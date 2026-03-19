¿Es una cámara fotográfica o un teléfono? El Vivo X300 Pro desafía las posibilidades de lo que es capaz de hacer un smartphone, hoy que los fabricantes parecen solo concentrarse en integrar herramientas de inteligencia artificial. El nuevo modelo cuenta con un accesorio que puede cambiar la idea de tomar una buena foto o grabar videos.

Lo hemos probado y sí, el resultado es mejor de lo que se esperaba, aunque con algunos detalles. Y es que de un gama alta no se puede esperar menos.

Luego de varios años Vivo trae al país su nuevo equipo premium que está acompañado con un kit de fotografía. Aunque van por separado, está pensado exclusivamente para este modelo.

Pero antes veamos las especificaciones técnicas del teléfono.

Especificaciones Dimensiones 161,98 x 75,48 x 7,99 mm Pantalla 6,78″ LTPO

2.800 x 1.260 px

120 Hz Procesador MediaTek Dimensity 9500 RAM 16 GB Almacenamiento 512 GB Sistema operativo OriginOS6 Batería Batería BlueVolt de 6510 mAh

Carga rápida FlashCharge 90 W Cámara frontal 50 MP Cámara principal Cámara teleobjetivo 200MP

Cámara Gran angular 50 MP

Cámara principal 50MP Colores Marrón Duna, Negro obsidiana Extensor de teleobjetivo vivo Zeiss 2.35x Kit fotográfico empuñadura de cámara fotográfica

Desde el diseño prácticamente Vivo nos está gritando que el Vivo X300 Pro está pensado para la fotografía. Y es que lo que salta a la vista es el enorme módulo de cámaras, oscuro y redondo, que ocupa buena parte del teléfono.

En esta ocasión se ha probado el dispositivo de color Marrón Duna, aunque también podría verse como un color beige bastante elegante, de textura suave, muy agradable. Señala la firma que es un diseño en cristal. Además, incluye biseles simétricos ultrafinos de 1.1 mm.

A pesar del tamaño del módulo, no se siente desbalanceado en cuanto al peso. Se puede transportar con comodidad en la mano. Un detalle curioso es que el flash no se encuentra dentro del módulo de cámaras. Está a un lado, en la esquina, y es graduable.

Así es el Vivo X300 Pro en su modelo de color Marrón Duna. / Daniel Bedoya Ramos

Ciertamente un temor es que el módulo de cámaras se pueda dañar, al ser tan grande parece expuesto. Es una cobertura circular y uniforme. Pero la firma indica que cuenta con certificación IP68 e IP69, y que garantizan la protección del equipo.

Como se ve en la imagen, el módulo también sobresale de manera considerable, lo que se nota más en contraste con todo el cuerpo del teléfono que solo tiene 7,9 mm de grosor.

El diseño del equipo es ultradelgado, a pesar de incluir un módulo de cámaras que sobresale. / Daniel Bedoya Ramos

El Vivo X300 Pro tiene bordes curvos y de apariencia metálica que dan elegancia al equipo. / Daniel Bedoya Ramos

Lo demás recuerda a un teléfono normal, dentro de lo usual, agrupando en la parte inferior el puerto USB-C, los micrófonos, el altavoz y el puerto SIM. Los botones se encuentran a los lados y en la parte superior se incluye otro altavoz, que permite un sonido envolvente al momento de reproducir música y videos.

En conclusión, resulta un equipo agradable al tacto y fácil de transportar, a pesar del tamaño de su set de cámaras. Pero aquí vienen otros detalles que transforman al teléfono.

¿Es teléfono o cámara fotográfica?

Hasta ahora todo estaba dentro de lo esperado. Pero Vivo ha pensado en algo más y, adicional al Vivo X300 Pro, trae también una serie de accesorios que hacen del teléfono una verdadera cámara fotográfica.

Y para el apartado fotográfico cuenta con el apoyo de Zeiss, la firma alemana con más de un siglo de historia en el desarrollo de lentes, equipos de imagen de fotografía y video, e incluso en soluciones médicas relacionadas a la visión. Es decir, hay un respaldo que justifica pensar que el Vivo X300 Pro es algo más que un teléfono.

Así se ve el Vivo X300 Pro convertido en cámara fotográfica. / Daniel Bedoya Ramos

Estos componentes se complementan. Por un lado tenemos el kit que incluye un case o funda especial que sirve para enganchar otros accesorios: la empuñadura y el extensor de teleobjetivo. Tal como se ve en la foto, el módulo está cubierto por un adaptador con abertura para las cámaras.

El case es una pieza fundamenral para conectar todos los accesorios al teléfono. / Daniel Bedoya Ramos

Empuñadura y teleobjetivo para el Vivo X300 Pro. / Daniel Bedoya Ramos

En cuanto a la empuñadura, ayuda a tomar el celular con las manos como si fuera una cámara fotográfica. Tiene un disparador, una palanca de zoom, un dial para graduar la exposición y el botón de REC para grabar videos. En su caja también se puede encontrar algunos aros decorativos y una correa que recuerda más a una cámara.

