Apple ha presentado las nuevas capacidades de la última iteración de su sistema operativo, iOS 17, que presenta múltiples opciones de personalización para los contactos, con tarjetas individuales, así como una función de transcripción de mensajes en tiempo real con Live Voicemail.

En primer lugar, ha centrado su presentación en las nuevas capacidades del sistema operativo para sus smartphones, iOS 17, que en esta ocasión introduce múltiples opciones de personalización para los contactos con Contact Posters.

Esta opción permite crear tarjetas especiales para cada contacto, a los que se podrá añadir una fotografía o un avatar, así como un formato de texto, con diferentes fuentes e idiomas, introduciendo también el japonés, en formato vertical.

Una de las novedades más destacadas de la última iteración de iOS es la capacidad de transcribir en tiempo real un mensaje de voz que se se esté dejando en el contestador gracias a Live Voicemail, una opción enfocada a la accesibilidad, uno de las prioridades de la firma tecnológica en sus últimos trabajos a nivel de software.

Otra de las características que introduce el sistema operativo para iPhone es la función de Check In, que permite a los usuarios compartir su ubicación y que otros puedan seguir sus pasos para saber, por ejemplo, que llega a casa de forma segura. De no ser así, la aplicación envía un aviso de alerta de que dicho individuo no ha dado la señal de haber llegado al hogar.

Apple también se ha centrado en otras formas de conectar con lo usuarios, que ahora podrán juntar dos dispositivos (dos iPhones o un iPhone y un Apple Watch) para descargar los datos de contacto -NameDrop- en el otro dispositivo sin necesidad de intercambiar verbalmente el teléfono o el correo electónico.

Asimismo, AirDrop introduce una importante novedad para compartir archivos con otros dispositivos únicamente acercando uno a otro y también permite convertir los emoticonos en emoji en Mensajes, así como crear GIFs de videos de la galería e introducirlos en el apartado de stickers.

Journal también forma parte de iOS 17. Se trata de una aplicación que funciona como diario interactivo y muestra lo que se ha hecho a lo largo del día, esto es, las notas que se ha tomado, las canciones que se han escuchado o las fotografías que se han tomado. “Es una forma de preservar recuerdos”, ha comentado el vicepresidente de Software Engineering de Apple, Craig Federighi, encargado de esta parte de la presentación.

Otra función para FaceTime es la que permite a los usuarios dejar un mensaje de video en caso de que el remitente no haya respondido a una llamada y al que puede acceder en el momento que considere oportuno.