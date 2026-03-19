Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Es una cámara fotográfica o un teléfono? El Vivo X300 Pro desafía las posibilidades de lo que es capaz de hacer un smartphone, hoy que los fabricantes parecen solo concentrarse en integrar herramientas de inteligencia artificial. El nuevo modelo cuenta con un accesorio que puede cambiar la idea de tomar una buena foto o grabar videos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.