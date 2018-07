¿Cómo usar WhatsApp en el 2018? 20 secretos, trucos y tips para usar la aplicación

WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo. Lo que comenzó como una forma simple de hacer la libreta de contactos electrónica más funcional, se convirtió en una compra millonaria de parte de Facebook, que impulsó el servicio de mensajería gratuita instantánea globalmente.

Al principio esta app comenzó con una suscripción mínima de pago para usarla luego del año gratis. Los más antiguos usuarios de WhatsApp pueden confirmar esta información, sobre una ventana que aparecía en la App una vez completada el periodo gratis de uso.



A pesar que sólo se tenía que pagar un dólar, esto se eliminó para convertirse en una aplicación gratuita, infaltable en cualquier Smartphone de hoy. Aquí les compartimos algunas útiles funciones y trucos de WhatsApp para sacarle el máximo provecho. Algunas sólo son conocidas por pocas personas:

1. Usar WhatsApp con otro teléfono:

Lo único que te pide WhatsApp para registrarte es tu número de teléfono. Este funciona como tu usuario único frente a las millones de personas que lo usan diariamente en el mundo. Lastimosamente, esto puede ser una maldición o una bendición para quién lo use.

En caso cambiemos de teléfono, no te preocupes. Tu cuenta de WhatsApp estará a salvo con tal que instales la aplicación en tu nueva terminal. Eso sí, si quieres recuperar tus contactos o conversaciones, tendrás que hacerlo desde el antiguo celular o a través de un respaldo.

2. Consigue las novedades de WhatsApp antes que nadie:

Para enterarte de lo último que tiene WhatsApp, o tendrá en un futuro, deberás inscribirte al programa de beta de la aplicación. Lo único que tienes que hacer es asociarte con tu correo electrónico y descargar esta versión de WhatsApp que se irá actualizando con nuevas opciones poco a poco.

3. Libera espacio en WhatsApp:

A pesar de la eliminación de unas fotos o videos, esta aplicación va guardando en el caché del teléfono todo lo que pasa con la misma. Para eliminar estos datos que llenan la memoria de nuestro celular, deberás ir a Configuración, Aplicaciones y seleccionar WhatsApp.



Dentro de estas opciones podremos borrar el caché o todos los datos de la App. Recuerden guardar su información importante antes de hacer esto último.

4. Usar WhatsApp en la web:

Si aún no sabes utilizar WhatsApp en su versión navegador, tranquilo, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ir a la web oficial de WhatsApp y te saldrá un código QR. Luego, en tu celular deberás ingresar a la aplicación y, en los famosos tres puntos de configuración, seleccionar la opción “WhatsApp Web”

Al ser la primera vez, la aplicación abrirá tu cámara. Apúntala a la pantalla de tu computadora o tu laptop donde tienes el código QR y automáticamente se conectará con tu cuenta. Recuerda cerrar tu sesión si no estás utilizando una computadora personal para que no se metan en tus chats.

5. Usar WhatsApp desde el escritorio de la computadora:

Otra opción, por si no quieres depender de un navegador para ingresar a los chats, es descargar la aplicación para Windows oficial de la página de WhatsApp. Ingresar será igual que cómo lo hiciste con WhatsApp Web, a través de un código QR.

6. Usar WhatsApp en una Tablet u otro dispositivo:

Si quieren utilizar WhatsApp en algún dispositivo que no tenga un número, como las tablets o cámaras con un sistema operativo para instalar aplicaciones, también podrás ingresar a la aplicación. Para hacerlo, en el momento de pedirte el número, solo tienes que tener a la mano tu celular para ingresar el código que te enviarán para confirmar tu identidad y listo.

7. Utilizar WhatsApp para llamar contactos:

Gracias a las nuevas actualizaciones, podemos configurar en el teléfono en las llamadas, para que un contacto sea llamado a través de WhatsApp por defecto. De esta manera, cada vez que intentemos marcar su número, lo llamaremos a través de la App automáticamente.

8. Escribir un mensaje con el asistente de voz:

Si estamos con las manos ocupadas, tengamos un Android o un iPhone, podremos utilizar los asistentes de voz para enviar un mensaje a través de un dictado.



Para ello, debemos tener nuestro asistente configurado para que pueda funcionar con WhatsApp y luego utilizar los comandos de voz para activar el asistente y decir “enviar WhatsApp a” junto al nombre de contacto. Finalmente, dictaremos el mensaje que queremos enviar.

9. Tener varios administradores en un grupo de WhatsApp:

¿Tu grupo creció y necesitas otro administrador? Tranquilo. En WhatsApp existe la opción para crear varios administradores en un grupo. Para designar a otro administrador, debes seleccionar su contacto dentro de la lista de participantes y darle esta nueva función.

