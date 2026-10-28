Hoy en día hay una gran oferta de teléfonos, de gama alta, gama media y de entrada. Pero no solo se trata de elegir el dispositivo con la mejor tecnología, la mejor oferta, o incluso comprando desde Internet, esperando que pase por el control de aduanas. Pero lo principal a veces se deja de lado: la procedencia y situación legal.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones recordó tomar en cuenta que el dispositivo esté registrado en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

¿Por qué es importante este registro? A fin de evitar eventuales bloqueos. La lista blanca del Renteseg es un registro que incluye los equipos autorizados para funcionar en las redes móviles del país.

Su finalidad es evitar que se utilicen equipos robados, adulterados o de procedencia ilegal, mediante la identificación y el bloqueo de aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos. En esa línea, se planteó cinco recomendaciones:

En primer lugar, compra en establecimientos formales. Es decir, adquiere el equipo en tiendas o comercios formales que entreguen comprobantes de pago y garanticen la procedencia legal del dispositivo.

Por otro lado, revisa el código IMEI del equipo. Para esto se puede marcar *#06# en el celular para obtener el IMEI y verifica que coincida con el código que figura en la caja y en el dispositivo.

También es importante verificar que no esté bloqueado. Para esto puedes acceder a la plataforma Checa tu IMEI del OSIPTEL verifica que el IMEI del equipo que vas a comprar no esté reportado como robado, perdido, clonado o inválido.

Solicita el comprobante de pago y la garantía. Conserva la boleta o factura, así como los documentos que acrediten la compra, para contar con un respaldo ante cualquier inconveniente.

Por último, resulta importante consultar la procedencia del equipo y su registro en lista blanca.

En esta parte hay dos situaciones. Si compras en tiendas físicas o virtuales en Perú, solicita al vendedor información sobre la procedencia del equipo y consulta si está registrado en lista blanca. Si, después de la compra, detectas que no está registrado, acude a la tienda o empresa que te lo vendió y solicita que regularice el registro.

Por otro lado, si compras en el extranjero o en e-commerce internacionales, debes solicitar el registro del equipo ante la empresa operadora que te brinda el servicio móvil en Perú. Para realizar el trámite, presenta el equipo, tu documento de identidad y los documentos que acrediten su adquisición legal. Como parte del procedimiento, deberás firmar una declaración jurada.

Hay otro dato por tomar en cuenta: Los equipos que se comercializan en el Perú deben estar registrados en la lista blanca antes de su venta, y esa es obligación de las empresas importadoras, fabricantes, ensambladoras y comercializadoras. Si adquieres un celular en el extranjero para uso personal, debes solicitar su registro ante tu empresa operadora.