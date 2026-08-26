Probar celulares conlleva una responsabilidad implícita: familiares y amigos acuden a ti a la espera de que les recomiendes el mejor equipo cuidando sus bolsillos. Recientemente, alguien me preguntó por un celular de gama alta que tome increíbles fotos, pero que no cueste tanto como un iPhone. “Tienes suerte”, le dije. “Justo estoy probando lo que deseas: el Xiaomi 17T Pro”.

Desde hace un tiempo, la familia T de la firma china se ganó un lugar especial dentro de mis recomendaciones. Compuesta por dos integrantes, el modelo básico y el Pro, se trata de una línea de gama alta, no tan avanzada como los Xiaomi 17, pero con casi tantas virtudes.

Lo primero que debemos saber es que, de los dos, el Xiaomi 17T Pro es el más tope de gama y, por tanto, el de mayor precio. Se consigue a S/ 3.999 en la tienda online de la marca, en la que se resalta principalmente su asociación con Leica, fabricante alemán de cámaras e instrumentos ópticos. Esta alianza lleva ya algunos años.

Efectivamente, el Xiaomi 17T Pro es un dispositivo orientado a los amantes de la fotografía. Y si bien hablaremos más a fondo de ello, primero demos un vistazo a sus otras especificaciones.

El Xiaomi 17T Pro mantiene un diseño sobrio, con bordes planos y un módulo de cámaras prominente.

Diseño sobrio y una pantalla que brilla con luz propia

Visualmente, no hay una gran evolución respecto al modelo del año pasado. Llega con cuerpo de aluminio y cristal, una mezcla muy agradable al tacto, así como con bordes redondeados. Mantiene la apariencia minimalista y limpia que se ve abruptamente interrumpida por el módulo de cámaras, ubicado en la parte posterior. Se trata de un bloque que, aunque ha ido encogiéndose con cada nueva versión, sigue sintiéndose algo voluminoso. Eso sí, no sobresale tanto como en otros modelos.

El celular está disponible en la tienda virtual en colores azul oscuro, violeta oscuro y negro. Las tres alternativas tienen una tonalidad metálica que le aporta sobriedad.

Estamos frente a un teléfono grande, con una pantalla de 6,83 pulgadas. Aun así, no incomoda llevarlo entre las manos. Ayuda mucho que los botones laterales estén bien ubicados: ni muy arriba ni demasiado abajo, de tal forma que el pulgar llega a manipularlos con facilidad. No ocurre lo mismo con el sensor de desbloqueo dactilar, que es óptico y está ubicado bajo la pantalla, muy cerca del borde inferior; tanto, que puede costar llevar el pulgar hasta allí.

La pantalla, en cambio, es un apartado en el que el fabricante ha puesto mucho esmero. Ya dijimos que es amplia, pero no es lo único que llama la atención: también destaca su buena densidad de píxeles por pulgada.

La pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas destaca por su brillo y contraste.

Xiaomi también puede jactarse de tener uno de los mejores ajustes de brillo del mercado: 3.500 nits, con un mínimo de un solo nit. En la práctica, incluso con la abrasante luminosidad de Lima y en exteriores, la pantalla se comportó de manera correcta. Lo mismo ocurre en lugares con poca luz, en donde el brillo automático se ajusta adecuadamente. Así, por ejemplo, si salimos de alguna tienda con poca luz a la calle, el teléfono ajusta su nivel de brillo de forma rápida y precisa para que no tengamos problemas al visualizar los objetos en pantalla.

En el apartado de audio, ofrece un sonido correcto y un volumen elevado. Sin embargo, superar el 70% afecta la experiencia y, aunque cuenta con altavoces estéreo, el de la parte inferior tiene mucha más potencia que el superior.