10. ¿Cómo saber quiénes leyeron el mensaje en un grupo?

Normalmente, en un grupo hay tantos participantes que es difícil conseguir el doble check azul, que significa que todos leyeron el mensaje. Si queremos saber exactamente quiénes lo leyeron, debemos seleccionar el mensaje e ir a la pestaña de información.



Allí nos dirá quiénes lo leyeron, quiénes lo recibieron y quienes aún no lo reciben porque no se han conectado.

11. ¿Cómo eliminar un chat en WhatsApp?

Si seleccionamos un chat, podremos hacer muchas cosas con él: archivarlo, que no aparezca dentro de los chats principales sino sólo en la pestaña “chats archivados”, eliminarlos completamente o vaciar el chat, “limpiando” el contacto de todos los mensajes hasta la fecha, pero con la posibilidad de recuperarlos con una copia de seguridad.

12. ¿Cómo enviar un chat por correo?

Una forma muy simple para conservar los chats que queremos guardar, es enviarlos a través de nuestro correo electrónico. Para esto, debemos seleccionar el chat que queremos enviar y dar la opción de “exportar”. Se nos preguntará si queremos incluir los archivos multimedia.



Luego de eso, seleccionamos nuestro correo y dentro del mismo se adjuntará el archivo de texto con los mensajes junto a todas las imágenes y videos que se encontraban en el chat, en caso hayamos activado la selección de archivos multimedia.

13. Buscar mensajes en un chat:

Ya sea en un chat grupal o en uno personal, a veces existen mensajes que necesitamos guardar pero que no lo hacemos y luego tenemos que retroceder semanas de mensajes antes de dar con el correcto. Sin embargo, si utilizamos el buscador dentro de las opciones de chat, podremos buscar un mensaje en específico

14. Guardar un mensaje o foto:

Lo mejor de WhatsApp, en caso tengas que recordar información importante, es la opción de guardar como favorito o “destacado” dentro del mismo chat. Para hacerlo, deberás seleccionar el mensaje y colocarle la estrella. Cuando veamos este contacto en la pestaña de información, podremos acceder a esta lista de mensajes destacados y ver todo lo que hemos guardado hasta la fecha.

15. Utilizar GIFs como respuestas:

¿Cansado de utilizar emojis o mensajes de texto normales? No te preocupes, podrás responder cualquier mensaje con un divertido GIF.



Para activarlos, lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción de GIFs en lugar de los emojis cuando abras esa ventana y podrás seleccionar los que gustes, hasta buscar alguno personalizado con los términos correctos.



16. Emojis más grandes:

Uno de los trucos más recientes de WhatsApp es enviar emojis de diferentes tamaños, ¿cómo hacerlo? El método es bastante simple. Dependiendo qué tan grande quieres que sea tu emoji, deberás enviarlo de forma individual o varios a la vez en un solo mensaje.



Así, uno solo se verá muy grande, dos se verán grandes, tres de tamaño mediano y a partir de cuatro para delante de tamaño pequeño.

17. Poner formato a un texto en WhatsApp:

Si quieren utilizar sus mensajes en negritas, cursivas o tachados, deberán hacer lo siguiente:



Negrita: colocar la palabra entre asteriscos (*)

Cursiva: poner entre las palabras guiones bajos (_)

Tachado: tener la palabra o frase dentro de virguillas (~)



18. Saber a qué hora una persona leyó un mensaje:

Los famosos “checks azules” no sólo permitieron saber cuándo una persona lee nuestros mensajes, también nos permiten saber exactamente a qué hora lo hacen.



Si vamos a la información de los mensajes, podremos ver a qué hora se envió el mensaje, a qué hora lo recibieron y a qué hora lo leyeron, en caso se active el “doble check azul”.

19. Vuélvete invisible en WhatsApp:

Si no quieres que nadie sepa en qué momento lees los mensajes o bloquear tus estados para que sólo pocas personas lo vean, deberás desactivar estas opciones en la configuración de tu cuenta.



En preferencias de privacidad podrás encontrar estas y otras opciones para pasar desapercibido en WhatsApp. Incluso podrán bloquear su foto de perfil y estado para que sólo sus contactos lo vean.

20. Descubre si has sido bloqueado:

Si alguna vez pensaste que alguien te bloqueó en WhatsApp, podrías identificarlo si no puedes ver su foto de perfil, sus estados, su descripción o si simplemente no le llegan los mensajes / lo lee.



Sin embargo, la prueba definitiva es realizando una llamada de voz. Si esta persona te bloqueó, la aplicación te enviará un mensaje automático de que no puedes llamar a este contacto.