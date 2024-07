En medio de un verano inusual, Samsung presentó sus nuevos productos para la segunda mitad del año de una manera también un tanto inusual. Esta vez, la ciudad elegida fue París. Una París llena de turistas, por estar en plena temporada alta, y que está a solo dos semanas de convertirse en la capital mundial del deporte al ser sede de los Juegos Olímpicos 2024. Así, una hermosa locación cerca del célebre museo de Louvre fue el escenario en donde la marca surcoreana confirmó la llegada de siete nuevos productos, entre los que destaca el Galaxy Ring, una nueva generación de ‘wearables’ que promete revolucionar a la industria. Y El Comercio estuvo presente, en exclusiva, como único medio invitado desde el Perú.

Una de las particularidades de este evento es que, debido a la gran concurrencia de público a esta ciudad en esta época del año, esta vez cuenta con una menor presencia de periodistas, creadores de contenidos y de influencers. Y, entonces, ¿por qué se eligió París? Porque Samsung quiso recordarle al mundo que desde hace 26 años es socio mundial del Comité Olímpico Internacional y, con motivo de estos Juegos Olímpicos, hace hincapié en su espíritu por superar los límites.

El Comercio pudo participar de una sesión previa a la presentación oficial, en la que pudo conocer más de cerca todos los dispositivos presentados, todos repotenciados con la nueva Galaxy IA. Aunque pudiera parecer que el uso de la inteligencia artificial es una simple moda, Samsung asegura que tiene como objetivo final que la IA mejore la vida de todas las personas . Así, los equipos que vimos fueron:

Galaxy ZFold 6

Galaxy ZFlip 6

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Buds3 Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Ring

Galaxy ZFold 6 y Galaxy ZFlip6 | Los plegables ganan fuerza gracias a la IA

Ambos equipos, a simple vista, repiten diseño. Sin embargo, en cada uno de ellos se han realizado algunos ajustes externos para refrescarlos. Por ejemplo, en el caso del Galaxy ZFold 6, ahora tiene los bordes más rectos, es más simétrico permitiendo una pantalla ligeramente más grande, pero además ha logrado hacerse más liviano. Pesa 239 gramos, solo unos cuantos menos que el Galaxy S24 Ultra.

En el caso del Galaxy ZFlip 6, se agrega un contorno de color a las lentes principales del equipo, además t rae por primera vez una cámara de vapor para el enfriamiento del smartphone -en el caso del ZFlip 6 se mejora en 1,5 veces que el modelo anterior-, así como una batería de 4.000 mAh, brindando mayor autonomía que en la serie anterior. Ambos dispositivos cuentan con un procesador Snapdragon 8 Gen 3.

Los nuevos teléfonos plegables de Samsung estarán disponibles en diferentes colores. / Bruno Ortiz Bisso

¿Pero cuáles son sus novedades independientes? El Galaxy ZFold 6 utiliza la inteligencia artificial de Samsung para dar pasos agigantados en cuestiones de productividad. El caso más claro está en una de las aplicaciones que, quizás, pasa más desapercibida para la mayoría de usuarios, pero que es la que más mejoras ha venido recibiendo con los años: Samsung Notes.

Ahora el asistente de notas está integrado con el asistente de transcripción que conocimos en el Galaxy S24 Ultra. ¿Y cómo funciona? I magina que estás en una conferencia con un expositor que habla otro idioma. La aplicación puede hacer la grabación de voz de la ponencia, luego puede irla transcribiendo en tiempo real, después traducirla a tu idioma, para que al final pueda hacerte un resumen de lo expuesto. Y no solo eso: sino que ahora te permite darle diseños predeterminados a los documentos para que se compartan con otros contactos de una manera más amigable. Y todo desde la misma app. Ah, y el traductor ahora será capaz de cambiarle el idioma hasta a documentos en formato PDF. En realidad, se han mejorado todas las funciones que ya habíamos conocido con el Galaxy S24 Ultra.

Además, con la IA ahora tendrás más posibilidades en cuanto a la edición de fotos (la herramienta de IA ahora está en el menú principal), en la creación (podrás crear imágenes nuevas desde alguna ya existente o desde cero), y también se ha mejorado la herramienta Circle to Search: ya no solo facilita la búsqueda por imágenes en línea, sino que ahora tiene otras capacidades como resolver operaciones matemáticas, explicando todo el proceso seguido.

