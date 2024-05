Ya desde el Xiaomi 13 Ultra del año pasado se veían las claras intenciones de la firma asiática por enfocarse en el apartado fotográfico. El nuevo modelo en sí es una gran apuesta; sin embargo, no cabe duda que las cámaras son las grandes protagonistas. Por eso, la colaboración con Leica–que comenzó hace dos versiones atrás, con el 12 Ultra– continúa hoy y le otorga una ventaja frente a sus competidores, al menos en cuanto a hardware.

Tuve la oportunidad de probar el celular por algunas semanas, así que aquí te voy a contar qué tal me fue y si realmente este equipo de S/ 5499 (en preventa) vale la pena.

Características del Xiaomi 14 Ultra

Diseño que enamora

Francamente, soy más amante de los diseños minimalistas que de los que están muy recargados de detalles o tienen elementos demasiado vistosos. Son gustos. Sin embargo, el flagship de Xiaomi me parece una delicia. Es una mezcla entre lo sencillo pero elegante y lo monumental. Sencillo por su apariencia sobria y limpia, que se ve drásticamente interrumpida por el amplio módulo fotográfico circular, característico de Leica.

Un módulo que, a comparación las versiones de años pasados, se ha ido encogiendo, de tal manera que ya no se ve como una protuberancia que sobre sale demasiado. En mi opinión, ese cambio es un acierto.

Estilo minimalista interrumpido por el módulo fotográfico

La carcasa está construida de cuero vegano, por lo que será difícil que se quiñe o raje, pese a eso, el teléfono incluye un ‘case’ de plástico. El que se sienta más protegido con este puede utilizarlo tranquilamente.

El 14 Ultra no sigue la tendencia de Apple y Samsung de agregar marcos de titanio, sino que utiliza aluminio. Algo que llama la atención es la rugosidad de los botones de volumen y encendido-apagado. Aunque es un pequeño detalle, ayuda a encontrarlos con el tacto rápidamente.

En la parte delantera, Xiaomi sí está más cerca de la tendencia actual de dejar atrás las pantallas curvas, que poco suman al rendimiento del equipo. Hace unos años, Samsung comenzó está moda para darle un aspecto más exclusivo a sus diseños. Con sus últimos lanzamientos, la firma surcoreana dio marcha atrás al presentar sus modelos S24 más planos. Si bien Xiaomi no adopta un panel 100% plano, apuesta por una curvatura menor.

En la parte superior de la pantalla, como ya es costumbre, se aloja la cámara frontal. Felizmente, el agujero es pequeño, así que no descuadra la estética.

Pantalla por mejorar

Sin muchas novedades en esta sección. Xiaomi repite la mayoría de las especificaciones ya presentes en el modelo del año pasado. Pantalla de 6,7 pulgadas, resolución Quad HD+, tecnología amoled de tipo LTPO adaptable de 1 a 120 Hz, así como compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+.

¿Qué mejoras hay? De acuerdo a la compañía, el panel es 10 veces más resistente a caídas respecto al modelo del año pasado. Se ve también la pantalla menos curva, lo que ayuda a evitar los tan molestos toques fantasmas.

No obstante, si hablamos de la calibración del color y la imagen, nos topamos ante un gran producto. Desde los ajustes podemos configurar el esquema de colores y la resolución (por defecto viene en FHD+).

No va tan bien, en cambio, el brillo de la pantalla. Aunque el 14 Ultra posee 3.000 nits, la gestión de ellos parece no ser la mejor. Al grabar en campo abierto, en un día bastante iluminado, el reflejo de la luz dificulta ver la pantalla con facilidad. Además, el brillo automático tampoco es tan preciso, obligándonos a acomodarlo manualmente.

Rendimiento: imparable

El Xiaomi 14 Ultra aloja en su interior el chipset más potente de Qualcomm, hablamos del Snapdragon 8 Gen 3, un procesador que también adoptan modelos como el Galaxy S24 Ultra de Samsung o el Magic 6 Pro de Honor, ambos celulares de la más alta gama del mercado.

