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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La gama media es el terreno más fértil para quienes buscan un teléfono bonito, de precio manejable, en el mejor de los casos, y, sobre todo, productivo, muy productivo. Muchas veces un teléfono de este campo no tiene nada que envidiarle a uno de gama alta, o premium, con la tecnología más actual, y es aquí donde entra Vivo con sus dos apuestas para este año: el V70 y el V70FE.

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