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Resumen

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El equipo está disponible en un tono violeta con acabado metálico.
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Por Christian Mestanza Arquiñigo

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.