Rendimiento sobrio y batería dura de ‘matar’

Los celulares de gama alta nos tienen acostumbrados a los chipsets Snapdragon de Qualcomm. Xiaomi apuesta esta vez por MediaTek, y no es una jugada arriesgada. La compañía taiwanesa de procesadores, popular antes en teléfonos de gama de entrada y media, hoy es elegida también por varios modelos de gama alta. Desde hace años, Xiaomi pone su confianza en estos chips con indiscutible acierto.

Como ya es habitual, este SoC (Mediatek Dimensity 9500) mantiene una arquitectura de ocho núcleos: uno principal que alcanza los 4,21 GHz, tres de alto rendimiento a 3,5 GHz y cuatro orientados a la eficiencia, con una frecuencia de 2,7 GHz. Aunque las opciones de almacenamiento cambian, la memoria RAM se ofrece en una sola configuración.

¿Cómo se traducen estos números en la práctica? Corre cualquier juego que descarguemos, incluso los más demandantes de recursos, como ‘COD’ o ‘Genshin Impact’. Podemos jugarlos con la calidad gráfica más alta sin que el procesador se trabe ni haya ‘lag’. El equipo se desenvuelve bien al tomar fotos y grabar videos; tampoco se ralentiza en estas situaciones. Eso sí, puede llegar a calentarse, aunque no tanto como para convertirse en una molestia.

No todas las copias son malas. Xiaomi lo sabe bien. No es ningún misterio que, desde hace años, el fabricante de smartphones emula algunas características de Apple y su iPhone, y el Xiaomi 17T Pro parece ser el centro de prueba. La Isla Dinámica o el estilo de diseño Liquid Glass son algunos de los formatos de la manzana mordida que han duplicado. El estilo general del sistema operativo HyperOS 3, basado en Android 16, recuerda mucho a iOS.

El teléfono ofrece una buena experiencia para consumir contenido, incluso en escenas oscuras.

En cambio, algo muy propio de Xiaomi, y no precisamente bueno para el usuario, es el bloatware, es decir, la cantidad innecesaria de aplicaciones que nunca se utilizarán o la vasta publicidad que las ofrece e invade la pantalla. La queja no es nueva, es algo que, año a año, se le reclama al fabricante chino. Y no es un reclamo caprichoso. Es cierto que las marcas también viven de la publicidad, pero se entiende que sea así en teléfonos de gama de entrada y precios módicos, no en un equipo que ronda los cuatro mil soles.

Xiaomi añade una capa de inteligencia artificial que ofrece funciones como interpretación o traducción sin conexión, fondos de pantalla dinámicos, entre otras. Algunas de estas son útiles; otras parecen puestas más por compromiso. A estas alturas del partido, ninguna compañía tecnológica puede evadir la ola de la IA.

Y si hablamos de batería, hay que sacarse el sombrero. De nada sirve un celular que equilibre rendimiento, cámaras y un precio justo si no tiene una buena autonomía. Este último apartado es el pilar que sostiene que podamos disfrutar más o menos del teléfono. Ni corto ni perezoso, Xiaomi dotó al Xiaomi 17T Pro con una batería de nada menos que 7.000 mAh, mil unidades más que el Xiaomi 17 Ultra, y lo mete en la lista de los más dotados en este apartado, junto al Realme P4 Power (10.000 mAh), Oppo Find X9 Pro (7.500 mAh) y Honor Magic 8 Lite.

La pantalla aprovecha su tamaño y color para películas, series y videojuegos.

En la vida diaria, tantos miles de mAh sirven para pasar largas horas tomando fotos y grabando videos, probando videojuegos y navegando por redes sociales e, incluso, terminar el día con un buen porcentaje de carga. De tal manera que recién en la tarde del siguiente día tendría que cargarlo.

En el apartado de carga, el equipo admite hasta 100 W por cable, cuenta con varias funciones para optimizar el proceso y ofrece carga inalámbrica de 50 W, además de carga inversa de 22,5 W. Con cinco minutos de carga, la batería llega al 17%; en 25 minutos alcanza el 48% y se completa en unos 83 minutos.

