Estos son los celulares que dejaran de ser compatibles con WhatsApp | FOTOS

WhatsApp anunció hace unos días que ya no realizará más actualizaciones de su servicio en celulares con versión Android 2.3.7 o anteriores. De esta manera, los teléfonos móviles que cuenten con dicho sistema operativo tendrán que actualizarse a una versión superior o, caso contrario, si es que se quiere seguir usando la popular aplicación de mensajería, ser remplazado por uno nuevo.



“Debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estos sistemas operativos, algunas funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento”, explicó WhatsApp en su blog.

A continuación, te mostramos siete modelos que entraran a la lista de dispositivos desfasados para la app.

Acer Liquid Z110: funciona con la versión 2.3.7 de Android, por lo cual dejará de ser compatible con WhatsApp a partir del 1 de febrero de 2020.



LG Optimus 3D Max: WhatsApp dejaría de desarrollar funciones para las versiones anteriores del Android 2.3.7 y el iOS 7, por lo que algunas funciones podrían fallar en cualquier momento.



Motorola Atrix TV: WhatsApp le recomienda a los usuarios de estos dispositivos, realizar un 'back up' de su historial de conversación a través del correo electrónico o almacenamiento en la nube por medio de One Drive o iCloud.



Nokia S40: a partir del 31 de diciembre de 2018 el servicio de mensajería dejaría de funcionar con normalidad en el Nokia S40, convirtiéndolo en el primer dispositivo con el sistema operativo Android 2.3.7 en dejar de recibir soporte técnico de WahtsApp.



Motorola MotoLuxe XT615: también dejará de ser compatible con WhatsApp.



Samsung Galaxy S Lightray: sus usuarios no podrán crear nuevos perfiles en el servicio de mensajería, al igual que los otros dispositivos con el Android 2.3.7.



Sony Xperia Acro S: el soporte técnico de WhatsApp seguirá funcionando con normalidad en las versiones del Android 4.0, iOS 8, Windows Phone 8.1, JioPhone o versiones posteriores.

Cabe destacar que actualmente Whatsapp es compatible con los dispositivos Android con sistema operativo 4.0 o posterior, con los iPhone con iOS 8 o posterior, con los Windows Phone con sistema operativo 8.1 o posterior y con JioPhone y JioPhone 2.

DATO



WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares en todo el mundo. Fundada en 2009, se encuentra a un paso de celebrar su décimo aniversario (enero de 2019). Entre las últimas novedades agregadas a su sistema se encuentran los gifs y stickers. Ahora, sus propietarios trabajan para incorporar otras funciones como el modo vacaciones o el modo oscuro.



Si aún no tienes la app, puedes descargarla desde los siguientes

enlaces:



►Android

►iPhone

Con información de El Tiempo/GDA

Síguenos en Twitter...