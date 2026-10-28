Antes de comprar un teléfono, toma en cuenta algunos detalles para evitar el bloqueo de tu equipo. (Foto: Difusión)
Antes de comprar un teléfono, toma en cuenta algunos detalles para evitar el bloqueo de tu equipo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Hoy en día hay una gran oferta de teléfonos, de gama alta, gama media y de entrada. Pero no solo se trata de elegir el dispositivo con la mejor tecnología, la mejor oferta, o incluso comprando desde Internet, esperando que pase por el control de aduanas. Pero lo principal a veces se deja de lado: la procedencia y situación legal.

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