Cámaras top sin ser un flagship

Desde el inicio mencionamos que el fuerte de este smartphone es la cámara. Para no ser el flagship de la firma china, es una alternativa muy viable, más aún si tenemos en cuenta el factor calidad-precio.

Xiamoi 17T Pro.

Lo más importante es el telefoto de 5x óptico: es la cámara con más personalidad del Xiaomi 17T Pro. Sus 50 MP permiten llegar a un 10x con buen detalle y, en condiciones adecuadas, incluso conservar resultados aprovechables hasta 20x o 30x. Es especialmente bueno para retratos y detalles lejanos, aunque resulta menos práctico para escenas cotidianas por su alcance tan largo.

La cámara principal también es muy sólida: ofrece buen manejo de color, luces y sombras, y funciona como una opción todoterreno. El punto débil es un procesado algo agresivo que suaviza las texturas.

En cambio, el gran angular queda claramente por debajo, sobre todo de noche. Pierde detalle y sus colores se alejan más de los de las otras cámaras. Tampoco es un teléfono ideal para macros o fotos de comida muy cercanas, porque tanto la principal como el telefoto piden alejarse unos 30 cm.

Prueba de cámara principal y telefoto. En la primera tanda probamos el zoom, cabe resaltar que destaca el telefoto x5 óptico. A diferencia de un telefoto digital, que recorta la imagen para obtener cercanía, el óptico utiliza el mismo sistema de hardware:

Cámaras x1 (izq.) y x2 (der.).

Cámaras x5 (izq.) y x10 (der.).

¿Hasta qué rango de distancia alcanza? Ya vimos la capacidad del telefoto óptico x5; el zoom 10 no está mal, incluso el x30 se ve decente. La aplicación de la cámara permite ir hasta los x120, pero es más que nada una curiosidad, de poca utilidad, ya que la nitidez se pierde y, en cambio, entra a tallar la IA para compensar, volviéndola artificial.

Cámaras angular, x1 y x2.

Cámaras x5, x10 y x30.

Disparo con zoom x120.

Desde un tiempo atrás Xiaomi mejoró el procesado de sus fotos retrato, y el resultado se ve tando con la cámaras selfie y frontal. Incluso con efecto difuminado, los trazos delgados (como los del pelo) no pierden naturalidad. Evidentemente, siempre será mejor utilizar la cámara principal, pero muchas veces la selfie es necesaria.

Capturas estilo retrato con cámara principal (izq.) y selfie (der.).

La imagen de la izquierda fue capturada con el gran angular, un sensor que suele ser el más flojo de todos en smartphones. En el Xiaomi 17T Pro no es la excepción, no obstante, no se puede decir que sea del todo mala ni mucho menos. Si se observa a la vista cómo la cámara procesa demasiado los colores (nótese los tonos azules del cielo y el mural de la pared, así como el verde de las plantas) y sufre al capturar la luz.

Capturas con cámara angular (izq.) y principal (der.).

En la comparativa nocturna, el gran angular (izquierda) amplía el encuadre, pero pierde detalle y precisión de color. La cámara principal (derecha) ofrece una imagen más nítida y mejor expuesta.

Cámaras angular (izq.) y principal (der.) en la noche.

¿Vale la pena comprar el Xiaomi 17T Pro?

El Xiaomi 17T Pro es una alternativa muy recomendable para quien busca un celular de gama alta con una gran cámara, especialmente para retratos y fotos a distancia gracias a su telefoto de 5x, sin llegar al precio de los modelos premium más exclusivos. A eso suma un rendimiento más que solvente y una batería sobresaliente. Sin embargo, no es perfecto: su gran angular y grabación de video están un paso por detrás, mientras que la publicidad y las aplicaciones preinstaladas de HyperOS no terminan de justificar su presencia en un equipo de S/ 3.999.