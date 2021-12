Uno de los últimos grandes dispositivos móviles que Xiaomi destinó al 2021 es el Xiaomi 11 Lite 5G NE, una nueva edición del equipo que la firma china lanzó originalmente en abril de 2021. Si bien la revisión de este equipo conserva todas las características que le brindaron reconocimiento entre los entusiastas de la tecnología, esta vez viene recargado con algunos ajustes que no hacen más que mejorar su propuesta.

El Comercio tuvo la oportunidad de probar por varias semanas este smartphone y en este análisis te comentamos las razones por las que es una de las mejores opciones a elegir si lo que se busca es un buen terminal gama media que en ocasiones roza la gama alta en varios de sus apartados.

Ficha técnica

ESPECIFICACIONES Xiaomi 11 Lite 5G NE Pantalla AMOLED+FHD de 6,55 pulgadas con 90 Hz/HDR10/Gorilla Glass 5 Dimensiones 160.53 x 75.73 x 6.81 mm/158 g Procesador Qualcomm Snapdragon 778G Batería 4.250 mAh/Carga rápida 33W RAM y almacenamiento 6GB + 128 GB/8 GB+ 256 GB Cámaras Principal: 64 MP, f/1.79

Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2

Macro: 2 MP, f/2.4

Frontal: 20 MP Conectividad Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Otros Sonido estéreo, infrarrojos, lector lateral de huellas

¿Está en mi bolsillo?

El Xiaomi 11 Lite destacó a inicios de año por su elegante diseño y, sobre todo, por su peso. Cuando la firma promocionó al equipo como un auténtico peso pluma entre sus congéneres de la gama media, no mentía, ya que con tan solo 158 gramos, deja muy por detrás al resto de dispositivos móviles de este rango. El portarlo en los bolsillos es una experiencia única y una declaración de principios sobre portabilidad sobre todo si consideramos sus dimensiones y pantalla de 6,55 pulgadas con Gorilla Glass 5.

Respecto a esto último, el panel AMOLED Full HD+ sigue siendo igual de cumplidor que en la primera versión del teléfono. Las opciones de resolución con HDR10 y nivel de brillo de 800 nits lo convierten en un excelente terminal en lo que al apartado visual se refiere. Por supuesto, lo más recomendable es cambiar la tasa de refresco de la pantalla de los 60 Hz que vienen por defecto a los 90 Hz, brindándole más fluidez de imagen y transiciones entre ventanas al panel.

La ligereza del equipo es uno de sus principales atractivos para el público. (Foto: Xiaomi)

El principal cambio

Además de brindarnos una nueva paleta de colores para sus modelos, el Xiaomi 11 Lite 5G NE cuenta con un nuevo procesador que reemplaza al Snapdragon 732G (4G): el Qualcomm Snapdragon 778G, un chipset que destaca por su compatibilidad con redes 5G y por tener una mayor potencia que la del antes mencionado. Gracias a este nuevo SoC (sistema en un chip por sus siglas en inglés), todas las tareas que un usuario común realiza en su móvil pueden ser logradas sin esfuerzo alguno por el equipo.

No obstante, si de gaming hablamos, la situación cambia ligeramente. El Snapdragon 778G logra que varios de los videojuegos más populares para celulares en la actualidad como Pokémon Unite, Call of Duty Mobile y League of Legends: Wild Rift se ejecuten a una tasa de cuadros por segundo óptima. Sin embargo, algunos títulos un poco más demandantes como Genshin Impact llegan a forzar el procesador, provocando que el equipo se eleve a temperaturas considerables.

Evidentemente, este no es un equipo especializado en gaming, y es probable que existan alternativas más adecuadas si el interés del usuario es esta actividad. Pero, incluso si no lo es, Xiaomi 11 Lite 5G NE es una opción más que capaz de saciar las inquietudes de un jugador que no se concentre en aspectos como cuadros por segundo, delay y otras cuestiones técnicas si además consideramos sus 6 u 8 GB de RAM, dependiendo el modelo.

Evidentemente, el aspecto que más resalta del nuevo chipset es su conectividad 5G, aprovechando la velocidad y cobertura que brinda esta red en la actualidad. No obstante, dado que la infraestructura no está totalmente establecida en Perú, es probable que solo pueda ser aprovechada en ciertas zonas.

