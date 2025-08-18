El Xiaomi 15 demuestra que no necesitas un iPhone para hacer fotos de lujo (y tampoco vaciar tu bolsillo)

Cada año se fabrican celulares más grandes, con amplias pantallas pensadas para disfrutar mejor del contenido de streaming y redes sociales. Sin embargo, no todos se sienten cómodos con esta tendencia. Ya sea porque resultan demasiado pesados, ocupan más espacio en el bolsillo o cada vez es más incómodo sujetarlos, hay quienes prefieren equipos más compactos, como el Xiaomi 15.

Evidentemente, no es el único atributo de este modelo, pero sí una característica destacable y poco común en dispositivos Android, que a primera vista puede conquistar. Tiene muchas otras bondades, y de ellas hablaremos aquí. Pero primero, revisemos las prestaciones del teléfono.

Diseño y pantalla

El Xiaomi 15 cuenta con una pantalla de 6,36 pulgadas y un peso de 191 gramos. Posee un chasis sólido de aluminio y bordes rectos suavemente curvados en las esquinas. La parte trasera presenta un acabado liso en cristal endurecido. Es un diseño minimalista y premium, digno de un gama alta como este. En el módulo de cámaras encontramos un bloque voluminoso que sobresale casi cuatro milímetros y rompe un poco la estética –al menos a mi gusto–, una tendencia que la mayoría de marcas ha adoptado.

En mano resulta muy cómodo. Es fácil de sujetar, tanto para manos grandes como pequeñas. No resbala y tampoco retiene fácilmente las huellas en su superficie, aunque el módulo fotográfico tiende a acumular polvo en los bordes. Gracias a su tamaño, acceder a los botones de apagado/encendido y volumen es relativamente sencillo.

Ya mencionamos las pulgadas, pero hay más: tiene una relación pantalla-cuerpo del 90 % y marcos muy reducidos, además de resolución de 1,5K, panel LPTO con tasa de refresco de hasta 120 Hz, tecnología OLED y un brillo pico de 3.600 nits. Incluso en exteriores muy iluminados, como bajo el sol, el contenido se visualiza sin problemas.

Con esta configuración se obtienen imágenes vibrantes y una reproducción de color muy cuidada, sin saturaciones y con gran nitidez. El resultado es que desplazarse por redes sociales, ver películas o jugar en alta resolución se vuelve una experiencia muy agradable.

Xiaomi 15.

Rendimiento del teléfono

El corazón del Xiaomi 15 es el procesador Snapdragon 8 Elite, diseñado para ejecutar los procesos más avanzados disponibles hoy en el mercado de teléfonos móviles. Cuenta con ocho núcleos: dos alcanzan hasta 4,32 GHz y los otros seis hasta 3,53 GHz. Según el fabricante, ofrece un rendimiento un 44 % superior al de su predecesor y una eficiencia energética igualmente mejorada en un 44 %.

No hay que olvidar que se trata de un gama alta, el buque insignia de la firma asiática (junto a su hermano mayor, el Xiaomi 15 Ultra), por lo que necesita un procesador acorde a su rango —y a su precio—. Este equipo está pensado para quienes requieren una gestión multitarea impecable, es decir, poder usar varias aplicaciones a la vez sin temer ralentizaciones ni bloqueos. El Xiaomi 15 puede con todo tipo de apps, desde edición y negocios hasta redes sociales, streaming y videojuegos exigentes como ‘PUBG’, ‘Fortnite’ o ‘Call of Duty’.

En cuanto al software, en plena era de la inteligencia artificial, Xiaomi no quiere quedarse atrás. El sistema operativo HyperOS 2 (basado en Android 15) integra HyperAI, un conjunto de herramientas que incorpora IA en distintas funciones. Entre ellas: Gemini preinstalado, escritura generativa en cualquier aplicación, intérprete para traducción simultánea en persona o por llamadas, acceso guiado a configuraciones mediante búsquedas en el dispositivo y animación de fotos estáticas.

HyperOS 2 es intuitivo y fácil de usar, aunque arrastra un problema ya conocido en la marca: el ‘bloatware’. Trae demasiadas aplicaciones preinstaladas, muchas de ellas innecesarias o redundantes frente a las de Google, como la galería o el navegador. Gran parte pueden desinstalarse, aunque no todas. Aun así, el sistema mantiene una buena fluidez.

Rapidez, potencia y fluidez no servirían de mucho sin un sistema de batería que esté a la altura. ¿De qué valen tantas cualidades si el teléfono se apaga a las pocas horas de uso (¿iPhone?)? Afortunadamente, no es el caso: el Xiaomi 15 incorpora una batería de 5.240 mAh que, junto a la eficiente gestión energética del procesador, puede ofrecer hasta dos días de autonomía con un uso moderado.

En mi caso, lo llevé a la montaña por dos días, sin acceso a electricidad. Lo utilicé con cautela, solo cuando era necesario, pero tomé muchas fotos y grabé casi una hora de video. Regresé con un pequeño porcentaje de carga.

