WhatsApp tendrá restricciones en su versión para menores de 14 años. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

WhatsApp ha presentado las nuevas cuentas para menores administradas los padres, una opción con la que permite configurar una cuenta para preadolescentes menores de 14 años con controles para limitar su experiencia a mensajes y llamadas en la plataforma.

