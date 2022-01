Conforme a los criterios de Saber más

Vivo es otra de las marcas que ha debutado hace relativamente poco en el mercado local. Sin embargo, hasta el momento no había podido probar ningún equipo de la marca. Un poco tarde, pero al fin, tuve por varios días el V21 5G. Sin dudas, es un smartphone que me sorprendió mucho en todo sentido.

En general, puedo adelantarles de que se trata de un dispositivo con buen desempeño global que lo coloca en una posición interesante dentro de la gama media local. Cuenta con características que, tranquilamente, pueden hacer que te lo pienses un poco más y lo empieces a considerar entre tus opciones. Pero también hay algunas cosas no tan positivas que debes tener en cuenta. Con respecto a todo eso te cuento en esta nota.

Vivo es otra de las marcas que han hecho su debut reciente en el mercado peruano. Es el primer dispositivo de la marca que he podido probar. (Foto: Bruno Ortiz B.)









Un diseño moderno, pero que se queda en el pasado. A primera vista, el Vivo V21 5G me pareció muy llamativo por su forma, pues como una tableta delgada, alargada, con un delicado módulo de cámaras traseras que no desentona. Por esa delgadez no tenemos entrada para auriculares. Aunque su material principal es el plástico, tiene un acabado mate que acentúa el aire elegante del equipo. Pero, en la parte delantera tiene bordes no tan finos y un notch o cerquillo que te recuerda diseños que vimos ya hace varios años atrás. Sin embargo, se trata de un smartphone cómodo, que se adapta a la mano sin problemas y que termina englobando una propuesta de forma bastante interesante. Se le ve premium.

El diseño estilizado y la delgadez son las características más evidentes del teléfono de Vivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pantalla más pequeña pero que va bien. Su pantalla es de 6,44″ AMOLED y con tasa de refresco de 90 Hz. Esto nos da como resultado un buen espacio consumir contenido de la mejor manera, una experiencia fluida a través de la navegación del equipo, colores y brillo agradables. Sus ángulos de visión son buenos. Eso sí, a mi gusto queda un poco justo en el tema de su desempeño bajo luz solar. Con un poquito más de brillo creo que el resultado habría sido mejor. Por sus dimensiones, quizás para quienes estén planeando usarlo en videojuegos les pueda quedar un poco pequeña. Para cerrar, lleva el sensor de huellas en pantalla, en una ubicación ligeramente por debajo de la posición natural para el dedo.

La bandeja del Vivo V21 5G es compatible con doble SIM. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Personalización al máximo. Fue mi primera experiencia con FunTouch de Vivo y se trata de una capa de personalización bastante fluida, interesante y que se integra bien con Android 11. Una de las cosas interesantes es la posibilidad amplia de personalización de animaciones, gráficos y otro tipo de elementos. Además, hay muchas opciones para la pantalla “Always On”.

En cuanto al desempeño general del equipo, quedé bastante satisfecho. Rapidez, sin ‘lags’. Todo corre sin tropiezos. El lector de huellas funciona con mucha precisión y rapidez, y el reconocimiento facial hace lo propio. Como mencioné antes, me parece que por sus dimensiones podría ser complicado para jugar, sin embargo incluye una capa especial para concentrar la potencia del equipo en este tipo de tareas. Ah, y también hay que recordar que se trata de un smartphone listo para trabajar con la tecnología de comunicación móvil 5G . Pese a que la cobertura en la zona donde vivo aún es inestable, el smartphone se mantuvo siempre conectado a la red, con velocidades de conexión esperables por estos lares.

Cámaras para aprovechar y crear. Otra de las gratas sorpresas en este Vivo V21 5G fueron sus cámaras. Las cámaras principales hacen un buen trabajo en condiciones óptimas de luz. Cuando la iluminación escasea, la cosa se puede complicar, pero es cuestión de agarrarle el truco al equipo para ayudar a que las tomas tengan mejor calidad.

Además, se agregan algunas funciones como la de Picture in Picture que permite generar grabaciones utilizando tanto las cámaras traseras como la frontal al mismo tiempo, ofreciendo una alternativa poco usual para la generación de contenido. Pero quizás la oferta fuerte del fabricante está centrada en la cámara frontal. Tiene 44 megapíxeles, doble flash LED y varias opciones para aprovechar.

Una batería justa. Este es, sin dudas, el aspecto más bajo del equipo. Sus 4.000 mAh se dan abasto para atender las necesidades de la pantalla, la tasa de refresco bastante alta al promedio, así como las exigencias de este smartphone, pero solo por una jornada. Con suerte puedes llegar al final de la jornada con 20% de batería (aunque depende también de tu uso diario). Sin embargo, esta falencia es compensada con su compatibilidad con carga rápida. Su adaptador de 33W permite cargar un poco más del 60% en media hora. Para recargar por completo tu Vivo V21 5G no necesitarás una hora.

Por sus caracterísiticas tan exigentes, los 4.000 mAh del Vivo V21 5G permiten energía para terminar la jornada. Sin embargo, es compatible con la carga rápida y en solo media hora puedes tener más de 60% de carga. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Precio

El Vivo V21 5G se puede encontrar en Entel Perú. En su web no figura precio desbloqueado, pero sí un pago total de S/2.199 para líneas nuevas. En renovación especial y con el plan Entel Chip S/45,90 cuesta S/2.089.

El Vivo V21 5G es uno de los modelos que se deben tener en cuenta dentro de la gama media en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿VALE LA PENA?

Esta primera experiencia con Vivo ha sido sorprendente, de manera positiva. En el V21 5G he encontrado un equipo bastante solvente para la gama media, con características nada despreciables y que justifican por qué este segmento es el más importante del mercado. En este smartphone encontrarás un diseño ligero y elegante, una buena pantalla, un desempeño destacable y buenas cámaras. Mi recomendación es que lo consideres entre tus opciones si sus características se ajustan al tipo de móvil que estás buscando y si su precio se ajusta a tu presupuesto.

