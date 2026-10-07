En el mercado de teléfonos, la innovación es un factor clave. Puede ser de muchas maneras: la pantalla, los componentes internos, incluso el diseño. Motorola plantea un enfoque en tres aspectos: ingeniería de vanguardia, alta artesanía y diseño de autor.

Se trata del motorola razr 70 con Crystals by Swarovski, una fusión de la tecnología personal con la moda de alta gama.

Esta vez la propuesta de Motorola utiliza su formato plegable del razr con detalles de alta joyería.

Para la firma de teléfonos, la tecnología actúa como una extensión del estilo personal. Bajo esta premisa nacen Motorola Collections, un espacio donde el diseño icónico y las alianzas de lujo convergen.

Concebido en el tono PANTONE Meteorite, este acabado profundo actúa como un lienzo que maximiza los destellos de la luz. Su cubierta posterior presenta una delicada textura acolchada inspirada en el cuero, sobre la cual se engarzaron manualmente 34 cristales Swarovski Silver Night.

La propuesta estética se corona con un cristal Swarovski exclusivo de 32 facetas ubicado estratégicamente en la bisagra, logrando que el dispositivo refleje destellos dinámicos con cada apertura. Para resguardar cada detalle sin alterar su visibilidad, el equipo incluye una funda transparente de alta protección.

Más allá de su arquitectura exterior, el motorola razr 70 cuenta con pantalla externa de 3,6 pulgadas, permite interactuar con aplicaciones completas, responder mensajes y gestionar notificaciones sin necesidad de abrir el teléfono. Al desplegarlo, se revela una pantalla Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas.

El sistema se complementa con un juego de cámaras principales de 50 MP, funciones impulsadas por inteligencia artificial y una batería de 4.800 mAh. Se puede conseguir en la página web de Motorola y en el motorola store en el Mall del Sur a un precio de S/ 3,999.