Además, HyperOS permite optimizar y proteger la batería ajustando el límite de carga, eligiendo modos de ahorro o activando el máximo rendimiento para aprovechar al máximo el Snapdragon 8 Elite. También incorpora carga rápida por cable, carga inalámbrica rápida y carga inalámbrica inversa. La batería se llena por completo en menos de una hora, aunque hay que considerar que el cargador no viene incluido.

Cámaras con firma de Leica

En el apartado fotográfico, la gama alta de Xiaomi ha sido bien valorada por la crítica, especialmente su hermano mayor, el Xiaomi 15 Ultra. Sin embargo, el Xiaomi 15 no se queda atrás con su sistema triple de cámaras. Mi experiencia fue muy positiva, tanto en fotografía como en video.

Desde hace tiempo, la compañía colabora con Leica, reconocida a nivel mundial por la fabricación de instrumentos ópticos de precisión, incluidos lentes fotográficos. Esta alianza ha dado excelentes resultados. Los lentes Summilux integrados en el teléfono aportan un tratamiento muy cuidado de texturas, contrastes y colores, otorgando personalidad a las imágenes y convirtiéndose en un sello distintivo del dispositivo.

Los modos Authentic y Vibrant de Leica añaden un toque artístico a las fotos, aunque no todos pueden apreciarlo por igual. Quizá los usuarios más exigentes, que buscan imágenes completamente fieles a la realidad, puedan encontrar limitaciones. Y esto pasa porque dichos modos no puedes desactivarse. Aun así, para la mayoría, que simplemente desea buenas fotos para redes sociales o para el álbum de recuerdos, el resultado será más que satisfactorio.

El modo Authentic —mi favorito— ofrece colores más suaves y realistas, menor saturación y un rango dinámico más amplio, preservando detalles en luces y sombras. Prioriza la naturalidad, intentando replicar lo que percibe el ojo humano. El modo Vibrant, por su parte, incrementa la saturación para lograr imágenes más brillantes y vistosas.

Modo Authentic (izquierda) y Vibrant (derecha).

La cámara principal (23 mm) de 50 MP, con apertura f/1,6, se desempeña de forma excelente en escenas bien iluminadas y mantiene un nivel notable al caer la luz. Captura sujetos nítidos y con gran detalle. No abusa del procesado artificial, aunque los modos Leica aportan un toque estético adicional. Lo negativo es que no se pueden desactivar, salvo al disparar en máxima resolución (50 MP), donde la estética Leica no se aplica.

Fotos con cámara principal.

El gran angular (14 mm) también cuenta con 50 MP y apertura f/2,2. Como es habitual en este tipo de lente, sufre en condiciones de poca luz, aunque corrige de forma eficaz la distorsión de los bordes, haciendo que apenas se perciba.

Finalmente, la cámara telefoto (60 mm) de 50 MP con apertura f/2,0 es especialmente luminosa para su categoría. El Xiaomi 15 utiliza el sensor principal con recorte digital hasta el zoom 2x, y a partir de 2,6x activa el telefoto, logrando un aumento óptico real. En buena luz, ofrece resultados nítidos y detallados, incluso con zoom digital alto (hasta 60x, aunque este último es más anecdótico que útil por la pérdida de calidad).

La primera imagen se tomó con ultra gran angular, la segunda con x1 y la tercera con x5. / Christian Mestanza

El modo retrato consigue imágenes con gran nivel de detalle y un desenfoque atractivo, apoyado en IA para el ajuste de escenas. El modo noche mantiene los estilos Authentic o Vibrant y ofrece muy buenos resultados. La cámara frontal alcanza los 32 MP.

Fotos con modo retrato.

Fotos nocturnas.

En video, permite grabar en 8K a 24/30 fps (HDR) y en 4K a 24/30/60 fps, con compatibilidad para HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR y 10-bit LOG.

¿Vale la pena el Xiaomi 15?

No es el teléfono con la mejor cámara de Xiaomi —ese título sigue siendo para el Xiaomi 15 Ultra—, pero sí es un dispositivo muy competente que destaca por varios de sus atributos. No alcanza el precio de su hermano mayor, aunque tampoco es una opción económica: recordemos que pertenece a la gama alta.

Si buscas un equipo compacto que encaje bien en la mano y que, además, ofrezca un buen diseño, este es una opción a considerar. Si necesitas un teléfono capaz de manejar múltiples aplicaciones —para diseño, streaming, gestión de negocio, edición o juegos exigentes— sin perder potencia con el tiempo, el Xiaomi 15 es una apuesta segura. Y si tu prioridad es tomar fotos o grabar videos de calidad sin pagar lo que cuestan el último iPhone o el Xiaomi 15 Ultra, este modelo probablemente te convencerá.

Hay aspectos por mejorar, como el rendimiento del gran angular o la cantidad de aplicaciones preinstaladas innecesarias. Sin embargo, son detalles que no empañan la experiencia general con el equipo.