Esta pieza ha demostrado ser una verdadera máquina, con capacidad por ejemplo de gestionar mucho mejor la temperatura del teléfono, además, de correr cualquier aplicación, incluso las más pesadas. Ya sea que juguemos los videojuegos que demandan más recursos, grabemos contenido o utilicemos aplicaciones de edición, el dispositivo no presenta retrasos, es realmente rápido. Asimismo, llega con integración de modelos de AI generativa

Acompañan al procesador un sistema de 16 GB de RAM (LPDDR5X) y 512 GB de memoria interna, una combinación bastante poderosa que asegura una fluidez casi absoluta a la hora de usar el equipo. El ‘multitasking’ no será un problema. Es decir, tener varias ventanas abiertas a la vez e ir de una a otra será una experiencia totalmente ligera y rápida.

Y en cuanto al sistema operativo, tenemos a HyperOS, la nueva ROM de la compañía basada en Android 14. El sistema operativo es ahora más ligero, con animaciones más optimizadas, pero bastante similar a MIUI. Algo que Xiaomi mantiene es ese parecido a iOS, el sistema operativo de Apple para iPhone. Una muestra de ellos es la pantalla de bloqueo, réplica del iPhone 15. Es en síntesis una ROM bastante amigable.

El Xiaomi 14 Ultra viene con el nuevo ROM de la compañía, HyperOS

Cámaras: la cereza del pastel

¿Una cámara hecha celular o un celular en una cámara? Xiaomi, desde hace varios años, intenta quedarse con el título a mejor smartphone para tomar fotos y vaya que cada vez anda más cerca. ¿O ya lo consiguió? Quizás la respuesta pueda variar según a quién se le pregunte, pero de lo que no cabe duda es que nos encontramos ante uno de los mejores apartados fotográficos del mercado.

Apenas abrimos la aplicación nativa de cámara, se nos da a elegir entre los modos Leica Vibrant y Leica Authentic, ambos desarrollados por Leica. De acuerdo a la empresa alemana, el primero se centra en una reproducción del color estéticamente agradable y natural, sombras bien dibujadas, contrastes realistas y detalles más finos; por otro lado, el segundo permite fotografías con colores más vivos pero realistas. En lo personal, es Authentic Leica el que ofrece una mejor experiencia, ofreciendo –efectivamente, como su nombre sugiere– una experiencia más realista.

Pasamos a ver ahora las características de cada cámara. Por un lado tenemos la principal de 50 MP, apertura ajustable de f/1.63 a f/4.0, distancia focal de 23 mm, estabilización de imágenes (OIS) y un sensor de una pulgada Sony LYT-900.

Módulo fotográico / Christian Mestanza Arquiñigo

Está también un teleobjetivo de 75mm, con 50 MP, apertura focal de f/1.8, distancia focal de 75mm (3,2x), compatible con foto macro de 10cm y OIS. Además, un segundo teleobjetivo periscópico de 120 mm, con 50 MP, apertura de 120mm (5x), compatible con fotografía macro 30cm y OIS.

Por último, encontramos un ultra gran angular de 12mm, con 50MP, apertura de f/1.8, distancia focal equivalente a 12mm, compatible con fotografía macro de 5 cm.

¿Cómo se traducen todos estos números en la experiencia? El Xiaomi 14 ultra tiene sin duda una de las mejores cámaras del mercado. ¿Es el número uno? Eso es debatible, pero sin lugar a duda ocupa unos de los primeros puestos. Por ejemplo, el medio CNET recientemente sí lo calificó como el mejor de lo que va en 2024. Wired, por su parte, también lo ubica en el puesto número uno, aunque fuera de los Estados Unidos, ya que en ese país no cuenta con soporte -contando EE.UU., dicho puesto se lo llevan el Pixel 8 y Pixel 8 Pro–. La firma de análisis Dxomark, lo ubica más abajo, en el puesto 14, mientras que el Huawei Pura 70 Ultra se lleva el primer puesto.

Una de las principales razones de tantos elogios es el sensor Sony de una pulgada que integra el equipo. Es un sensor bastante grande –esto explica por qué de un módulo fotográfico tan grande–, que permite un mayor ingreso de luz y, por ende, da como resultado detalles más nítidos e imágenes más iluminadas con poca luz, así como menos granulado.

A eso se suma la apertura focal y el gran rango dinámico que posee el dispositivo. En el modo Pro es posible cambiar casi todos estos ajustes, casi como si estuviéramos trabajando con una cámara réflex.

Particularmente nunca he sido un seguidor del zoom; sin embargo, el 14 Ultra toma tan buenas escenas con 3,2x y 5X que probablemente acabemos utilizando los teleobjetivos más que la cámara principal. Por lo general, el zoom arruina la calidad de la imagen, y si bien en este equipo también hay cierta pérdida, no es tanta. Incluso hasta con un disparo de 30x las fotografías son aprovechables, más allá de esa cifra las imágenes pierden su nitidez.

