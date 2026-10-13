icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El auge de la inteligencia artificial ha disparado la construcción de centros de datos, aumentando significativamente el precio de componentes esenciales para los celulares.
El auge de la inteligencia artificial ha disparado la construcción de centros de datos, aumentando significativamente el precio de componentes esenciales para los celulares.
/ Pexels
Por Agencia Europa Press

Los envíos de ‘smartphones’ han disminuido un 20 por ciento a nivel global durante el tercer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando así el nivel de ventas más bajo desde hace 14 años, motivado por la crisis de memoria RAM, la falta de suministro y cambios en el comportamiento de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.