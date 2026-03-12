WhatsApp ha presentado las nuevas cuentas para menores administradas los padres, una opción con la que permite configurar una cuenta para preadolescentes menores de 14 años con controles para limitar su experiencia a mensajes y llamadas en la plataforma.

La compañía ha estado trabajando en esta nueva opción durante los últimos meses con la idea de ofrecer una mayor capacidad de control y supervisión hacia la actividad del menor en la red social de mensajería instantánea, de cara a continuar facilitando el uso de esta plataforma como la forma en la que las familias se comunican en su día a día.

Concretamente, las nuevas cuentas administradas por los padres incluyen por defecto configuraciones más estrictas, controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes en sus primeras experiencias con la mensajería.

Las nuevas cuentas administradas por los padres en WhatsApp. / WHATSAPP

Así, están pensadas para un uso por parte de usuarios menores de 14 años en el caso de España y menores de 13 en el resto de países europeos, que solo podrán acceder a las funciones de llamadas y mensajes en WhatsApp.

Es decir, las cuentas gestionadas por los padres no incluirán funciones como la inteligencia artificial (IA) de Meta, los canales o los estados, y los mensajes que desaparecen no estarán disponibles en las conversaciones individuales.

Igualmente, como ha explicado la compañía en un comunicado, los padres dispondrán de controles parentales para gestionar quién puede ponerse en contacto con el menor, así como para decidir sobre los grupos a los que puede unirse y las cuestiones relacionadas con la configuración de privacidad.

Por ejemplo, los padres podrán revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y recibirán una notificación si el menor ha creado un grupo o si ha cambiado su nombre o su fotografía de perfil.

Con todo, WhatsApp ha matizado que todas las conversaciones personales de las cuentas administradas por los padres se mantienen con la privacidad característica de la plataforma y están cifradas de extremo a extremo.

Por tanto, los padres solo podrán acceder a información ofrecida por herramientas y estadísticas, especialmente en relación con los grupos. Podrán acceder a esta información de sus propias cuentas de WhatsApp en sus dispositivos.

Para crear una cuenta administrada por un padre, madre o tutor, se requiere acceso al dispositivo del menor y del padre a cargo al mismo tiempo para vincular ambas cuentas. Asimismo, las opciones de controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN, al que solo tienen acceso los padres, en el dispositivo administrado.

Es decir, los menores no podrán cambiar ningún ajuste de los controles parentales establecidos, porque se requerirá el PIN parental para poder acceder a dichos configuraciones.

Por otra parte, una vez los preadolescentes cumplan tengan la edad para utilizar una cuenta estándar de WhatsApp, se les enviará una notificación informativa por adelantado tanto a los padres como a los adolescentes, donde se les explicará cuándo su cuenta puede dejar de ser administrada por los padres.

No obstante, los padres a cargo tendrán la opción de retrasar la transición a una cuenta estándar hasta 12 meses más, de manera que sean los encargados de decidir el momento adecuado para sus hijos adolescentes.

Con todo ello, las nuevas cuentas administradas por los padres en WhatsApp estarán disponibles durante los próximos meses a nivel global. Así, la red social propiedad de Meta ha matizado que se trata de una nueva opción que ha surgido a partir de los comentarios de los padres y tutores, que querían poder introducir a sus hijos preadolescentes en WhatsApp de forma segura para compartir novedades, hablar de los planes familiares o simplemente informar de cuándo se ha llegado a casa.