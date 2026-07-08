La gama media es el terreno más fértil para quienes buscan un teléfono bonito, de precio manejable, en el mejor de los casos, y, sobre todo, productivo, muy productivo. Muchas veces un teléfono de este campo no tiene nada que envidiarle a uno de gama alta, o premium, con la tecnología más actual, y es aquí donde entra Vivo con sus dos apuestas para este año: el V70 y el V70FE.

La firma llega con dos teléfonos que forman parte de la serie V70. Hemos probado ambos teléfonos, que buscan ganarse un espacio en el sector, con algunas características que los diferencian.

Antes de conocer a detalle el funcionamiento de cada uno, primero hay que conocer sus especificaciones.

Especificaciones Vivo V70 Vivo V70 FE Dimensiones 157,52 × 74,33 × 7,40 mm

187g 163,70 × 76,20 × 7,59 mm

200g Pantalla 6,59″

AMOLED

2750 × 1260

120 Hz

5000 nits 6,83″

AMOLED

2800 × 1260

120 Hz

1900 nits Almacenamiento 512 GB 256 GB / 512GB RAM 12 GB 8 GB Procesador Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 7360-Turbo Sistema operativo OriginOS 6 (basado en Android 16) OriginOS 6 (basado en Android 16) Cámara frontal 50 MP 32 MP Cámaras traseras Principal Zeiss: 50 MP

Superteleobjetivo: 50 MP

Ultra gran angular: 8MP Principal: 200MP

Gran-angular: 12MP Batería 6.500 mAh 7.000 mAh Colores Negro y dorado Lila y Azul

A simple vista el Vivo V70 es más compacto que el Vivo V70 FE. En esta oportunidad, se probó el V70 de color Negro, mientras que del modelo V70 FE se contó con el modelo de color Azul. El primero resulta más opaco, mientras que el segundo tiene una superficie que brilla mucho más, incluso según la posición del teléfono.

La diferencia en tamaño se distingue más en la altura, pues el Vivo V70 FE sobrepasa por 6.18 mm. Sin embargo, según se detalla en la página de Vivo, vale señalar que el V70 en color dorado es del mismo grosor que el V70 FE.

El Vivo V70 FE es un poco más grande que el Vivo V70. / Daniel Bedoya Ramos

Pero se trata de ligeras diferencias que se pueden acomodar según la necesidad del usuario. Si eres una persona que gusta de jugar o ver videos, un teléfono de mayor tamaño te puede ser más útil, tomando en cuenta que el Vivo V70 FE tiene una pantalla ligeramente más grande.

Por otro lado, al ser un poco más compacto y más ligero, el Vivo V70 que solo pesa 187 gramos, es también más delgado y eso se nota también por la diferencia de baterías. El Vivo V70FE tiene una batería de 7.000 mAh, lo que le da más tiempo de funcionamiento, pero también lo hace más pesado. Aunque, una vez más, eso se puede definir por el interés del usuario.

La diferencia en el grosor de ambos teléfonos es mínima. / Daniel Bedoya Ramos

Otra diferencia entre ambos teléfonos es el material. La parte posterior del Vivo V70 FE está basado en lámina de plástico compuesto, y se siente al tacto. Eso no implica que no sea sólido. Incluso los bordes parecen ser bastante duros.

En cambio, el Vivo V70 está hecho en base a fibra de vidrio. También es bastante sólido. De hecho, ambos teléfonos cuentan con protección IP68 e IP69. Entonces, la preferencia entre ambos por su diseño dependerá de la necesidad del usuario.

Vivo V70, una combinación de IA y retrato

Este equipo le da nombre a toda la serie. Por un lado, hay que señalar que el teléfono viene con el Snapdragon 7 Gen 4, de Qualcomm, un procesador que tiene apenas un año de lanzamiento y garantiza un buen desempeño para diferentes tareas.

Una de sus ventajas es que puede trabajar bien la edición de fotos y de videos, y para eso se puede contar con varias aplicaciones. También es apropiado para el uso de la inteligencia artificial. El equipo trabaja con Gemini, que viene ya instalado, pero no cuenta con un asistente propio. Eso sí, tiene algunas funciones de IA como la edición de fotografías.