En el caso del Galaxy ZFlip 6, se ha mejorado lo que los usuario exigían: las cámaras. Sus lentes principales pasan de 12 megapíxeles a 50 megapíxeles. Pero no solo eso, recibe todas las mejoras con IA de nightography (sistema que optimiza las imágenes captadas con poca luz), incluye la función de zoom automático para tomas con los lentes principales (también potenciado con IA) y el menú podrá asumir el modo de empuñadura de videocámara (colocándolo a la derecha), cuando el equipo se utilce en forma de L y el usuario lo tome como se hacía con las antiguas handycam.

Otra de las novedades son las mejoras en el panel frontal, con wallpapers interactivos que incluso responden al tacto o al movimiento del dispositivo.

En ambos casos, una vez más se ha mejorado la tecnología en las bisagras, no solo para asegurar mayor durabilidad sino para permitir la reducción del tamaño de los equipos . Asimismo, cuentan con aluminio blindado con una mejor distribución de los impactos y Gorilla Glass Victus 2 tanto adelante como atrás del equipo (en el caso del ZFlip 6).

Hay un detalle adicional importante: tanto el Galaxy ZFold 6 como el Galaxy ZFlip6 vienen con Android 14 y cuentan con una garantía de parches de seguridad y actualizaciones de sistema operativo por siete años.

Galaxy Watch 7 y Galaxy Watch Ultra | Elevando la valla en los relojes inteligentes

Samsung presentó el Galaxy Watch 7 y el Galaxy Watch Ultra , el primero orientado más hacia el lifestyle y el uso diario, mientras que el segundo se enfoca en los fanáticos de los deportes, con una oferta bastante agresiva.

El Watch Ultra es el primero que salta a la vista por su diseño y construcción, que dista mucho de lo que habíamos visto históricamente en este segmento de la marca. En este caso, se ofrece como el smartwatch más potente que haya lanzado Samsung. Destacan también su nuevo botón (el tercero) de acceso rápido a la medición de actividades y su nuevo sistema de anclaje dinámico de correas, que es muy seguro, pero a la vez bastante simple.

El Watch Ultra es el reloj inteligente más moderno y especializado que ha lanzado Samsung hasta el momento. / Bruno Ortiz Bisso

Pero el Watch Ultra trae más. Está hecho en titanio, cuenta con certificación militar IP68 y es resistente al agua de mar. Puedes usarlo hasta 500 metros debajo del nivel del mar o hasta los 9.000 m.s.n.m. ¿Y que hay con las temperaturas extremas? Está preparado para soportar hasta -20 °C y 55 °C. Cuenta con una pantalla con un pico de 3.000 nits.

Sus novedades también están en los sensores. Ahora cuenta con LED más pequeños y precisos, sistema GPS de doble frecuencia que brinda hasta una precisión 20% mayor , una batería que promete hasta 100 horas en modo de ahorro de energía, y todo sobre la plataforma WatchOS.

¿Y por qué se dice que está pensado para los aficionados al deporte? Porque entre sus nuevas funciones está, por ejemplo, la posibilidad del mosaico multideporte (monitorear la actividad de tres disciplinas combinadas). También es capaz de realizar la medición de potencia funcional (FTP), muy valorada por los ciclistas. Pero no solo eso: para los runners trae una función que permite comparar tu rendimiento actual con el pasado en tiempo real, utilizando hasta ocho indicadores como centro de gravedad, pisada, etc.

El nuevo Galaxy Watch 7 está dirigido a un uso cotidiano. Permite mucha compatibilidad con el nuevo Galaxy Ring. / Bruno Ortiz Bisso

En el caso del Watch 7, ahora hay la posibilidad de conseguirlo con correas corrugadas para que no retengan el sudor. Entre sus novedades en software, ahora es capaz de detectar señales sobre una posible apnea del sueño, así como que usa el índice AGEs, que controla la salud metabólica y el envejecimiento biológico.

Ambos relojes traen un procesador Exynos de 3nm de cinco núcleos y gracias a la inteligencia artificial pueden, por ejemplo en el caso del Watch 7, recomendar mejores respuestas a mensajes según el contexto (por si te llega al mensaje del reloj y tienes las manos ocupadas para escribir).

Galaxy Buds3 y Galaxy Buds3 Pro | No solo para el entretenimiento

En el caso de los audífonos, Samsung hace evidente su política de atender a los pedidos de los clientes y lanza dos dispositivos que utilizan diferentes diseños, no solo para adaptarse de manera más cómoda, según se prefiera, sino que también usan la inteligencia artificial para potenciar su trabajo.

