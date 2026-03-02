Resumen

Xiaomi quiere dominar la fotografía móvil en 2026. Su nuevo Xiaomi 17 Ultra no solo apunta a la gama más alta, se perfila como un claro candidato al celular con mejor cámara del año, gracias a un sistema que combina sensor de una pulgada, zoom mecánico y óptica firmada por Leica.

