPPO Perú.

En comunicación con El Comercio, explicó que incluso hoy se puede monitorear el estado de los componentes en tiempo real, verificando la temperatura, el voltaje, la corriente y muchos otros parámetros de la batería.

Sin embargo, eso no quita que pueda ocurrir un incendio. “Hoy en día, gracias al avance de la tecnología y los esfuerzos de investigación y desarrollo que realizan las marcas de smartphones este riesgo se ha reducido considerablemente”, agregó.

Cuidado de la batería

Consultamos algunas claves para cuidar la batería de un smartphone, que se puede resumir en los siguientes aspectos que giran en torno al tipo de cargador, el tiempo de uso, la vida útil y el material.

Por un lado, el principal factor es el cargador. “Es importante usar cargadores originales para garantizar una carga adecuada y evitar posibles daños por voltajes incompatibles y/o falta de sistemas de seguridad en la carga”, comenta Morey.

A pesar de los métodos de seguridad, el mal uso de las baterías y la recarga puede dañar el equipo y causar accidentes. (Foto: pixabay.com)

Cuando se tenga un cargador adecuado, lo siguientes la manera de usarlo. Lo principal está en no dejar el dispositivo cargando toda la noche. Esto puede ayudar a prolongar la vida útil y reduce riesgos, además de no usar el smartphone mientras se hace la recarga.

Pero hay un mito. Se cree que recargar al 100% o descargar al 0% no ayuda a conservar la batería, pero para Morey esto no es tan importante en las baterías modernas de iones de litio y “cargar entre el 20% y el 80% es óptimo, pero no es necesario seguirlo rigurosamente”. Para el caso de Oppo, señalan que cuentan con el sistema SUPERVOOCTM, que monitorea el estado de los componentes, la temperatura, el voltaje, la corriente y otros parámetros de la batería.

Otro dato importante a tomar en cuenta es que el tiempo de vida útil de una batería de smartphone suele ser de un promedio 2 a 3 años, pero puede variar según el uso le proporcione el usuario.

No solo los smartphones

No solo los smartphones usan baterías de litio. Hoy en día, este elemento está presente en baterías de diferentes dispositivos, hasta en las bicicletas, autos, camiones, trenes, barcos y aviones eléctricos que se vienen desarrollando.

Estos equipos tampoco son ajenos al peligro de un incendio. Por ejemplo, solo en Nueva York (Estados Unidos) se reportaron alrededor de 200 incendios en la ciudad producidos por las bicicletas eléctricas, dejando seis personas fallecidas.





En el caso de las bicicletas eléctricas ocurre lo mismo que con los smartphones. La mala práctica también puede ser un factor para afectar la batería, dañarla y causar un incendio. En Nueva York se planteó incluso que estos equipos no se encuentren en los departamentos, y solo se recarguen en las cocheras.