A simple vista, tanto los Galaxy Buds3 y Buds3 Pro pueden confundirse: sus estuches son muy similares y sus nuevos diseños también (ambos incluyen ahora una pequeña barra que les brinda una forma de bastoncillos), sin embargo, los Buds3 son del tipo abierto (es decir, su parlante reposa justo antes de la entrada del conducto auditívo), mientras que los Buds3 Pro es del tipo canal , por lo que necesitan de una punta de goma que ingresa al canal y que permite una mejor cancelación de ruido.

El diseño de los nuevos Galaxy Buds3 incluye bastones, indicadores de luz y unos listones de colores para reconocer cuál es el derecho y el izquierdo. Están potenciados con IA. / Bruno Ortiz Bisso

Ambos podrán acceder a importante información auditiva para que el usuario se los coloque de manera adecuada y cómoda. Además, por primera vez cuentan con certificación IP57 , que les permite resistir hasta en un metro de profundidad por hasta media hora.

Sin embargo, la función más llamativa es la que permite interactuar con la herramiemta de intérprete. Es decir, mientras el teléfono está ayudando a traducir en tiempo real lo que está diciendo un interlocutor extranjero, los audífonos serán capaces de reproducir la traducción sin necesidad de que el usuario tenga que mirar la pantalla.

Además, sus funciones de cancelación de ruido adaptativa permite adaptar el volumen del audio tras el análisis del sonido interno y el ruido externo, sin necesidad de hacer algún ajuste manual. Todo optimizado por la inteligencia artificial.

Galaxy Ring | ¿Un anillo para gobernarlos a todos?

Pero quien se llevó todas las miradas fue el Galaxy Ring, un dispositivo del tipo ‘wearable’ que se decía que iba a servir como una especie de mando a distancia con diferentes funciones. ¿Y realmente funciona así? El Comercio pudo probarlo de cerca en esta presentación.

El Galaxy Ring es un dispositivo que apunta no solo a quienes están buscando lo más nuevo en tecnología, sino también en estilo.

Aunque en apariencia parece de plástico, el Galaxy Ring está hecho en titanio. En la cara interior tienen una serie de sensores que están en contacto con la piel del dedo. Vendrán en tres colores. / Bruno Ortiz Bisso

Se trata de un dispositivo delgado, liviano, hecho completamente de titanio, para prevenir rayones, y que además cuenta con certificación IP68 y resiste presiones de hasta 10ATM. Es decir, que si te parecía incómodo nadar usando una banda monitora de actividades físicas o un reloj inteligente, ahora podrás hacerlo solo usando el anillo.

Y si bien a través de determinados gestos (pellizcos o toques) puedes ejecutar ciertas funciones como tomar fotos a distancia o desactivar alarmas, lo más interesante es el software con el que interactúa.

El Galaxy Ring le agrega a Samsung Health un índice al que han bautizado Energy Score. Este está basado en diferentes mediciones que van a permitir determinar si es que el usuario está en buenas condiciones de salud o que requiere mejorar algunas. Y este diagnóstico luego es interpretado por Wellness Tips, que son una serie de consejos basados en los intereses de salud de los usuarios, a partir de la información recolectada en el Energy Score.

Así luce el estuche, que también funciona como cargador, del nuevo Galaxy Ring de Samsung. / Bruno Ortiz Bisso

Pero no solo eso. Sino que además, para aquellos que les es incómodo dormir con el reloj en la muñeca, el Galaxy Ring permitirá un seguimiento avanzado del sueño. También es capaz de hacer seguimiento de entrenamientos (con detección automática de ejercicios al caminar o correr), puede hacer la medición del ritmo cardíaco, cuenta con alertas de inactividad (para que no dejes pasar muchas horas sin moverte), y, para las mujeres, tiene un asistente para ciclos menstruales. ¿Y que pasa si se te extravía? Puedes habilitar la función Find My Ring en Samsung SmartThings Find.

Seguramente te estarás preguntando ¿entonces este nuevo anillo es un asesino del segmento de los relojes inteligentes? Según voceros de Samsung, la cosa no es así. La intención de la marca es, una vez más escuchando de cerca la opinión de sus usuarios, brindar más alternativas, que se ajusten a las necesidades de los clientes, para realizar de manera simple y precisa las funciones a las que ya están acostumbrados.