Cuando se accede al Retoque con IA se tiene cuatro opciones específicas: Borrador con IA, UHD con IA, Amplificador de imágenes y Ajuste de color. Funciona bastante bien, en especial cuando se quiere eliminar personas en una imagen o ampliar una fotografía. Por otro lado, también se cuenta con la función IA Visual, que se puede activar mientras se toma la fotografía en el modo Retrato. Demora un poco más en procesar, pues realiza los retoques, cortes y cambios en el fondo de manera automática.

El Vivo V70 cuenta con tres cámaras en la parte posterior, a un lado y agrupadas en un marco. / Daniel Bedoya Ramos

Pero la edición de fotografías no podría ser tan buena si no se tuviera también buenas cámaras. En este equipo Vivo trabaja con la firma alemana Zeiss, especializada en el desarrollo de objetivos y lentes de cámaras profesionales. Es una relación que funciona bastante bien para los retratos.

El Vivo V70 mantiene los colores. Así se ven las fotos en 0.6X, 1X y 2X. / Daniel Bedoya Ramos

Las fotografías en 3X, 10X y 100X. / Daniel Bedoya Ramos

Así se ve y así termina. Este es el resultado del procesmiento de las fotografías con zoom digital de 100X. / Daniel Bedoya Ramos

Por un lado, se tiene las cámaras compuestas por tres sensores: dos de 50MP y uno de 8MP. Evidentemente a los dos primeros se les puede sacar más el jugo. En su modo Foto tiene hasta cinco medidas (0.6X, 1X, 2X, 3X y 10X), con un zoom digital que llega a los 100X. Pero es en la función Retrato donde hay más posibilidades. Se cuenta con cinco medidas que imitan a los lentes de una cámara profesional: 23mm, 35mm, 50mm, 85mm y 100mm. Es el Kit de lentes de retrato, que plantean diferentes tipos de retratos como primeros planos.

Además de los efectos y filtros clásicos, también hay opciones de retrato propios de Zeiss que se combinan con otra herramienta de Vivo: la Luz Aura. No se trata solo de un Flash. Esta luz tiene una forma circular que imita a los aros de luz.

Es así como se complementan lente, sensor, iluminación y procesador, y no hay que olvidar el software con IA.

Fotografía con Luz Aura en modo retrato (izq.) y fotografía sin iluminación en cámara frontal. / Daniel Bedoya Ramos

Vivo V70 FE, un teléfono que se adapta

Se puede decir que este teléfono comparte algunas funciones con el V70. Su principal fuerza está en la batería de 7000 mAh que, combinado con el procesador Mediatek Dimensity 7360 Turbo, lanzado también hace un año, garantiza rendimiento, en especial para quienes tienen la pantalla encendida por largo rato como para el gaming o el streaming.

También comparte funciones de inteligencia artificial, aunque no permite ampliar la imagen con IA.

El Vivo V70FE tiene dos cámaras en la parte posterior, agrupadas a un lado, pero en forma vertical. / Daniel Bedoya Ramos

Por otro lado, en cuanto a sus cámaras este equipo combina una cámara principal de 200MP con un gran angular de 12MP. A diferencia del anterior, en el V70FE no se especifica que trabaje con Zeiss.

Eso no implica que sus fotos sean malas. Por el contrario, ofrece lo necesario para tener imágenes óptimas. En el modo fotografía se cuenta con cuatro medidas (0.6X, 1X, 2X, 3X y 5X) y el zoom digital alcanza los 30X. En el modo retrato se tiene cuatro medidas: 23mm, 35mm, 50mm y 85mm.

Tanto el Vivo V70 como el Vivo V70 FE cuentan con Luz Aura para mejorar los retratos. / Daniel Bedoya Ramos

Para un mejor resultado, también cuenta con la función de Luz Aura, que imita la iluminación de un aro de luz, como los que se usan para la transmisión en vivo.

En cuanto al video, ambos dispositivos pueden grabar hasta 4K a 60fps. La diferencia está en que el V70 ofrece un ultraestabilizador, digamos que una estabilización aun más precisa. Y en el campo del video tampoco se debe dejar de mencionar la función Micropelícula, una manera de grabar y editar en tiempo real, bajo formatos, filtros y diseños predeterminados. Y no hay que olvidar la clásica función Bajo el agua de Vivo.

Ambos modelos comparten varias características, lo que hace un poco más difícil una predilección. Como en muchos teléfonos de gama media, dependerá de las necesidades del usuario.