Motorola presenta en Perú su nuevo teléfono de alta gama. (Foto: Difusión)
Motorola presenta en Perú su nuevo teléfono de alta gama. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el mercado de teléfonos, la innovación es un factor clave. Puede ser de muchas maneras: la pantalla, los componentes internos, incluso el diseño. Motorola plantea un enfoque en tres aspectos: ingeniería de vanguardia, alta artesanía y diseño de autor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.