Aunque la cámara principal de 23mm casi tiene distancia focal de gran angular, a veces, se hace necesario recurrir al ultra gran angular, de 12mm. En líneas generales se comporta bastante bien, aunque de las cuatro cámaras, es la más floja de todas.

Finalmente, tenemos la cámara frontal. Saca buenas fotos, mas no las mejores del mercado. Lo malo es que no trabaja tan bien la luz. En lugares muy iluminados las fotos quedan un poco quemadas, el HDR es excesivo. En espacios cerrados con buena iluminación natural, las cosas van un poco mejor.

Para que sea una cámara más completa, Xiaomi vende un kit de fotografía que incluye un estuche y una carcasa que proporciona controles físicos a la cámara, de tal manera que podamos usar este teléfono como si tuviéramos un cámara normal.

Kit fotográfico para el Xiaomi 14 Ultra.

¿Y qué tal son los videos? Podemos grabar hasta en 8K. Las especificaciones puntuales son las siguientes:

· Grabación de video con Dolby Vision en hasta 4K a 60fps

· Grabación de video HDR en hasta 4K a 30fps

· Grabación de video en 8K (7680 x 4320) a 30fps

· Grabación de video en 4K (3840 x 2160) a 24fps, 30fps, 60fps o 120fps

· Grabación de video en HD 1080p (1920 x 1080) a 30fps o 60fps.

· Grabación de video en HD 720p (1280 x 720) a 30fps

· Video ultranocturno de hasta 4K a 24fps

El resultado es bastante bueno. Para ponerlo a prueba lo comparamos con las cámaras del iPhone 15 Pro Max, estos fueron los resultados.

Un punto a favor de Xiaomi es su capacidad de grabar en formato LOG, de alta calidad. Así como Apple incluyó la función ProRes, la compañía china ha hecho lo propio; la gran diferencia es que los archivos en formato LOG son muchísimo menos pesados que los de iPhone.

Prueba de fotos

Foto de día con cámara principal

Foto de día con ultra gran angular.

Foto macro

Prueba de distancia focal: ultra gran angular

Prueba de distancia focal: cámara principal

Prueba de distancia focal: zoom 3,2x

Prueba de distancia focal: zoom 5x

Prueba de distancia focal: zoom 10x

Prueba de distancia focal: zoom 25x

Prueba de distancia focal: zoom 30x / Christian Mestanza Arquiñigo

Prueba de distancia focal: zoom 100x

Foto nocturna con cámara principal

Foto nocturna con ultra gran angular

Foto con cámara principal para ver nivel de detalle

Foto con cámara principal para ver nivel de detalle

Cámara frontal con desenfoque

Cámara frontal / Christian Mestanza Arquiñigo

Autonomía correcta

Como la mayoría de participantes de la gama alta, el Xiaomi 14 Ultra se encuentra en el rango de los 5.000 mAh de batería. Gracias al procesador que porta, la gestión de la energía es buena, aunque no se equipara a la del S24 Ultra de Samsung, que teniendo la misma cantidad de mAh logra jornadas de trabajo más largas. No obstante, esto no quiere decir que la autonomía del 14 Ultra sea mala, solo que no destaca.

Mucho dependerá del uso que se le dé. Con un uso medio de trabajo, incluso grabando contenido, el teléfono puede terminar el día con un pequeño porcentaje de carga.

Quizás esta carencia queda compensada con su carga rápida de 90W, con la cual en tan solo 15 minutos llena el 50% de la batería, mientras que el 100% se consigue en unos 35 minutos. Con la carga inalámbrica de 50W el 100% se alcanza en 40 minutos. El celular también tiene carga inversa de 10W.

¿Vale la pena adquirir el Xiaomi 14 Ultra?

Ya vimos que se trata de uno de los mejores celulares del mercado, lo que habría que valorar es la relación calidad-precio. No es un equipo barato, por el contrario, es de los más costosos que hay. ¿Se justifica el precio? Se trata del flagship de Xiaomi, con una de las mejores cámaras de fotos del mercado, aclamado por algunos especialistas. Encontramos un diseño elegante y un rendimiento óptimos. ¿Lo malo? Una pantalla con ciertas deficiencias en el brillo y una batería que, si bien no es despreciable, poco destaca.