El extensor de teleobjetivo viene por separado y es de una medida fija (2.35x). Para instalarlo solo hay que apoyar en el adaptador, apretar un botón y girar hasta que enganche. Recomiendo comenzar por instalar la empuñadura, que se coloca en la parte inferior. Esta debe ingresar encajando incluso en el puerto USB-C, a la vez que se aprieta un botón de la empuñadura para para enganchar con el case.

Así ya estarás listo para tomar las fotos, o crear contenido para tus redes sociales, sin la necesidad de estar tocando los controles de la pantalla.

Desempeño de un teléfono-cámara

Para conocer el desempeño también hay que entender el funcionamiento del Vivo X300 Pro. Hay que pensar en tres niveles. Por un lado está el procesamiento de la imagen, y para eso cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 9500, y adicional está el chip dedicado de imagen vivo V3+.

Otro detalle es un movimiento interesante que hace Vivo en los sensores. Normalmente la cámara principal es la que suele tener más megapixeles (MP), pero en esta ocasión es la cámara teleobjetivo la que lleva los 200 MP, mientras que las otras se mantienen en los 50MP (que de por sí son bastantes). Pero esta apuesta tiene sentido cuando se complementa con el extensor de teleobjetivo.

Adicional a todo esto está el nombre de Zeiss, como garantía en la calidad de la imagen. Las cámaras sin el extensor permite hasta cinco distancias focales, entre los 15mm (0.6X) y 200mm (10X). El problema es cuando se empieza a ir más allá y llegar a 100X. El resultado es una imagen más dibujada, debido al procesamiento, y pierde naturalidad. Así que la recomendación es moverse entre las distancias focales regulares. ¿Para qué más?

El Vivo X300 Pro realmente parece no necesitar un teleobjetivo físico. Comienza con una medida gran angular (izq.) de 0.6X o 15mm. Luego siguen 1X y 2X. / Daniel Bedoya Ramos

El set de cámaras permite hacer zoom de 3.5X y 10X. Luego de eso, se puede llegar a 100X pero la calidad disminuye y por eso resulta necesario el lente teleobjetivo. / Daniel Bedoya Ramos

Pero si quieres más, entonces entra en la cancha el extensor de teleobjetivo para sacarle el jugo a esos 200MP, pues este accesorio trabaja directamente con el sensor de la cámara teleobjetivo. Luego de instalarlo, hay que activar la función Extensor de Teleobjetivo, de lo contrario se verá la imagen invertida o una mancha oscura en la distancia focal 24mm.

El resultado mejora bastante, pero también tiene sus límites.

El extensor de teleobjetivo comienza con una medida de 200mm (izq.), pero a medida que se amplía el zoom la definición se ve afectada. / Daniel Bedoya Ramos

El Vivo X300 Pro puede alcanzar un zoom de 5400mm, pero la imagen resulta algo dibujada por la composición que hace la IA. / Daniel Bedoya Ramos

La primera medida del extensor es 200mm. Luego siguen tres medidas hasta los 1600mm. En este nivel la fotografía resulta aceptable, aunque ya se comienza a pelear con la estabilización. El problema es cuando queremos ir más allá y llegar a los 5400mm. Aunque es una imagen que se distingue, ya resulta poco natural, como se aprecia en el Planetario Solar, de Chorrillos, tomado desde el Parque Salazar, en Miraflores.

El desempeño es bastante bueno, y va mejorando con los accesorios. Quizá se debería trabajar más en el procesamiento de las fotos, cuando se lleva el zoom hacia el extremo, para que las fotos no pierdan naturalidad, en especial cuando hay personas en la imagen.

El resto de funciones es lo esperado en un gama alta: grabación de video en 4K, uso de 120 fps, acceso a funciones de inteligencia artificial, entre otras características. Ahora veamos algunos resultados.

El Vivo X300 Pro capta los colores intensos del atardecer, sin perder definición en el zoom de 10X. / Daniel Bedoya Ramos

La cámara es rápida y tiene buena definición. Mantiene la naturalidad de la escena. / Daniel Bedoya Ramos

El teleobjetivo de Vivo X300 Pro alcanza a captar incluso un avión en movimiento, aunque puede perder estabilidad. / Daniel Bedoya Ramos

El Vivo X300 Pro tiene una facilidad para captar paisajes. / Daniel Bedoya Ramos

El teleobjetivo del Vivo X300 Pro permite llegar a distancias largas sin tener que hacer un recorte. Sni embargo se pierde definición. / Daniel Bedoya Ramos

Esta imagen fue tomada desde uno de los acantilados de la Costa Verde, frente a Miraflores. / Daniel Bedoya Ramos

El teleobjetivo, como accesorio, permite captar a personas en movimiento aunque se encuentren a gran distancia. / Daniel Bedoya Ramos

Las fotos de noche tienen buena iluminación que permite captar bien los colores. / Daniel Bedoya Ramos