Perder el celular, ya sea por robo o por un descuido, es lo peor que le puede pasar a muchas personas. Más allá de la pérdida económica que esto significa, está la pérdida de información importante que se puede ir con el aparato.

A veces, mucha de esta información valiosa puede estar en los chat de WhatsApp, la app de mensajería por Interntet, que sigue escalando en cantidad de usuarios alrededor del mundo.

A través de su página oficial en Internet, WhatsApp brinda la siguiente información para que bloquees tu cuenta en caso te roben o pierdas el móvil.

--- ¿Cómo bloqueo mi WhatsApp si pierdo el celular? ---



1. Bloquea tu tarjeta SIM. Primero debes llamar a tu operador de telefonía móvil y pedir que bloqueen tu tarjeta SIM. Después del bloqueo, ya no será posible verificar la cuenta de nuevo en ese teléfono porque es necesario recibir un mensaje de texto (SMS) o una llamada para verificar la cuenta.



2. A partir de aquí, tienes dos opciones:

- Utiliza una tarjeta SIM nueva con el mismo número de teléfono para activar WhatsApp en tu teléfono nuevo. Esta es la forma más rápida de desactivar WhatsApp en el teléfono robado. Solo se puede activar una cuenta de WhatsApp con un número de teléfono y en un solo dispositivo a la vez.

- Envíale un correo electrónico a WhatsApp (support@whatsapp.com) incluyendo la frase "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" y tu número de teléfono en el formato internacional completo.

La app de mensajería aclara que aunque tengas la tarjeta SIM bloqueada y el servicio telefónico suspendido, WhatsApp podría utilizarse con una conexión Wi-Fi si no los contactas para solicitar la desactivación de tu cuenta.



Asimismo, subraya que ellos no pueden ayudarte a localizar tu teléfono y que tampoco es posible desactivar tu cuenta desde otro dispositivo.



En cuanto a la recuperación de chats, precisa que esto es posible solo si creaste una copia de seguridad en Google Drive, iCloud o OneDrive antes de que te robaran o perdieras el teléfono.



--- DATO ---

Una vez que bloqueas tu cuenta de WhatsApp, esta no estará borrada completamente. Tus contactos todavía podrán ver tu perfil y enviarte mensajes, que quedarán pendientes durante un periodo máximo de 30 días. Pasado este tiempo, tu cuenta se borrará por completo.

Si aún no tienes WhatsApp, aquí los enlaces de descarga:



- Android

- iPhone

- Mac o Windows

- Windows Phone

Síguenos en Twitter: