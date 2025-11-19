Vivo V60 Lite 5G y su intrigante propuesta ofrece más por menos: ¿funciona el cálculo?

Lo he escrito antes y no he cambiado de opinión: la gama media es quizás la más interesante en cuestión de celulares, puesto que obliga a las marcas a balancear la delgada línea para ofrecer más a precios más módicos, obligándolos a un delicado cálculo en que deben sopesar costos con las necesidades y deseos de su público objetivo. Pocas marcas han triunfado tanto en este cuadrilátero como la marca china Vivo (estilizado como vivo), que lo ha utilizado para convertirse en la cuarta marca de celulares más popular en el mundo y una de las principales competidores por la supremacía del ‘smartphone’ en el Perú.

Tuvimos en nuestras manos su última ecuación en la forma del Vivo V60 Lite 5G, una versión más económica de su teléfono bandera en la gama media V60 que de todos modos apunta a darte una experiencia cercana a la premium sin que te duela tanto el bolsillo. ¿Les salió bien el cálculo o se olvidaron de contar una “X”? Aquí te lo contamos.

Especificaciones

Modelo Vivo V60 Lite 5G Dimensiones 163,77 × 76,28 × 7,69 mm Peso 194 g Pantalla AMOLED de 6,77″

Resolución 2392 × 1080

Hasta 120 Hz Procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo Sistema operativo Funtouch OS 15

Android 15 Memoria RAM 8 GB (+8 GB extendible) Almacenamiento 256 GB Cámaras Frontal:

Cámara de selfie HD de 32 MP: f/2,45, FOV 72°, lente 5P

Posterior:

Cámara principal Sony de 50 MP: AF, f/1,79, FOV 79°, lente 5P

Cámara gran angular de 8 MP: f/2,2, FOV 120°, lente 5P Batería 6500 mAh Precio referencial Open Market - S/.1,499

Entel - S/.1,469 (tarifa regular, depende del plan)

Claro - S/.1,559 (tarifa regular, depende del plan)

Diseño

Vivo no rompe estándares con el diseño del V60 Lite, algo que en su defensa casi ninguna marca de celulares ha buscado renovar. Es rectangular, delgado - de 7,59 milímetros de grosor - y liviano, con solo 194 gramos de peso. Se siente cómodo en la mano y sus bordes metálicos le dan cierta sensación de solidez, mientras que la resina sintética que forma la parte posterior le da una sensación tersa y suave, aunque quizás demasiado lisa y en algunas ocasiones el celular quiso escaparse de mis manos.

Felizmente, no tuve que probar la resistencia a golpes del aparato, aunque lo que sí se sabe es que tiene algún grado de protección ante el agua y el polvo al estar calificado IP65. Eso sí, no esperes poder sumergir este teléfono en una pecera y que siga funcionando, como ocurre con otros dispositivos que la sección de Tecnología ha reseñado.

Debo admitir cierta sorpresa al enterarme que para un aparato con un ‘look’ tan cuidado como el V60 Lite viene en dos colores: Negro Urbano y Rosa Pop. Fue este último el que llegó a nuestras manos y cabe resaltar que, a pesar de su nombre, se trata de un color bastante sobrio y agradable, con la añadida ventaja de que parece ocultar con mayor éxito las huellas del usuario en la superficie del celular.

Pantalla y sonido

Vivo tampoco ha escatimado esfuerzos en la pantalla del V60 Lite, un AMOLED de 6,77 pulgadas con una tasa de refresco variable de hasta 120Hz y una resolución FHD+ de 2392x1090. La pantalla tiene un brillo máximo de 1.500 nits, algo que ayuda a mantener la visibilidad de la imagen incluso en situaciones lumínicas complicadas como en exteriores o al estar de espaldas a una fuente de luz, ya que la pantalla parece no contar con mecanismos antirreflejo.

El resultado es un dispositivo bastante competente para ver películas, series y videos de YouTube, con colores vívidos y negros profundos. Es también compatible con HDR10+, que es una tecnología que a través de metadatos ayuda a las pantallas a ofrecer el brillo y color óptimo para las producciones compatibles.

El V60 Lite 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6,77". / Juan Luis Del Campo

Lo único que se puede criticar es que la resolución de la pantalla es de 387 DPI (dots per inches) hace que las imágenes no sean tan nítidas como algunas de sus competencias, pero para la mayoría de las personas resultará una diferencia imperceptible.

El sistema con sonido es también aceptable, consistiendo en altavoces estéreo ubicados en la parte superior e inferior del celular. Es potente (más de lo que uno podría imaginar), pero carece de profundidad, sufriendo como tantos de sus pares en dar vivacidad a los sonidos más profundos. En general, diría que es funcional para la mayoría de los productos mediáticos que uno puede experimentar, aunque aquellos con un oído más fino o los aficionados de la música probablemente deberán invertir en unos buenos audífonos, algo a lo que probablemente se me han adelantado.

Seguridad

El V60 Lite 5G cuenta con los mecanismos de seguridad a los que ya estamos acostumbrados como PIN, patrones y contraseña, además de algunas medidas de seguridad biométricas como un lector de huellas en la parte central inferior de la pantalla y capacidades de reconocimiento facial. Habiéndo probado extensamente estas dos últimas las encontré bastante fiable y solo en contadas ocasiones no pudo reconocer mis huellas digitales, casos que incluso calificaría como error del usuario. Sin quejas en este aspecto.

