Realme ha desarrollado un nuevo ‘smartphone’ que integra una batería con capacidad de 15.000 mAh y que ofrece una autonomía de hasta 50 horas de reproducción continua de video, además de presentar un nuevo sistema de ventilador integrado para la gestión térmica de los dispositivos móviles.
La compañía china ya dio a conocer en el mes de mayo una nueva versión del ‘smartphone’ realme GT que integra una batería de alta capacidad de 10.000 mAh, utilizada normalmente en las baterías externas.
Este modelo se dio a conocer como un nuevo concepto de ‘smartphone’ y, recientemente, realme anunció sus planes para avanzar en esta línea, con una nueva batería de alta densidad con más de 10.000 mAh de capacidad, prevista para presentarse este miércoles 27 de agosto en el marco de la celebración de su séptimo aniversario.
Ahora, Realme ha confirmado que mostrará un nuevo ‘smartphone’ con una batería de 15.000 mAh en el marco del Realme Fan Fest 828, tal y como ha compartido en una publicación en la red social X, donde ha detallado que será un dispositivo ofrecerá una autonomía de hasta 50 horas de reproducción de vídeo con una sola carga.
Concretamente, en la imagen compartida en dicha publicación, se muestra un ‘smartphone’ con la cifra 15.000 mAh escrita en la parte trasera, confirmando esta capacidad de la batería. Además, a pesar de esta batería, se deja ver un diseño de teléfono delgado, similar al resto de modelos actuales.
Se ha de tener en cuenta que, en el caso del ‘smartphone’ conceptual con batería de 10.000 mAh, Realme utilizó una composición de ánodo de última generación, con un 10 por ciento de silicio, la concentración más alta observada en una batería de móvil hasta la fecha.
Sin embargo, con esta nueva batería de alta capacidad, Realme ya indicó que utilizaría tecnología de ánodo de silicio cien por ciento completo, un avance que alcanza una densidad energética de 1.200 Wh/L y que mejora el equilibrio entre capacidad y diseño delgado.
Nueva tecnología de gestión térmica
Además de todo ello, en otra publicación de vídeo compartido en la cuenta de Instagram de realme Indonesia, la tecnológica también ha adelantado una nueva tecnología de ventilación para la gestión térmica que presentará igualmente en el realme Fan Fest 828.
En este caso, la compañía lo define como un “chill fan phone”, es decir, un teléfono con ventilador refrigerante integrado que, mediante una rejilla ubicada en el lateral izquierdo del ‘smartphone’, expulsa el aire del dispositivo con fuerza, para eliminar el calor.
Este sistema de expulsión de aire, permite bajar la temperatura hasta seis grados para mantener el dispositivo refrescado y, con ello, impulsar actividades como el juego móvil “funcionando sin problemas”, según ha especificado.
Con todo ello, realme no ha especificado si estas novedades se integrarán en el mismo dispositivo, así como tampoco ha detallado si se trata de un ‘smartphone’ conceptual o se lanzará como dispositivo oficial disponible para los usuarios.
realme es reconocido por su innovación en baterías para ‘smartphones’. Ya en 2024 presentó el sistema de carga SuperSonic de 320 W, que carga una batería de 4.420 mAh al cien por cien en 4 minutos y 30 segundos. Siguiendo esta línea, a principios de este año presentó la primera combinación del mundo de una batería de 7.000 mAh y una carga de 120 W con el realme GT 7.
