Xiaomi quiere dominar la fotografía móvil en 2026. Su nuevo Xiaomi 17 Ultra no solo apunta a la gama más alta, se perfila como un claro candidato al celular con mejor cámara del año, gracias a un sistema que combina sensor de una pulgada, zoom mecánico y óptica firmada por Leica.

La propuesta parte de una base sólida: sensor principal de una pulgada y 50 megapíxeles, el estándar al que aspiran los flagships más ambiciosos. La lente está desarrollada junto a Leica, y promete un rendimiento superior en luz baja, mayor rango dinámico y una profundidad más cercana a la de cámaras dedicadas.

Pero el verdadero golpe sobre la mesa está en el zoom. El teleobjetivo integra un sensor Samsung HPE de 200 megapíxeles con apertura variable y un rango focal de 75 a 100 mm. Se trata de un sistema con zoom mecánico, capaz de disparar en ambas distancias sin pérdida de calidad, algo poco habitual incluso en la gama premium.

El módulo se completa con un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal con la misma resolución. Sobre el papel, el 17 Ultra ofrece una configuración versátil que cubre desde paisajes amplios hasta retratos con compresión óptica real.

Xiaomi mantiene además su apuesta por el Photography Kit, un accesorio que mejora el agarre, añade botones físicos para una experiencia más cercana a una cámara tradicional y suma 2.000 mAh extra de batería. El objetivo es claro: convertir el teléfono en una herramienta fotográfica más seria y duradera.

En lo demás, acompaña con potencia de sobra: procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, además de batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W. Corre con HyperOS 3 basado en Android 16, con funciones de inteligencia artificial integradas.

El Xiaomi 17 Ultra no solo compite en especificaciones. Su estrategia es evidente: posicionarse como el referente en fotografía móvil. Si el rendimiento real está a la altura del hardware, podría convertirse en el rival a vencer cuando se hable del mejor celular con cámara de 2026.