Cámaras

El V60 Lite 5G está dotado con tres cámaras. En la parte posterior esta la principal, Sony IMX882 de 50 MP 1/1.95, f1.8 acompañado por una gran angular de 8 MP. En la parte frontal está la cámara selfie de 32 MP, 1/ 3.1 y una apertura f/2.45, cerrando un sistema de cámaras que no destaca en la gama media, pero tampoco decepciona, y que es rescatado por algunas funcionalidades IA.

El sistema de cámaras traseras consiste en el lente principal de 50 MP y un gran angular de 8 MP. / Juan Luis Del Campo

La primera es la funcionalidad belleza que Vivo ofrece desde hace años y que ha mejorado notablemente desde la última vez que la probé con el V40 SE el año pasado, dando modificaciones más sutiles al permitir al usuario no solo suavizar su tez, sino también adelgazar su rostro, afinar su nariz y agrandar sus ojos.

Foto de Rowan Atkinson como Mr. Bean. La izquierda ha sido modificada para darle una apariencia un poco más esbelta. (Foto: Universal Pictures) / Universal Pictures

Otra función que ha mejorado notablemente es la de borrado mediante inteligencia digital, ahora en su tercera versión, que logra crear fondos un poco más creíbles al reemplazar objetos que las superficies borrosas de anteriores iteraciones, como puede ser visto en la siguiente imagen.

No puedo dejar de destacar el modo de fotografía nocturno que cuenta el V60 Lite que permite captar imágenes de alta calidad incluso en situaciones con poca luz, incluyendo corregir los colores para que se vean más naturales.

Muestra de la función nocturna (foto izquierda) frente a la fotografía tomada por un iPhone 12. / Juan Luis Del Campo

Desempeño

Vivo ha buscado potenciar el V60 Lite con un chip MediaTek Dimensity 7360 Turbo, una mejora en todos los aspectos de su predecesor, el Dimensity 6300 del V50 Lite, con un CPU 49% más poderoso y un GPU 105% más rápido.

En lo mundano esto no significa mucho, y el celular mantiene su capacidad de realizar tareas simultáneas como navegar por la web y ver un video de YouTube sin mucho problema, pero es en tareas más exhaustivas, como jugar videojuegos, en que este nuevo chip muestra su valor, logrando un mejor desempeño que otros celulares de su generación al poder, por ejemplo, poder correr videojuegos como Genshin Impact fluidamente con los gráficos en Medio, algo que muchos de sus pares en la gama baja y media no logra. Aunque debo admitir que esto se logra utilizando la función Boost del (cursimente) llamado “Modo Ultra Juego”, en el que el aparato destina más recursos para su funcionamiento sin conservar batería.

El Modo Ultra Juego da algunas ventajas a la hora de jugar videojuegos como "Genshin Impact". / Juan Luis Del Campo

Vivo parece haberse interesado en atraer al público ‘gamer’ y el Modo Ultra Juego tiene varias funciones pensadas en ellos como la capacidad de rechazar automáticamente las llamadas durante una sesión de juegos. ¿Qué importa si tu jefe te quiere contactar en medio de una partida de “Pokémon Unite”? Bromas aparte, funciones como el modo Prevención de errores, que desactiva todos los gestos no relacionados al juego, o la opción de Mostrar el juego en una pantalla pequeña permiten a los jugadores no solo desempeñarse mejor en estos videojuegos, sino también contestar mensajes incluso sin salir del mismo.

Algo que notar del V60 Lite es lo poco que se calienta a pesar del uso prolongado, una buena señal para la durabilidad del celular.

Sistema operativo

Vivo le ha dado su propia vuelta al Android 15 con su sistema operativo Funtouch OS 15, que si bien no parece más divertido que el OS de Google, si resulta igual de práctico. De particular uso la barra de acceso directo a funciones que te permite ingresar rápidamente a las aplicaciones más utilizadas y también a algunas funciones IA con las que cuenta el teléfono.

El V60 Lite 5G utiliza el sistema operativo Funtouch 15 basado en el Android 15. / Juan Luis Del Campo

Entre las más prominentes está la función de añadir subtítulos IA - para la cual innecesariamente necesitas una cuenta de Vivo -, una herramienta para ayudar con las notas y la opción de traducir todo lo visto en la pantalla a través de Google Lens y si bien esta última da resultados confiables, recomiendo todavía cautela a la hora de confiar las traducciones automáticas. Además de esto, Vivo promete que utiliza una inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento tras bambalinas, aunque eso es una función más difícil de probar.

Batería

El V60 Lite 5G está empoderado por una potente batería 6.500 mAH que le da una autonomía envidiable incluso para algunos celulares de la gama alta, logrando una autonomía de casi tres días de uso regular, durante la vida diaria.

Un número que se reduce obviamente si realizas actividades más prolongadas y exhaustivas, aunque igual mantiene un buen desempeño y durante nuestras pruebas logramos entre 18 y 19 horas de reproducción continua en YouTube al máximo brillo.

La carga del celular también es rápida, gracias a que el aparato viene con su propio cargador Flash Charge de 90W y que logra llevar la batería de 0 a 100% en poco más de 50 minutos.

Conclusión

Vivo no está rompiendo paradigmas con el V60 Lite 5G y la verdad es que eso está lejos de su objetivo. Lo que ofrece es un celular confiable, con una pantalla y cámaras decentes, así como una buena batería y aderezada con algunas funciones IA, que lo hacen un confiable para tu compañero de andadas, aunque nunca la estrella del evento como lo sería un iPhone o un Samsung Galaxy. Y si eso viene a un precio (relativamente) modesto… la verdad es que es más que suficiente para muchos.