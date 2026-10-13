Los envíos de ‘smartphones’ han disminuido un 20 por ciento a nivel global durante el tercer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando así el nivel de ventas más bajo desde hace 14 años, motivado por la crisis de memoria RAM, la falta de suministro y cambios en el comportamiento de los usuarios.

El sector tecnológico está atravesando una situación compleja en relación a la memoria RAM desde hace varios meses, dado que se ha generado un marco de escasez global que ha disparado los precios de estos componentes, en parte, por el auge de la inteligencia artificial (IA) que está provocando que se priorice la fabricación de memorias de alto rendimiento para centros de datos.

Como resultado, los fabricantes de equipos originales (OEM) ligados a productos de consumo, tanto de ‘smartphones’ como de equipos de videojuegos y ordenadores, entre otros sectores, se están viendo obligados a subir los precios de sus productos para afrontar la falta de oferta de componentes.

Las consecuencias de esta situación ya se están haciendo notar y, según un estudio realizado por Counterpoint Research, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes han alcanzado un nuevo mínimo, con una caída interanual del 20 por ciento en el tercer trimestre de este año.

Esta caída representa el nivel más bajo de ventas a nivel global para este periodo desde el año 2012, como ha detallado la compañía en un comunicado, donde también ha matizado que, debido al aumento de los precios de la memoria DRAM y NAND durante este trimestre, los OEM “repercutieron el aumento de los costes de los componentes en los consumidores”, elevando los precios de venta al público de los ‘smartphones’ hasta un 20 por ciento en lo que va de año.

Sin embargo, desde Counterpoint también han ligado esta notable disminución de envíos a una serie de cambios en el comportamiento de los consumidores, que ahora conservan sus dispositivos durante más tiempo, además de optar cada vez más por dispositivos reacondicionados y priorizar los de mayor valor.

“Esto genera una mayor presión en el mercado masivo, mientras que la demanda de gama alta se mantiene relativamente estable, ampliando la brecha entre los segmentos premium y los sensibles al precio”, ha sentenciado la firma de análisis e investigación.

Samsung y Apple continúan liderando

Teniendo todo ello en cuenta, según los datos recabados por Counterpoint, durante este trimestre Samsung ha mantenido su posición de liderazgo en el tercer trimestre de 2026. Esto se debe a que solo ha registrado una disminución del 3 por ciento interanual, mientras que su cuota de mercado aumentó al 23 por ciento, siendo el mayor incremento de los principales fabricantes OEM.

Por su parte, Apple también ha registrado buenos resultados durante este periodo de 2026, ya que ha superado el 20 por ciento de la cuota de mercado por primera vez en un tercer trimestre. Concretamente ha alcanzado el 22 por ciento de cuota a pesar de la caída de envíos.

Ambas compañías de ‘smartphones’ han apostado por centrarse en sus modelos más avanzados de dispositivos móviles, como la serie Galaxy Z Fold8 o el nuevo iPhone 18 Pro, y en subir los precios, apostando por lo premium frente a la gama media.

Xiaomi, por su parte, ha registrado una fuerte caída en sus envíos de más del 30 por ciento interanual durante el tercer trimestre, lo que le ha llevado a disminuir su cuota de mercado un 10 por ciento. En lo relativo a otras marcas, como OPPO y vivo, también han registrado descensos en sus envíos de dispositivos. En este caso, con un descenso del 20 por ciento interanual, con una caída de cuota de mercado al 9 y al 8 por ciento respectivamente.

Teniendo todo ello en cuenta, desde Counterpoint han señalado que las tecnológicas están priorizando la rentabilidad sobre el volumen de envíos, principalmente, debido al aumento del coste de los componentes. Así, se espera que continúen experimentando recortes en producción y la reducción de oferta de productos, con un enfoque en la gama alta.