El rendimiento con juegos de última generación como Genshin Impact repercute en el procesador, pese a ser más potente que el de su versión anterior. (Foto: El Comercio)

Cámaras que superan las expectativas

Hablando del apartado fotográfico, el Xiaomi 11 Lite 5G NE posee una composición de cámaras que no deja indiferente a los entusiastas de las imágenes artísticas en celulares. El lente principal de 64 megapíxeles es el que mejor se defiende del arreglo con capturas nítidas, HDR, Cámara IA (Inteligencia Artificial), estabilizador con modo automático y manual más que cumplidor.

Foto capturada con el lente principal del Xiaomi 11 Lite 5G NE. (Foto: El Comercio)

El gran angular de 8 MP también brinda un rendimiento destacable, sin acercarse a la excelencia del sensor antes mencionado. Las fotografías que llega a realizar en ciertos escenarios y siendo manipulado por las manos correctas logra resultados óptimos. Por otra parte, el macro destaca mucho más ya que, como ya ha exhibido Xiaomi con otros equipos móviles, este lente es uno de los que mejor se les da con una nitidez insuperable para tomas muy cerradas y enfoque a elementos pequeños.

Foto capturada con el lente macro del Xiaomi 11 Lite 5G NE. (Foto: El Comercio)

La cámara frontal -o selfie- de 20 MP también rinde correctamente, con un modo retrato que permite tomar fotografías personales más bellas. Por supuesto, el software nativo de la cámara también nos da varias opciones para grabar video, siendo la filmación en 1080p a 60 FPS y en 4K a 30 FPS las que más brillan.

Las cámaras de este dispositivo móvil no son excesivamente espectaculares, pero para el rango de precio que tiene y la competencia en su gama, representa un digno adversario a tomar en cuenta. Por supuesto, todo el material capturado puede ser guardado en el almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB dependiendo de la variante elegida por el usuario.

Foto capturada con el lente principal del Xiaomi 11 Lite 5G NE. (Foto: El Comercio)

Foto capturada con el lente gran angular del Xiaomi 11 Lite 5G NE. (Foto: El Comercio)

Foto capturada con el lente principal del Xiaomi 11 Lite 5G NE. (Foto: El Comercio)

Autonomía inesperada

Toca hablar de la batería, y este es un aspecto en el que Xiaomi siempre ha resaltado o sorprendido. Tratándose de un equipo con un peso de 158 gramos, era evidente que la firma tenía que hacer recortes para no comprometer el acabado del 11 Lite 5G NE. Sin embargo, pese a esto, la energía con la que cuenta sigue siendo demoledora: 4,250 mAh con carga rápida de 33W no es cualquier cosa.

Al tener una batería más pequeña y ligera que la de sus hermanos en otras gamas, este smartphone brinda una autonomía un tanto más corta, pero no en exceso. Hemos pasado horas usando el smartphone con tareas demandantes de energía como ver videos en alta calidad con un nivel de brillo elevado, jugando videojuegos y escuchando música y hemos terminado el día sin necesidad de cargarlo.

Claro está que esto dependerá mucho de la frecuencia con la que el usuario utilice el dispositivo pero, el hecho de contar con carga rápida y una batería más pequeña permite que el smartphone pueda ir de 0 a 100% mucho más deprisa que con una fuente más grande.

Pese a tener una batería más compacta para mantener su peso pluma, la autonomía del equipo es bastante buena. (Foto: El Comercio)

Conclusiones

El Xiaomi 11 Lite 5G NE es uno de los mejores equipos gama media disponibles en el mercado. El equipo sigue la tradición de su marca y conserva esa relación calidad-precio que ha ganado tantos adeptos entre los usuarios, aspirando ser de un rango de especificaciones y costo más elevado sin verdaderamente llegar a ello. Personalmente, el único punto en contra que le pudimos encontrar fue la ausencia del jack de audio para audífonos que sigue tan presente en su gama pero que, por alguna razón, la firma decidió obviar en este modelo.

En Perú, el Xiaomi 11 Lite 5G NE puede ser adquirido en color rosa melocotón, blanco copo de nieve y negro trufa tanto en su variante de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno como en la de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. El primero cuesta S/1669 mientras que el otro puede comprarse a S/2199 en distribuidores autorizados.

Xiaomi 11 Lite 5G NE se sitúa como uno de los mejores móviles gama media del 2021. (Foto: El Comercio)

